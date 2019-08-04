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«Семейка Крудс»: Проблемы первых людей

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4 августа 2019
Техника выживания пещерных людей и анимации XXI века

«Семейка Крудс»: Проблемы первых людей

Трейлер очередного блокбастера от DreamWorks Animation заставляет вспомнить о старых добрых временах студии - о первых «Шреках», «Мадагаскарах» и прочих «прикольных» фильмах, некогда побуждавших взрослых людей снова впадать в детство и смотреть мультики. Однако нет: зрителей ждет довольно мягкая и невероятно красивая семейная комедия, которая отстаивает традиционные для сегодняшнего мира ценности и не способна спровоцировать даже убежденного пуританина.

Герои фильма - семейка пещерных людей, живущих в эпоху катаклизмов. Папаша Груг следит за всеобщей безопасностью, а потому устанавливает строгие правила поведения, общий девиз которых «все новое опасно». А его старшая дочь Гип, как и положено тинейджеру, ищет приключений на свою голову. И однажды приключения начинаются: землетрясение разрушает родную пещеру, и семье теперь нужно искать новый дом. К ним присоединяется кочевник Малой, ученый, изобретатель, человек, покоривший огонь и идущий навстречу свету. Разумеется, Груг с Малым «ладят» во время пути, словно кошка с собакой, и еще больше ругаются из-за того, что у Гип с Малым явно наклевываются романтические отношения. Остальным членам семейства - жене Груга, старшему сыну, младшей дочери-малышке и теще - приходится выбирать между надежным папашей, охранявшим их много лет, и романтичным юношей, зовущим к новой жизни.

«Семейка Крудс»: Проблемы первых людей

Вся эта интрига разворачивается в процессе путешествия персонажей по удивительному миру. Это вовсе не традиционное сборище динозавров, а потрясающая фантастическая планета с огромным количеством вымышленных обитателей, которых, надо думать, никогда не существовало и существовать не могло. Флора и фауна фильма так разнообразны, так интересно придуманы, что по-настоящему захватывает дух от этих красот. Маленькие розовые птички, способные за несколько секунд коллективным усилием съесть сухопутного кита, какие-то грызуны, попарно связанные хвостами, огромные рысеобразные кошки размером с лошадь, маленькие крокодильчики, будто щенки бегающие за палочкой... И это только непосредственные участники событий, а там вдали, на заднем плане разыгрывается настоящее буйство придуманной девственной природы. Пожалуй, таких высот и красот, точных деталей и дорогих фактур мир еще не видывал.

Увы, об интеллектуальном и эмоциональном содержании фильма того же не скажешь. Сами авторы позиционируют «Крудсов» как кино о семейных отношениях, однако с этой точки зрения оно не более интересно, чем сериал «Воронины»: избитые коллизии, стереотипные конфликты (теща/зять, брат/сестра) и вроде как успокоительная идея, что, каким бы гадюшником ни казалось семейство со стороны, в глубине души все друг друга все равно любят. Недоумение вызывает и послание фильма: с чего это вдруг режиссер в XXI веке решил рассказать своим зрителям о пользе научно-технического прогресса? Да еще так занудно-настойчиво: герои чуть ли не треть экранного времени хоть и забавно, но все же очень однообразно обсуждают страх перед новым, а авторы столь же утомительно показывают порочность этого страха. Вообще, современный западный (и не только) мир можно упрекнуть в чем угодно, но уж точно не в страхе перед новыми устройствами или сменой места жительства. Кажется, разговор о необходимости пореже менять модели телефонов был бы более актуален для сегодняшнего дня.

«Семейка Крудс»: Проблемы первых людей

Объяснение тут напрашивается одно. Надо думать, что «Крудсы» со своей почти семилетней историей производства и впрямь планировались изначально как бесшабашная, не замутненная интеллектом, комедия. Однако в связи с изменением политики студии DreamWorks, которая несколько лет назад декларировала отказ от вонючего юмора и шуток ниже пояса, фильм растерял удаль и получился довольно бессмысленным. Впрочем, «Крудсы» достаточно забавны, динамичны и увлекательны, чтобы можно было не задумываться о высоких материях и абсурдности послания, а просто хорошо провести время в семейном кругу перед большим экраном, полюбоваться красотами и посмеяться над собственными семейными проблемами.


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