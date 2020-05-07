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«Легенда №17»: Триумф воли

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7 мая 2020
Ладно скроенный байопик о Валерии Харламове

«Легенда №17»: Триумф воли

Детство будущего хоккеиста Валерия Харламова протекает в Испании, где он вместе с сестрой и мамой (Алехандра Грепи) живет у дяди. Как-то во время энсьерро (очень смелые люди убегают от быков по узким улицам), он спасает щенка из-под копыт разъяренных животных, и сам оказывается в опасности, но мальчика выручает мамин брат, разыгравший при помощи красного нашейного платка с бешеным быком мини-корриду. Прошли годы, Валерий (Данила Козловский) вырос, стал подающим надежды хоккеистом и попал на глаза главному советскому тренеру – Тарасову (Олег Меньшиков). С этого момента жизнь Харламова превращается в неимоверный аттракцион из испытаний, которые он проходит со спокойствием былинного героя, а завершается все уверенной победой в суперсерии с канадцами.

«Легенда №17»: Триумф воли

Ладно скроенный байопик о Валерии Харламове с каждой сценой превращается в кинематографическую фантазию, даже в легенду. Подвиги хоккеиста, изрядно гиперболизированные сценаристами, одновременно производят духоподъемный эффект и оставляют немного неуместное послевкусие. Любовная линия под приторную музыку стелется по стволу основного сюжета плющом-паразитом: будущая жена хоккеиста Ира (Светлана Иванова) возникает, кажется, лишь для того, чтобы её имя было написано на клюшке перед матчем с Канадой, а отец Харламова (Борис Щербаков) два раза любовно назвал её «второй дочкой». Вечно задающийся вопросом «А не дурак ли я?», Валерий в исполнении Козловского переживает намного больше искренних эмоций, чем предполагает развитие событий. «Легенда» - это отчасти даже комикс, где Капитан Россия побеждает, побеждает, побеждает, потом почти проигрывает, но в конце все равно одерживает верх. Лучше прописан несгибаемый как гвоздь Тарасов, который в исполнении Меньшикова превращается в обаятельного, но самовольного ментора, какими часто и бывают хорошие тренеры. Его спартанский быт непартийного идеалиста выдает силу воли, пожалуй, даже большую, чем у главного героя фильма.

«Легенда №17»: Триумф воли

Главный парадокс «Легенды» в том, что, мягко говоря, не лишенные чувства юмора люди - Михаил Местецкий (автор ряда блестящих короткометражек, в том числе «Ноги-атавизм») и стенд-ап комик Николай Куликов написали очень серьезный сценарий, в котором градус патетики не сбивают даже ударные эпизодические шутки. Есть и удачные камео - в кадре мелькают и Куликов, и Местецкий, и режиссер Николай Лебедев. В отдельных сценах «Легенда» вообще расправляет плечи, чтобы потом вновь оказаться в цепях предсказуемости. Это кино способно держать эмоционально, но раз в пятнадцать минут обязательно что-то закоротит. Молодой Харламов, поигравший за молодежный состав «ЦСКА», абсолютно серьезно собирается лететь со сборной в Токио, но, чуть поворчав под нос, прямо в аэропорту соглашается на Чебакуль, чтобы в местной «Звезде» набраться уму-разуму. Канадцы, которых играют немцы, с завистным рвением изображают испанских быков. Для непонятливых финальный матч монтируется со сценой в Испании, уравнивая в качестве мужского развлечения хоккей и корриду. Добавляет масла в огонь и задумчивый Тарасов, который бродит с прутом по московскому ночному двору и легким движением руки наколдовывает советской сборной одну удачную атаку за другой.

«Легенда №17»: Триумф воли


Ситуаций на грани хорошего вкуса в картине Николая Лебедева слишком много, чтобы сосредоточиться на положительных качествах картины – операторской работе Ирека Хартовича, музыке Эдуарда Артемьева, качественном монтаже и замечательной команде актеров.

«Легенда №17» страдает от своей реакционности, от того, что это наш ответ «американскому фильму о хоккее», лента о великом игроке и суперсерии, о триумфе человеческого духа над номенклатурной низостью. Говорить о каком-то снимке эпохи тоже не приходится: количество обобщений в фильме преодолевает все возможные границы ради того, чтобы сделать не байопик, но заразительный миф. Строго говоря, это не фильм о Харламове, его темпераментной матери-басконке, выдающемся тренере-тиране или покуривающем на матчах хоккейного «Спартака» Брежневе. Это могла бы быть притча о том, что главное – не бояться. Но, кажется, собрав такую команду, кто-то, ответственный за этот фильм, все-таки испугался.


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«Легенда №17»: Триумф воли фотографии
«Легенда №17»: Триумф воли фотографии
«Легенда №17»: Триумф воли фотографии
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№ 56
Vtlk (Воронеж)   3.02.2014 - 11:27
Зоя Бут, полностью согласен. Всё правильно. читать далее>>
№ 55
Зоя Бут (Усть-Илимск)   3.02.2014 - 11:23
Вот американцы не боятся снимать подобные фильмы. Они штампуют их и при этом абсолютно не тревожатся о достоверности (возьмите, к примеру, "Властелин Колец" или нашу классику: "Анну Каренину"... читать далее>>
№ 54
Зоя Бут (Усть-Илимск)   3.02.2014 - 11:16
Когда-то в 70-80-е годы удивлялась, как можно было ночами слушать прямые репортажи с матчей, как это делали мои ровесники - одноклассники, а потом студенты....Сейчас понимаю, что значили для них фамилии:... читать далее>>
№ 53
Ramzes112   30.07.2013 - 16:15
Амба - умница, луч света в темном царстве. "В порабощенные бразды Бросал живительное семя Но потерял я только время ..." ... читать далее>>
№ 52
Vtlk   30.06.2013 - 01:01
... Слишком много "слишком" и слишком много противоречий. Это просто хороший фильм, а не автобиография или документальный альманах. А "лубочные канадцы" - так фильм не про них. читать далее>>
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