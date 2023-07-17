«Неуловимые»: Крис Хемсворт и урапатриотизм

Супер серьёзный ремейк «Красного рассвета»
Где-то в Америке... Жители городка просыпаются от тряски и грохота, выбегают из своих уютных домишек и видят в голубом небе десятки парашютов. Люди в недоумении, но ему приходит конец, как только на землю приземлился первый парашютист — вражеский захватчик. Началась массовая паника, и лишь несколько подростков во главе с морпехом Джедом, только что вернувшимся из «горячей точки», сохранили самообладание и успели скрыться от неприятеля в лесу. Так начинается история партизанского отряда «Росомахи», названного в честь местного футбольного клуба...
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«Неуловимые»
Знакомый сюжет, не правда ли? Полуфантастический боевик Дэна Брэдли «Неуловимые»
является ремейком фильма Джона Милиуса «Красный рассвет»
, вышедшего на экраны в 1984 году. Несмотря на общие тему и сюжет, между этими картинами есть различия. Самое главное из них — вместо кубинцев и русских на Штаты напали войска Северной Кореи. Хотя нет, наши соотечественники опять задействованы в качестве плохих парней — корейцев консультируют русские десантники, специалисты по ликвидации партизанов. А в остальном перед нами дотошное патриотическое обучение американской молодежи тому, как выжить в случае вражеского втoржения.
Казалось бы, холодной вoйны уже давно нет. Но зато в мире есть еще немало «темных сил»
: Северная Корея, Китай, террористы. Разумеется, и Россия до сих пор представляется «империей зла»
. И американцам перед лицом этих пугающих опасностей необходимо поддерживать боевой дух и патриотизм. Иначе противостоять нападению будут лишь подростки, как в фильмах Брэдли и Милиуса
.
Главным минусом «Неуловимых»
является серьезность и отсутствие какой-либо иронии. Все-таки Джон Милиус
три десятилетия назад не был столь серьезным. Кубинцы и русские в его версии выглядели гротескно и карикатурно, а сам сюжет представляет собой нечто наркотического угара. К тому же, Милиус
— один из ярких представителей эпохи киновундеркиндов, а следовательно его творение под завязку напичкано ассоциациями и цитатами, дабы подчеркнуть связь с кинематографом 50-60-х, породившим массу злободневных и зачастую низкохудожественных лент на тему холодной вoйны.
Не хватает фильму и актеров уровня Патрика Суэйзи
, занятых в оригинале. Единственной полноправной звездой картины можно считать лишь Криса Хемсворта
, на котором собственно и держится весь сюжет. На его фоне незаметен даже Джош Хатчерсон
. Что касается появления ближе к финалу Джеффри Дина Моргана
, то оно, безусловно, радует, но его катастрофически мало, да и сыграть ему в полную силу попросту не дали. Нет здесь и незабываемых эпизодических ролей, которых хватало в «Красном рассвете»
.
Урапатриотизм, шаблонность, немыслимая серьезность, напыщенность и нелепость сюжета — вот и все, что может запомниться после просмотра «Неуловимых». Искренних чувств в картине мало, и они теряются посреди эффектных взрывов и перестрелок. Брэдли упустил возможность снять смешную и одновременно горькую картину о том, что из себя представляет настоящая вoйна, о которой так уверенно говорил персонаж Хемсворта
. Но это было бы уже совсем другое кино...
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