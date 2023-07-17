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«Неуловимые»: Крис Хемсворт и урапатриотизм

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17 июля 2023
Супер серьёзный ремейк «Красного рассвета»

«Неуловимые»: Крис Хемсворт и урапатриотизм

Где-то в Америке... Жители городка просыпаются от тряски и грохота, выбегают из своих уютных домишек и видят в голубом небе десятки парашютов. Люди в недоумении, но ему приходит конец, как только на землю приземлился первый парашютист — вражеский захватчик. Началась массовая паника, и лишь несколько подростков во главе с морпехом Джедом, только что вернувшимся из «горячей точки», сохранили самообладание и успели скрыться от неприятеля в лесу. Так начинается история партизанского отряда «Росомахи», названного в честь местного футбольного клуба...

Смотреть онлайн «Неуловимые»
Знакомый сюжет, не правда ли? Полуфантастический боевик Дэна Брэдли «Неуловимые» является ремейком фильма Джона Милиуса «Красный рассвет», вышедшего на экраны в 1984 году. Несмотря на общие тему и сюжет, между этими картинами есть различия. Самое главное из них — вместо кубинцев и русских на Штаты напали войска Северной Кореи. Хотя нет, наши соотечественники опять задействованы в качестве плохих парней — корейцев консультируют русские десантники, специалисты по ликвидации партизанов. А в остальном перед нами дотошное патриотическое обучение американской молодежи тому, как выжить в случае вражеского втoржения.
Казалось бы, холодной вoйны уже давно нет. Но зато в мире есть еще немало «темных сил»: Северная Корея, Китай, террористы. Разумеется, и Россия до сих пор представляется «империей зла». И американцам перед лицом этих пугающих опасностей необходимо поддерживать боевой дух и патриотизм. Иначе противостоять нападению будут лишь подростки, как в фильмах Брэдли и Милиуса.

«Неуловимые»: Крис Хемсворт и урапатриотизм

Главным минусом «Неуловимых» является серьезность и отсутствие какой-либо иронии. Все-таки Джон Милиус три десятилетия назад не был столь серьезным. Кубинцы и русские в его версии выглядели гротескно и карикатурно, а сам сюжет представляет собой нечто наркотического угара. К тому же, Милиус — один из ярких представителей эпохи киновундеркиндов, а следовательно его творение под завязку напичкано ассоциациями и цитатами, дабы подчеркнуть связь с кинематографом 50-60-х, породившим массу злободневных и зачастую низкохудожественных лент на тему холодной вoйны.

Не хватает фильму и актеров уровня Патрика Суэйзи, занятых в оригинале. Единственной полноправной звездой картины можно считать лишь Криса Хемсворта, на котором собственно и держится весь сюжет. На его фоне незаметен даже Джош Хатчерсон. Что касается появления ближе к финалу Джеффри Дина Моргана, то оно, безусловно, радует, но его катастрофически мало, да и сыграть ему в полную силу попросту не дали. Нет здесь и незабываемых эпизодических ролей, которых хватало в «Красном рассвете».

Урапатриотизм, шаблонность, немыслимая серьезность, напыщенность и нелепость сюжета — вот и все, что может запомниться после просмотра «Неуловимых». Искренних чувств в картине мало, и они теряются посреди эффектных взрывов и перестрелок. Брэдли упустил возможность снять смешную и одновременно горькую картину о том, что из себя представляет настоящая вoйна, о которой так уверенно говорил персонаж Хемсворта. Но это было бы уже совсем другое кино...


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обсуждение >>
№ 7
четыре касты   23.03.2013 - 01:42
очень глупый фильм много нестыковок . смотришь и думаешь ну и бред. откуда у малооеток куча оружия, как они вдруг за один день стали супер бойцами и смогли уложить проф армию. полный шит ... читать далее>>
№ 6
Олег_32 (Россия)   14.03.2013 - 10:11
... 9 рота - это был реальный бой у высоты 3234. А у американцев Dawn он и есть Dawn, хоть он Red, хоть он в полоску. читать далее>>
№ 5
Дым   13.03.2013 - 23:50
А чему удивляться...В России тоже хватает кваснопатриотических, шапкозакидательных фильмов а-ля 9 рота и победа в Афгане. читать далее>>
№ 4
Олег_32 (Россия)   13.03.2013 - 19:41
Дык янки же проиграли крупное сражение в Могадишо. Корее точно сольют. читать далее>>
№ 3
Lexx   13.03.2013 - 18:36
Кто напал на Америку? Северная Корея? А чего сразу не Лесото? :) Еще есть Антильские острова - ужасно агрессивное государство! Лихтенштейн, опять же, опасен.... читать далее>>
Всего сообщений: 7
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«Неуловимые»: Крис Хемсворт и урапатриотизм фотографии
«Неуловимые»: Крис Хемсворт и урапатриотизм фотографии
«Неуловимые»: Крис Хемсворт и урапатриотизм фотографии
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