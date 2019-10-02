Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«G.I.JOE: Бросок кобры 2»: Неловкий пластмассовый солдатик

Спутник телезрителя >>
2 октября 2019
Боевик с синдромом «Трансформеров»

«G.I.JOE: Бросок кобры 2»: Неловкий пластмассовый солдатик

Отряд особого реагирования «G.I.Joe» сначала снимает военное напряжение в Корее, а затем и в Пакистане. В перерывах между миссиями их лидер Дюк (Чаннинг Татум) и его накачанный коллега Роадблок (Дуэйн «Скала» Джонсон) играют в военный шутер на приставке. Атмосферу мужского междусобойчика нарушает президент США (Джонатан Прайс), чей облик благодаря нано-технологиям принимает главный злодей – Зартан (Арнольд Вослу). Он приказывает ликвидировать «G.I.Joe», потому что «предатели», по официальной версии, решили воспользоваться боеголовками, украденными из Пакистана в ходе спецоперации. Десяток бесполезных персонажей во главе с Татумом получают возможность сняться в других фильмах, а трое выживших вместе с Роадблоком отправляются спасать мир.

«G.I.JOE: Бросок кобры 2»: Неловкий пластмассовый солдатик

История второго «Броска кобры» близка к трагикомедии. Первый фильм не окупился в прокате - так продюсерам еще и пришлось искать замену для Стивена Сомерса и быстро выводить из уже отснятой истории Татума, чья карьера перестала нуждаться в высокобюджетном костыле сомнительного качества. В результате режиссерское кресло занял Джон М. Чу – человек, который уже отметился работой на подхвате благодаря второму и третьему «Шагу вперед». Лицом постера стал так и вовсе Брюс Уиллис, сыгравший того самого солдата, вернее уже генерала Джо. За женское начало в фильме отвечает Эдрианн Палики – будущая Чудо-женщина и едва ли не единственная представительница слабого пола, которая произнесла в «Броске» больше двух слов.

Снятый по одноименной линейке пластмассовых солдатиков от «Husbro», «Бросок кобры» производит впечатление презентации этого самого товара. Стильные костюмы, передовые девайсы, самые неприступные тюрьмы и самые крутые пушки. С таким оружием можно потратить время не на тренировки, как в первой ленте, а на примерку модных платьев, маникюр и макияж. Мотивации «люблю взрывать людей», «с детства хочу послужить своей стране» и «мечтаю о мировом господстве» отдают то нафталином, то горелой пластмассой. Впрочем, когда Брюс Уиллис достает из кухонного стола набор, который должен быть у каждого, чей дом ежедневно штурмует рота солдат, становится понятно, как много скелетов в шкафу у «тупых американцев».

«G.I.JOE: Бросок кобры 2»: Неловкий пластмассовый солдатик

«Бросок кобры 2» изо всех сил старается казаться «Трансформерами», но не впечатляет ни кастингом, ни спецэффектами. Гигантских роботов и угрозы с космоса тоже предательски не хватает. Зато есть шутки про президента, налоги и корейцев, а также канонизация рэпа. Перед очередным заданием, где простым солдатам полковник обычно цитирует Библию или самого себя, Роадблок гордо напоминает бойцам слова Jay Z, а Слепого Мастера, наставляющего всесильных ниндзя, сыграл RZA. В этом непрекращающемся китч-шоу чужеродным выглядит лишь Ли Бён Хон, который на родине в Южной Корее снимается у Ким Чжи Уна в нормальных фильмах.

Лента Чу – это маленький шаг для франшизы и крохотный для голливудской киноиндустрии. Он похож на второй тайм матча, в котором одна из команд проигрывает с таким счетом, что уже готова забивать в свои ворота, чтобы не умереть от скуки. После перестановок и смены акцентов игра немного налаживается, но все равно идет в одни ворота. Возможно, в третьей части тренер задумается о тактике. Ей, при открытом финале и любви Paramount вкладываться в убыточные проекты, очевидно, и быть.


версия для печати
Ссылки по теме
Роберт Швентке поставит спин-офф «Броска кобры»
Поиск по меткам
Алексей ФилипповАмериканское киноБоевикНаучная фантастикасиквел
персоны
Илья ВолохАрнольд ВослуУолтон ГоггинсРоберт КатриниД. Дж. КотронаБён Хон ЛиДжозеф МадзеллоЭджей МехтаАдриэнн ПаликиДжонатан ПрайсРэй СтивенсонЧеннинг ТатумФаран ТахирМарсело ТьюбертБрюс УиллисДжон Эм ЧуЭлоди Юнг
фильмы
G.I. Joe: Бросок кобры 2

фотографии >>
«G.I.JOE: Бросок кобры 2»: Неловкий пластмассовый солдатик фотографии
«G.I.JOE: Бросок кобры 2»: Неловкий пластмассовый солдатик фотографии
«G.I.JOE: Бросок кобры 2»: Неловкий пластмассовый солдатик фотографии
«G.I.JOE: Бросок кобры 2»: Неловкий пластмассовый солдатик фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 5
Lj   3.05.2013 - 01:32
В фильме присутствуют несколько замечательных эпизодов. На мой взгляд- классических для фантастического боевика. Из- за них стоит посмотреть. Хотя к середине обалдеваешь от перенасыщенности эффектов. читать далее>>
№ 4
Varda   4.04.2013 - 18:01
Фильм отличный! Благодаря большому количеству спецэффектов и интересных трюков фильм получился настоящим боевиком. Иногда даже захватывало дух. С появлением мужественного и отважного актера Брюса Уиллиса... читать далее>>
№ 3
vlad_19 (артем)   1.04.2013 - 02:18
вчера ходил на фильм - вообще ни о чем . 3d ни какое эфекты слабенькие сюжет совсем плохой . в итоге на середине фильма ушел. читать далее>>
№ 1
Lexx   30.03.2013 - 20:49
Снято по линейке пластиковых солдат? А знаете, это заметно! Вся битва между экранным злом и добром не несет в себе никакого драматизма, зато напоминает обычную детскую игру в стрелялки. Да там даже... читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Марк Захаров
28 сентября скончался режиссёр, сценарист Марк Захаров.
Татьяна Казакова
27 сентября ушла из жизни актриса Татьяна Казакова.

День рождения >>

Андрей Анкудинов
Антон Афанасьев
Виктор Бунаков
Лидия Вележева
Артём Волков
Андрей Данилко
Людмила Крылова
Игорь Миркурбанов
Евгений Сидихин
Камилла Белль
Лоррейн Бракко
Брайанна Браун
Наташа Литтл
Граучо Маркс
Ромина Пауэр
Войцех Покора
все родившиеся 2 октября >>

Афиша кино >>

Калина красная
драма, криминальный фильм, социальная драма
СССР, 1973
Венеция зовёт
драма, комедия
Франция, 2019
Та, которой не было
драма, комедия, экранизация
Франция, 2019
Акварель
Великобритания, Германия, Дания, США, 2018
Волшебник
драма, социальная драма
Россия, 2019
Джокер
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Добыча
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры
биография, исторический фильм
Италия, 2019
Люби их всех
драма, триллер
Россия, 2019
Операция «Колибри»
триллер
Бельгия, Канада, 2018
Ты умеешь хранить секреты?
комедия, мелодрама
США, 2019
Эверест
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен