«Легенда №17»: Триумф воли

Ладно скроенный байопик о Валерии Харламове
Детство будущего хоккеиста Валерия Харламова протекает в Испании, где он вместе с сестрой и мамой (Алехандра Грепи
) живет у дяди. Как-то во время энсьерро
(очень смелые люди убегают от быков по узким улицам), он спасает щенка из-под копыт разъяренных животных, и сам оказывается в опасности, но мальчика выручает мамин брат, разыгравший при помощи красного нашейного платка с бешеным быком мини-корриду. Прошли годы, Валерий (Данила Козловский
) вырос, стал подающим надежды хоккеистом и попал на глаза главному советскому тренеру – Тарасову (Олег Меньшиков
). С этого момента жизнь Харламова превращается в неимоверный аттракцион из испытаний, которые он проходит со спокойствием былинного героя, а завершается все уверенной победой в суперсерии с канадцами.
Ладно скроенный байопик о Валерии Харламове с каждой сценой превращается в кинематографическую фантазию, даже в легенду. Подвиги хоккеиста, изрядно гиперболизированные сценаристами, одновременно производят духоподъемный эффект и оставляют немного неуместное послевкусие. Любовная линия под приторную музыку стелется по стволу основного сюжета плющом-паразитом: будущая жена хоккеиста Ира (Светлана Иванова
) возникает, кажется, лишь для того, чтобы её имя было написано на клюшке перед матчем с Канадой, а отец Харламова (Борис Щербаков
) два раза любовно назвал её «второй дочкой». Вечно задающийся вопросом «А не дурак ли я?», Валерий в исполнении Козловского переживает намного больше искренних эмоций, чем предполагает развитие событий. «Легенда» - это отчасти даже комикс, где Капитан Россия
побеждает, побеждает, побеждает, потом почти проигрывает, но в конце все равно одерживает верх. Лучше прописан несгибаемый как гвоздь Тарасов, который в исполнении Меньшикова превращается в обаятельного, но самовольного ментора, какими часто и бывают хорошие тренеры. Его спартанский быт непартийного идеалиста выдает силу воли, пожалуй, даже большую, чем у главного героя фильма.
Главный парадокс «Легенды» в том, что, мягко говоря, не лишенные чувства юмора люди - Михаил Местецкий
(автор ряда блестящих короткометражек, в том числе «Ноги-атавизм»
) и стенд-ап комик Николай Куликов
написали очень серьезный сценарий, в котором градус патетики не сбивают даже ударные эпизодические шутки. Есть и удачные камео - в кадре мелькают и Куликов, и Местецкий, и режиссер Николай Лебедев
. В отдельных сценах «Легенда» вообще расправляет плечи, чтобы потом вновь оказаться в цепях предсказуемости. Это кино способно держать эмоционально, но раз в пятнадцать минут обязательно что-то закоротит. Молодой Харламов, поигравший за молодежный состав «ЦСКА», абсолютно серьезно собирается лететь со сборной в Токио, но, чуть поворчав под нос, прямо в аэропорту соглашается на Чебакуль, чтобы в местной «Звезде» набраться уму-разуму. Канадцы, которых играют немцы
, с завистным рвением изображают испанских быков. Для непонятливых финальный матч монтируется со сценой в Испании, уравнивая в качестве мужского развлечения хоккей и корриду. Добавляет масла в огонь и задумчивый Тарасов, который бродит с прутом по московскому ночному двору и легким движением руки наколдовывает советской сборной одну удачную атаку за другой.
Ситуаций на грани хорошего вкуса в картине Николая Лебедева слишком много, чтобы сосредоточиться на положительных качествах картины – операторской работе Ирека Хартовича
, музыке Эдуарда Артемьева
, качественном монтаже и замечательной команде актеров.
«Легенда №17» страдает от своей реакционности, от того, что это наш ответ «американскому фильму о хоккее», лента о великом игроке и суперсерии, о триумфе человеческого духа над номенклатурной низостью. Говорить о каком-то снимке эпохи тоже не приходится: количество обобщений в фильме преодолевает все возможные границы ради того, чтобы сделать не байопик, но заразительный миф. Строго говоря, это не фильм о Харламове, его темпераментной матери-басконке, выдающемся тренере-тиране или покуривающем на матчах хоккейного «Спартака» Брежневе. Это могла бы быть притча о том, что главное – не бояться. Но, кажется, собрав такую команду, кто-то, ответственный за этот фильм, все-таки испугался.
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