«Долгая счастливая жизнь»: Пошумели и разошлись

Лаконичное высказывание об особенностях национального характера
Молодого предпринимателя Александра Сергеевича (Яценко
), который не так давно приехал в безымянное село разводить цесарок и сажать картошку, областной департамент ласково просит продать хозяйство. Александр Сергеевич, немного поперереживав за жителей села, все же с облегчением соглашается на компенсацию. Но когда он объявляет своим работникам об этом решении, они уговаривают его бороться за землю и выражают готовность не только усерднее работать, но и держать вооруженную оборону. Александр Сергеевич, почувствовав себя предводителем крестьян, ссорится с администрацией, отказывается от компенсации, влезает в долги и начинает строить птичник. Вдохновения народу хватает примерно на неделю, после чего начинается распад коллектива, опаздывания на работу, требование своей доли от несуществующей компенсации и так далее.
Более точного и лаконичного высказывания об особенностях национального характера на сегодняшний день, вероятно, не существует. В противовес утешительным комедиям о русской глубинке, где на фоне нищеты и деградации процветает уверенность в том, что «все будет хорошо» и «все, что не делается — все к лучшему», «Долгая счастливая жизнь»
не ставит перед собой задачи отшутиться и примирить русского человека с существующей действительностью.
Конвертация малопривлекательных реалий и пассивности русского характера в некое подобие национального колорита и пресловутую духовность тут не работает. Лозунгом фильма легко можно представить выражение «опускаются руки». Причем, опускаются руки не только у персонажей фильма, но и у каждого потенциального зрителя. Смотреть в это безупречное зеркало неприятно, обидно и даже скучно. Скучно, не потому что фильм плохой (как раз наоборот), а потому что невозможно уже осознавать в сотый раз, что ничего не изменится. Хлебников поменял местами причину и следствие в самой знаменитой отговорке и заявляет с экрана «не жизнь такая, мы такие». Точнее, не такие. Какие-то мы не такие: жадные, ленивые и трусливые. Положение главного героя напоминает кошмарный сон, в котором Штольц попадает в деревню Обломовых. Концовка фильма утрирована, коль скоро речь идет о конкретном случае. Но вполне реальна в качестве реакции на совокупность подобных тупиковых ситуаций, характерных для России. Легко понять отчаяние предпринимателя, которого сжирает более крупный бизнес на территории, где работают не столько законы экономики, сколько тотальное беззаконие и равнодушие.
«Долгая счастливая жизнь» русская до такой степени, что в пересказе соблазняешься обойтись одними поговорками. Тут и «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается», «Трус и дурак первым поднимает кулак», «Небо упадет, так не одних нас ушибет», «Жена мужа и не бьет, а под свой норов ведет». Особенно последнее. Эпизод с персонажем Евгения Сытого
, которого жена полушепотом на кухне уговаривает пойти на попятную, до обидного расхожий и точный.
Говорить об актуальности «Долгой счастливой жизни», вспоминая декабрьские волнения, наверное, будет лишним сотрясением воздуха. Если кого-то на Западе все еще удивляет, почему российский народ мирится с произволом чиновничества, то после просмотра «Жизни» вопрос должен исчерпать себя. Тут дело в другом — готов ли российский зритель заглянуть в это зеркало и сделать выводы? Подозреваю, что не готов.
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