«Гамбит»: «Подделка» братьев Коэн

Ремейк фильма 1966 года, переполненный дешёвыми стереотипами
Забитый искусствовед Дин Гарри Дин (Колин Ферт
) решил надуть своего босса, богатого и эгоцентричного миллионера Лайонелла Шабандара (Алан Рикман
) и заставить его купить поддельную картину Моне. Провернуть дерзкое дельце Дину помогает верный друг и фальсификатор-мажор, искусно подделывающий картины — майор Уингейт (Том Кортни
). Вместе они отправляются в Техас за разбитной и озорной «королевой родео» — Пи Джей Пазановски (Камерон Диас
), которую Гарри уговорит выдать себя за женщину, чей дед «спас» картину из коллекции Германа Геринга во времена Второй мировой войны. План прост и идеален до безобразия, но, перейдя от сладких фантазий к делу, Дин понимает, что всё идёт наперекосяк...
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«Гамбит» Майкла Хоффмана
Братья Коэн
полностью переделали «Гамбит»
с Майклом Кейном
1966 года. Как и в оригинале, мы увидим две версии преступления — ловко осуществлённый план в мечтах Дина и его крах в реальности. Далее интонация и ритм резко меняется, и вместо того, чтоб одеть перчатки грабителя, Колин Фёрт потеряет штаны и будет получать в «табло» без уважительной причины. Писавшийся практически десятилетие сценарий явно страдает кризисом идентичности — он вроде претендует на звание высококлассного романа, шедевра, но, в то же время, фонтанирует дешёвыми стереотипами.
Невзирая на всю противоречивость работы сценаристов, в картине есть и очевидно положительные стороны комедии: непревзойдённо тонкая ирония, когда на экране возникает «настоящее» техасское родео, где обезьяны скачут на собаках или реалити-шоу, посвящённое ожирению, которое носит название «Half Ton Man» (в 2005 году Катинка Ньюман сняла одноимённую документальную ленту о Патрике Дьюэле, который весил 482 килограмма и, тем не менее, продолжал объедаться). В фильме есть и очевидно смешные моменты — дуэт Пипа Торренса
и Джулиана Райнд-Татта
(«Семь дней на Земле
») в роли невозмутимых служащих отеля Savoy, которые то и дело застают героя Фёрта в «неудобный момент». На фоне всего этого классического и узнаваемого британского юмора персонаж Диаз выглядит абсолютно чужеродный элементом. Если в оригинале «Гамбита» подельница Дина Николь
блещет эрудицией и немалым умом, что постоянно спасает главного героя, то в современной версии реплики Пи Джей отчасти агрессивны, а зачастую даже глупы и она скорее мешает Гарри осуществить задуманное.
Красочные и притягательные анимированные титры обещают эксцентричный фарс в стиле «Розовой пантеры»
или «Воспитания крошки»
, однако встать с ними в один ряд «Гамбит» вряд ли сможет. Ленту стоит признать удобоваримой к просмотру комедией, исключительно в компании друзей, и не более. А сценарий можно подписать, как творение братьев Коэн, но это тоже попахивает подделкой.
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