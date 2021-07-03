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«Тревожный вызов»: Холли Берри-триллер

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3 июля 2021
Динамичный фильм про оператора колл-центра

«Тревожный вызов»: Холли Берри-триллер

Джордан Тёрнер (Холли Берри) – оператор колл-центра 911. Каждый день ей поступают десятки звонков от самоубийц, жертв насилия или просто одиноких психопатов. Работа есть работа, главное – оставаться спокойной и ничего не обещать, но когда ей звонит перепуганная молодая особа, в дом к которой лезет маньяк, оператор допускает ошибку, оплошность, которая косвенно приводит к гибели девушки. Это потрясает Джордан до такой степени, что она больше не может работать. ...Проходит несколько лет, и в колл-центр поступает звонок от другой жертвы, Кейси (Эбигейл Бреслин) звонит из багажника автомобиля, в котором мерзкий тип в темных очках везет ее в неизвестном направлении. Теперь Джордан Тернер, ввиду обстоятельств вступившая с похищенной в телефонный разговор, должна подключить весь свой профессиональный опыт и побороть свои страхи, чтобы спасти девушку.

«Тревожный вызов»: смотреть фильм онлайн

Первоначальное название фильма - «Улей», именно так между собой называют колл-центр его сотрудники. Но фильм, конечно, не про него, и прокатное название «The Call» более четко дает понять, что ожидать от картины. Триллеры, сюжеты которых стали возможны благодаря массовому распространению сотовых телефонов, называемые иногда колл- или мегаполис-триллерами, всегда отличаются напряженностью и драйвом, даже в тех случаях, когда драйва ожидаешь меньше всего. Достаточно вспомнить «Телефонную будку», где главный герой весь фильм стоит в боксе таксофона. Здесь же Джордан постоянно сидит перед компьютером, а Кейси все время лежит в багажнике, но драйв не пропадает ни на секунду, и саспенс не прекращается. Режиссер «Будки» Джоэл Шумахер должен был снимать и «Тревожный Вызов», но покинул проект. На смену Шумахеру пришел Брэд Андерсон. Режиссер «Машиниста» после ряда неудач в кино надолго ушел в сериалы, а теперь вернулся, вынеся со съемок «Прослушки» и «Подпольной Империи» всё самое лучшее.

«Тревожный вызов»: Холли Берри-триллер

Количество сюжетных поворотов на каждые пол часа примерно такое, каким мы привыкли его видеть в каком-нибудь «Докторе Хаусе», или во все той же «Прослушке». «Добротный», «профессиональный», «твердый», так можно отозваться как о сценарии, так и о кастинге. Создатели фильма приложили немало усилий, чтобы заполучить в проект Холли Берри (даже перенесли дату выхода фильма), одну из немногих актрис, про которую можно сказать, что триллер – ее жанр. В остальном же: Эбигейл Бреслин убедительна в прохождении пути от паникующей и не уверенной в себе блондинки до слетевшей с катушек «девушки действия». Майкл Эклунд именно такой, какими мы привыкли видеть маньяков – невротичный, жестокий, пугающий и жалкий.

Действительно, оригинального в «Тревожном Вызове» не так много. Но фильм берет другим: динамичностью, яркостью образов, четкостью и стройностью истории. И даже саундтрек Джона Дебни, типичный, в сущности, для триллера, тем не менее, сделан со знанием дела, с учетом «сеттинга», и потому невероятно органичный. Брэд Андерсон снял мощный триллер, колл-триллер, Холли Берри-триллер.


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обсуждение >>
№ 1
Елена Данилова (Москва)   23.03.2013 - 19:10
Прекрасный фильм! Холли Берри очень хорошо играет. читать далее>>
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