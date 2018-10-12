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«Обливион»: Снятся ли американцам русские жены?

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12 октября 2018
Стерильный сай-фай с бойким Томом Крузом

«Обливион»: Снятся ли американцам русские жены?

К 2077 году Земля становится похожа на саму себя времен зарождения жизни: в начале XXI века пришельцы уничтожили Луну, люди дали им отпор, но потеряли родную планету. Теперь гигантские станции высасывают последние природные ресурсы, которыми располагает родина человечества, а боевые роботы «дроны» защищают производство от выжившего неприятеля. Технически и морально поддержать механических трудяг прилетают Джек Харпер (Том Круз) с помощницей Викторией (Андреа Райсборо). Днем Харпер починяет «дронов», рассказывает подруге, вечно сидящей на базе, про бейсбольные матчи, собирает цветы и читает найденные книги, а ночью видит один и тот же сон про Эмпайр Стейт Билдинг и какую-то женщину (Ольга Куриленко), которую он точно знает и даже любит. Когда та пребывает на Землю в камере криогенного сна, которыми переполнен старый, еще довоенный космический корабль, многое в жизни Харпера открывается ему с новой стороны.

Все атрибуты «Обливиона» выглядят очень знакомо: за окном – постапокалиптический пейзаж, впереди – попытка человека понять свое место во Вселенной и разобраться в вопросе «Что доказывает, что я – это я?». Джозеф Косински, три года назад дебютировавший неплохим сиквелом некогда культового, но безнадежно устаревшего «Трона», во втором полнометражном фильме тоже не стал размениваться по мелочам. Основой для «Обливиона» послужил одноименный комикс, выросший из рассказа 2005 года, который написал сам режиссер. Сначала происходящее в ленте кажется почти экранизацией Филиппа К. Дика, выполненной в холодной гамме «Прометея» с визуальной стороной в духе «ВАЛЛ-И» и «Куба». Потом дымка оседает, и свежесотворенный, вернее, свежеразрушенный мир предстает в своей фактурной красе. Если бы у фильма было лицо, то на нем не было бы ни одной складки или морщинки – никакой шероховатости, за которую можно было бы зацепиться.

«Обливион»: Снятся ли американцам русские жены?

Так и мысль, препарирующая картину, не может найти необходимый для развития зазор. Возникает ощущение, что даже заимствованные из научно-фантастических книг и фильмов образы в «Обливионе» - лишь дань уважения или же корыстное желание заполучить в новую квартиру изысканный предмет, но не его смысл. Собственная фантазия Косински больше работает на визуальную сторону и эффектный финал, нежели на всю сюжетную линию. Той бы еще развернуться, окрепнуть, напитаться внятности, но внушительный хронометраж расходуется на сны, созерцание некогда прекрасных земных ландшафтов, а история продвигается толчками, порой до нелепого резкими.

«Обливион» похож на старый анекдот про деньги: копить глупо, тратить жалко – куда их девать? Главное в нем – радость от погружения в мир научной фантастики, головокружение от полета над голой выжженной степью, которая раньше была Нью-Йорком, или мимолетный взгляд на факел Статуи свободы, который торчит из какого-то буерака. А на небе – развалившаяся Луна, похожая на древнюю вазу в виде белоснежного шара. В этом мире не хочется задаваться вопросом: «Снятся ли американцам русские жены?».

«Обливион» в прокате с 11 апреля


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«Обливион»: Снятся ли американцам русские жены? фотографии
«Обливион»: Снятся ли американцам русские жены? фотографии
«Обливион»: Снятся ли американцам русские жены? фотографии
«Обливион»: Снятся ли американцам русские жены? фотографии
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обсуждение >>
№ 8
Lexx   18.04.2013 - 17:57
Хороший фильм! Что бы там ни писал господин Филиппов, но смотреть его стоит, и это однозначно! Сюжетная линия интересна прежде всего неожиданным диаметральным поворотом, и появлением нового смысла... читать далее>>
№ 7
Оля 2002 (Минск)   15.04.2013 - 20:58
... Советую сходить... читать далее>>
№ 6
Оля 2002 (Минск)   15.04.2013 - 20:57
Я 14.04.2013. ходила на этот фильм с папой.Мне 10 лет.Фильм просто ОФИГЕННЫЙ! читать далее>>
№ 5
Симонетта   13.04.2013 - 14:07
Серенький фильм, снятый в серых тонах. Чем - то напоминает рядовую компьютерную стрелялку дурного качества. читать далее>>
№ 4
Ульфрик (Виндхельм)   12.04.2013 - 20:10
Эх....Не тот обливион........ читать далее>>
Всего сообщений: 8
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