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«Гамбит»: «Подделка» братьев Коэн

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31 мая 2022
Ремейк фильма 1966 года, переполненный дешёвыми стереотипами

«Гамбит»: «Подделка» братьев Коэн

Забитый искусствовед Дин Гарри Дин (Колин Ферт) решил надуть своего босса, богатого и эгоцентричного миллионера Лайонелла Шабандара (Алан Рикман) и заставить его купить поддельную картину Моне. Провернуть дерзкое дельце Дину помогает верный друг и фальсификатор-мажор, искусно подделывающий картины — майор Уингейт (Том Кортни). Вместе они отправляются в Техас за разбитной и озорной «королевой родео» — Пи Джей Пазановски (Камерон Диас), которую Гарри уговорит выдать себя за женщину, чей дед «спас» картину из коллекции Германа Геринга во времена Второй мировой войны. План прост и идеален до безобразия, но, перейдя от сладких фантазий к делу, Дин понимает, что всё идёт наперекосяк...

Смотреть онлайн «Гамбит» Майкла Хоффмана
Братья Коэн полностью переделали «Гамбит» с Майклом Кейном 1966 года. Как и в оригинале, мы увидим две версии преступления — ловко осуществлённый план в мечтах Дина и его крах в реальности. Далее интонация и ритм резко меняется, и вместо того, чтоб одеть перчатки грабителя, Колин Фёрт потеряет штаны и будет получать в «табло» без уважительной причины. Писавшийся практически десятилетие сценарий явно страдает кризисом идентичности — он вроде претендует на звание высококлассного романа, шедевра, но, в то же время, фонтанирует дешёвыми стереотипами.

«Гамбит»: «Подделка» братьев Коэн

Невзирая на всю противоречивость работы сценаристов, в картине есть и очевидно положительные стороны комедии: непревзойдённо тонкая ирония, когда на экране возникает «настоящее» техасское родео, где обезьяны скачут на собаках или реалити-шоу, посвящённое ожирению, которое носит название «Half Ton Man» (в 2005 году Катинка Ньюман сняла одноимённую документальную ленту о Патрике Дьюэле, который весил 482 килограмма и, тем не менее, продолжал объедаться). В фильме есть и очевидно смешные моменты — дуэт Пипа Торренса и Джулиана Райнд-ТаттаСемь дней на Земле») в роли невозмутимых служащих отеля Savoy, которые то и дело застают героя Фёрта в «неудобный момент». На фоне всего этого классического и узнаваемого британского юмора персонаж Диаз выглядит абсолютно чужеродный элементом. Если в оригинале «Гамбита» подельница Дина Николь блещет эрудицией и немалым умом, что постоянно спасает главного героя, то в современной версии реплики Пи Джей отчасти агрессивны, а зачастую даже глупы и она скорее мешает Гарри осуществить задуманное.

Красочные и притягательные анимированные титры обещают эксцентричный фарс в стиле «Розовой пантеры» или «Воспитания крошки», однако встать с ними в один ряд «Гамбит» вряд ли сможет. Ленту стоит признать удобоваримой к просмотру комедией, исключительно в компании друзей, и не более. А сценарий можно подписать, как творение братьев Коэн, но это тоже попахивает подделкой.


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обсуждение >>
№ 2
SergeyM   31.03.2013 - 00:36
Да, фильм несколько подкачал...Ходил смотреть только из-за Алана Рикмана, и надо сказать, что он-то как раз был на высоте ( это моё личное ИМХО) А фильм в целом скучноват и нудноват...Ну уж что получилось,... читать далее>>
№ 1
Т-татьян@   11.03.2013 - 05:04
Я уже успела посмотреть. Честно говоря, захотелось посмотреть только из-за Ферта. Мне фильм не понравился. После этого решила ознакомиться с фильмом "Гамбит" 1966. Не буду сравнивать всех персонажей... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Гамбит»: «Подделка» братьев Коэн фотографии
«Гамбит»: «Подделка» братьев Коэн фотографии
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