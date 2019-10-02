«G.I.JOE: Бросок кобры 2»: Неловкий пластмассовый солдатик

Боевик с синдромом «Трансформеров»
Отряд особого реагирования «G.I.Joe» сначала снимает военное напряжение в Корее, а затем и в Пакистане. В перерывах между миссиями их лидер Дюк (Чаннинг Татум
) и его накачанный коллега Роадблок (Дуэйн «Скала» Джонсон
) играют в военный шутер на приставке. Атмосферу мужского междусобойчика нарушает президент США (Джонатан Прайс
), чей облик благодаря нано-технологиям принимает главный злодей – Зартан (Арнольд Вослу
). Он приказывает ликвидировать «G.I.Joe», потому что «предатели», по официальной версии, решили воспользоваться боеголовками, украденными из Пакистана в ходе спецоперации. Десяток бесполезных персонажей во главе с Татумом получают возможность сняться в других фильмах, а трое выживших вместе с Роадблоком отправляются спасать мир.
История второго «Броска кобры»
близка к трагикомедии. Первый фильм
не окупился в прокате - так продюсерам еще и пришлось искать замену для Стивена Сомерса
и быстро выводить из уже отснятой истории Татума, чья карьера перестала нуждаться в высокобюджетном костыле сомнительного качества. В результате режиссерское кресло занял Джон М. Чу
– человек, который уже отметился работой на подхвате благодаря второму
и третьему «Шагу вперед»
. Лицом постера стал так и вовсе Брюс Уиллис
, сыгравший того самого солдата, вернее уже генерала Джо. За женское начало в фильме отвечает Эдрианн Палики
– будущая Чудо-женщина и едва ли не единственная представительница слабого пола, которая произнесла в «Броске» больше двух слов.
Снятый по одноименной линейке пластмассовых солдатиков от «Husbro»
, «Бросок кобры» производит впечатление презентации этого самого товара. Стильные костюмы, передовые девайсы, самые неприступные тюрьмы и самые крутые пушки. С таким оружием можно потратить время не на тренировки, как в первой ленте, а на примерку модных платьев, маникюр и макияж. Мотивации «люблю взрывать людей», «с детства хочу послужить своей стране» и «мечтаю о мировом господстве» отдают то нафталином, то горелой пластмассой. Впрочем, когда Брюс Уиллис достает из кухонного стола набор, который должен быть у каждого, чей дом ежедневно штурмует рота солдат, становится понятно, как много скелетов в шкафу у «тупых американцев».
«Бросок кобры 2» изо всех сил старается казаться «Трансформерами»
, но не впечатляет ни кастингом, ни спецэффектами. Гигантских роботов и угрозы с космоса тоже предательски не хватает. Зато есть шутки про президента, налоги и корейцев, а также канонизация рэпа. Перед очередным заданием, где простым солдатам полковник обычно цитирует Библию или самого себя, Роадблок гордо напоминает бойцам слова Jay Z, а Слепого Мастера, наставляющего всесильных ниндзя, сыграл RZA
. В этом непрекращающемся китч-шоу чужеродным выглядит лишь Ли Бён Хон
, который на родине в Южной Корее снимается у Ким Чжи Уна
в нормальных фильмах.
Лента Чу – это маленький шаг для франшизы и крохотный для голливудской киноиндустрии. Он похож на второй тайм матча, в котором одна из команд проигрывает с таким счетом, что уже готова забивать в свои ворота, чтобы не умереть от скуки. После перестановок и смены акцентов игра немного налаживается, но все равно идет в одни ворота. Возможно, в третьей части тренер задумается о тактике. Ей, при открытом финале и любви Paramount вкладываться в убыточные проекты, очевидно, и быть.
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