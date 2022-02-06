«Одним меньше»: Выживут только любовники

«Окно во двор» от режиссера «Девушки с татуировкой дракона»
Молчаливый поклонник серых свитеров и белых маек Виктор (Колин Фаррелл
) работает на стилягу-мафиози Альфонса (Терренс Ховард
), который перепродает отремонтированные дома, где раньше жили не очень зажиточные люди, богачам и крупным бандитам. После трудного дня Виктор любит выкурить сигарету-другую, любуясь домом напротив. Там в идентичной квартире живет с матерью (Изабель Юппер
) француженка Беатрис (Нуми Рапас
), работавшая до автокатастрофы в салоне красоты. Теперь девушка, у которой левая часть лица изуродована шрамами, медленно убивает дни в компании глухой родительницы, пачки сигарет и редких взглядов на Виктора. Однажды робко помахав ему, Беатрис запускает механизм, способный сделать жизнь всех окружающих еще более несчастной.
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«Одним меньше» Нильса Ардена Оплева
По антуражу «Одним меньше»
— это почти «Девушка с татуировкой дракона»
: адище города, месть, застарелые обиды и те грани характера европейских народов, о которых если кто и догадывался, то предпочитал не задумываться. Стилистическое родство неудивительно: четыре года назад датский режиссер Нильс Арден Оплев
экранизировал на родине первую книгу из трилогии «Миллениум», открыв тем самым миру Нуми Рапас. Для голливудского дебюта он вновь завербовал лучшую Лисбет Саландер, а также привлек тяжелую артиллерию в лице Ф. Мюррэя Абрахама
, Арманда Ассанте
и Изабель Юппер
, чье участие в фильме кажется почти невероятным. Фаррелл, снимающийся часто и с переменной успешностью, не столько проверяет актерский диапазон, сколько привлекает зрителей к не самой банальной истории мести, чести и правосудия.
За абстрактными понятиями вырисовывается вполне конкретная история с не менее четкими взаимоотношениями. Виктора и Беатрис объединяет не одиночество и не чувство тоски по родине (они оба эмигранты), а похолодевшие кончики пальцев, как у бывшей жертвы, которая хочет отомстить и уже почти ощущает шею врага. Размеренный двухчасовой квази-детектив, удерживающий лишь ожиданием развязки, ближе к финалу делает рывок на территорию боевика, двойной финт ушами и уходит за кулисы под песню ZAZ «Eblouie par la Nuit». В «Одним меньше» подкупает не стрельба и хитроумные комбинации, а сцены из семейной жизни, когда Изабель Юппер угощает вернувшегося с дела Виктора пирожками или уговаривает дочь пригласить его на свидание. В сочетании двух сюжетных линий нет никакого противоречия: ведь даже ошпаренный бандит может измениться, когда станет мужем и отцом. Именно с монолога Доминика Купера — коллеги и близкого друга Виктора — начинается фильм. Тот осчастливлен рождением ребенка и увещевает героя Фаррелла: мол, нужно искать любовь, заводить семью.
Кажущаяся сентиментальность — еще одна обманка Оплева. Дети у него показаны как кактусы жизни, жестокие к тем, кто слабее. На двери Беатрис нацарапано «монстр», а её саму при удобном случае ждет град камней. Любовь в этом наждачном мире, где ты либо быстрый, либо мертвый, зарождается с трудом, а начинается с опасливых взглядов на соседний балкон. «Одним меньше» — это вариант развития для хичкоковского «Окна во двор»
, если бы убийца и наблюдатель подружились, чтобы решить свои проблемы. Под конец, выкручиваясь из многочисленных клише, датский режиссер практически разыгрывает сцену из «Семи психопатов»
: «Остановись, брат, этим ничего не изменишь». — «А вдруг»
. Так, устроив для главных персонажей личный ад, Дж. Х. Уаймен
подарил им покой под приятную, но срывающуюся на крик песню.
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