«Джек – покоритель великанов»: Принцесса на бобах

Сказка Брайана Сингера про великанов и людей
В домишке с низким потолком и правом на надежду живет маленький Джек, которого отец каждый дождливый вечер стращает историей о великанах, спустившихся с небес по бобовому стеблю. Давным-давно громилы почти истребили жителей одного британского королевства, но при помощи волшебной короны их остановил и вынудил отступить король Эрик, величайший из правителей прошлого. С тех пор бобы пылились в гробнице древнего короля, а быль обратилась в сказку. Много лет спустя простофиля Джек (Николас Холт
), после смерти отца живущий с дядей, отправился в замок - продавать лошадь. Там он встретил любящую приключения принцессу Изабеллу (Элеонор Томлинсон
), её верного рыцаря Элмонта (Юэн МакГрегор
) и отца-короля Брамвеля (Йен МакШейн
). Чуть позже круг знакомств молодого крестьянина расширился за счет недобросовестного лорда Родерика (Стэнли Туччи
), а затем и целой своры великанов во главе с двухголовым Фаллоном (Билл Найи
). История, как водится, повторяется.
Брайан Сингер
снял сказку, в которой добро и зло именно борются, а не кружатся на почтительном расстоянии с криками «- Я выиграю!» - «А вот и нет!»
. В «Джеке» нашлось место для поедания людей и старого доброго ультранасилия. Поощряя в зрителе внутреннего фантазера, создатели не стали разукрашивать мир фильма во все оттенки Эдема: компьютерные эффекты выглядят чуть топорно, в духе старых лент про Синдбада
. Бугристые гиганты передвигаются живее, чем прадедушка Кинг-Конг в 1933 году
, но еще не так ловко, как в 2005-ом
. На первый план и вовсе выходит немного банальная история о том, как деревенский паренек, для которого оказывается непосильной задача «продать лошадь и не облажаться», идет спасать принцессу и преуспевает в этом гораздо больше, чем вся королевская рать.
Духовная близость Джека и Изабеллы передается рифмующимися сценами, в которых родители поучают неразумных чад. Неся крест сказки, «Джек» вынужден какие-то вещи надоедливо пояснять, хотя, как показывает практика «Оза»
, дети чуют параллели не хуже взрослых. Далее – взаимный интерес двух одиночеств и книголюбов, перерастающий в любовь между спасителем и спасенной. На фоне ярко выраженного сословного деления, а также противостояния людей и великанов как существ различного порядка (как по габаритам, так и по мировоззрению), эти стыдливые взгляды влюбленных немного теряются. Функцию двигателя сюжета они выполняют до поры до времени, но «Джек» - сказка не столько о юноше и девушке, сколько о влиянии власти на человека и о том, что история развивается по спирали, помогая прошлому стать легендой.
«Джек – покоритель великанов
» – это репетиция Брайна Сингера перед «Днями минувшего будущего»
(в них также задействован Николас Холт). Со времен первого фильма про «Людей Икс
» режиссер разучил еще много профессиональных трюков, которые на полную катушку использует в этой картине. Но где-то механизму «Джека» не хватает твердой руки - и он работает сам по себе: Холт старательно изображает горбуна из Нотр-Дама, МакГрегор излучает привычное обаяние рыцаря, Туччи – харизматичность злодея, Найи скалится из-под компьютерного грима, а волшебные бобы, готовые прорасти, рождают саспенс, будто герои сидят на ящике с тротилом. Среди этих проверенных десятилетиями шестеренок в огромном аттракционе есть и совсем состарившиеся: одна отвечает за любовную линию, другая – за диалоги. В четко выстроенной симфонии банальности, играющей в стиле ненавязчивого ретро, теряется партия, которую хотелось бы услышать подробнее: глядя на людей, великаны поражались их уродливости. Как это по-человечески.
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