«Обливион»: Снятся ли американцам русские жены?

Стерильный сай-фай с бойким Томом Крузом
К 2077 году Земля становится похожа на саму себя времен зарождения жизни: в начале XXI века пришельцы уничтожили Луну, люди дали им отпор, но потеряли родную планету. Теперь гигантские станции высасывают последние природные ресурсы, которыми располагает родина человечества, а боевые роботы «дроны» защищают производство от выжившего неприятеля. Технически и морально поддержать механических трудяг прилетают Джек Харпер (Том Круз
) с помощницей Викторией (Андреа Райсборо
). Днем Харпер починяет «дронов», рассказывает подруге, вечно сидящей на базе, про бейсбольные матчи, собирает цветы и читает найденные книги, а ночью видит один и тот же сон про Эмпайр Стейт Билдинг и какую-то женщину (Ольга Куриленко
), которую он точно знает и даже любит. Когда та пребывает на Землю в камере криогенного сна, которыми переполнен старый, еще довоенный космический корабль, многое в жизни Харпера открывается ему с новой стороны.
Все атрибуты «Обливиона»
выглядят очень знакомо: за окном – постапокалиптический пейзаж, впереди – попытка человека понять свое место во Вселенной и разобраться в вопросе «Что доказывает, что я – это я?». Джозеф Косински, три года назад дебютировавший неплохим сиквелом
некогда культового, но безнадежно устаревшего «Трона»
, во втором полнометражном фильме тоже не стал размениваться по мелочам. Основой для «Обливиона» послужил одноименный комикс, выросший из рассказа 2005 года, который написал сам режиссер. Сначала происходящее в ленте кажется почти экранизацией Филиппа К. Дика
, выполненной в холодной гамме «Прометея»
с визуальной стороной в духе «ВАЛЛ-И»
и «Куба»
. Потом дымка оседает, и свежесотворенный, вернее, свежеразрушенный мир предстает в своей фактурной красе. Если бы у фильма было лицо, то на нем не было бы ни одной складки или морщинки – никакой шероховатости, за которую можно было бы зацепиться.
Так и мысль, препарирующая картину, не может найти необходимый для развития зазор. Возникает ощущение, что даже заимствованные из научно-фантастических книг и фильмов образы в «Обливионе» - лишь дань уважения или же корыстное желание заполучить в новую квартиру изысканный предмет, но не его смысл. Собственная фантазия Косински больше работает на визуальную сторону и эффектный финал, нежели на всю сюжетную линию. Той бы еще развернуться, окрепнуть, напитаться внятности, но внушительный хронометраж расходуется на сны, созерцание некогда прекрасных земных ландшафтов, а история продвигается толчками, порой до нелепого резкими.
«Обливион» похож на старый анекдот про деньги: копить глупо, тратить жалко – куда их девать? Главное в нем – радость от погружения в мир научной фантастики, головокружение от полета над голой выжженной степью, которая раньше была Нью-Йорком, или мимолетный взгляд на факел Статуи свободы, который торчит из какого-то буерака. А на небе – развалившаяся Луна, похожая на древнюю вазу в виде белоснежного шара. В этом мире не хочется задаваться вопросом: «Снятся ли американцам русские жены?».
«Обливион» в прокате с 11 апреля
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