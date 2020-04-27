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«Кон-Тики»: «Жизнь Пи» по-норвежски

Спутник телезрителя >>
27 апреля 2020
Тур Хейердал — норвежский путешественник и учёный-антрополог, участвовавший во множестве экспедиций, включая знаменитые путешествия на лодках по Тихому и Атлантическому океанам. Лауреат премии «Оскар» и обладатель более десятка почетных наград, включая Медаль Ломоносова. Автор книг «Путешествие на «Кон-Тики»», «Аку-Аку. Тайна острова Пасхи», «Ра», «Фату-Хива: возвращение к природе» и многих других незабываемых произведений...

«Кон-Тики»: «Жизнь Пи» по-норвежски

«Кон-Тики» Иоахима Рённинга и Эспена Сандберга, авторов популярной военно-биографической ленты «Макс Манус: Человек войны», начинается с переломного момента, вопреки которому будет действовать главный герой на протяжении всего экранного пространства. Перед нами предстает мальчик Тур, уходящий под ледяную воду, словно Джейсон Борн, но его спасает друг, тем самым приводя в действие необратимые перемены в личности Хейердала. Конечно же, он не стремится в глубину, как персонаж «Голубой бездны», но страх перед водой становится для него основной движущей силой всех его поступков и стремлений. А стремления этого молодого человека выходят далеко за рамки разумного, и одно из них как раз и обернулось в 1947 году незабываемым путешествием на плоту из бальсовых брёвен по Тихому океану, который, как известно, весьма далек от тиши и благодати.

«Кон-Тики»: «Жизнь Пи» по-норвежски

Казалось бы, зачем делать фильм, если уже существует оскароносный «Кон-Тики», выпущенный по горячим следам в 1950 году. Но то была документальная картина, основанная на материале, отснятом самим Хейердалом и его командой, которые, в общем-то, не являлись профессиональными кинематографистами. И появление игровой картины было лишь вопросом времени. «Кон-Тики», кстати, мог появиться еще в середине 90-х, но, в итоге, он выходит на экраны лишь спустя 63 года после выпуска оригинальной версии и спустя 11 лет после смерти Хейердала.

Рённинг и Сандберг выбрали очень удачный момент для создания своей приключенческой ленты. Ведь в наши 3D-дни, как и в 50-е, особенно ценятся масштабные блокбастеры. Но в отличие от «Аватара» и «Жизни Пи», напичканных спецэффектами, детище норвежцев основано на реальных событиях, пусть и приукрашенных для драматического эффекта. Одним из авторских допущений, например, следует считать финальный эпизод с прибытием на атолл Рароиа. Как известно, нет никаких шаблонов относительно размера волн, но создатели нас уверяют, что каждая 13-я волна больше, чем предыдущие. И подобных неточностей или допущений в картине достаточно для тех, кто любит искать ошибки даже в шедеврах.

«Кон-Тики»: «Жизнь Пи» по-норвежски

Мы не будем сосредотачивать внимание на ошибках, несмотря на то, что фильм все-таки излишне затянут по сравнению с истинным документом эпохи, придуманным Хейердалом и благодаря талантливому монтажу уместившемуся в час экранного времени. Зато у Рённинга и Сандберга нет ученых мужей, объясняющих суть событий фильма, которые были обязательны для множества фильмов 50-х (особенно если это sci-fi), а забавному попугаю отведено не только больше секунд, но и приписана героическая гибель (в оригинале он исчез во время одной из бурь).

Возможно, новой версии не хватает динамичности и неожиданных сюжетных поворотов, но такова жизнь, скучная и неподвижная. И даже в жизни путешественников, привыкших к приключениям и злоключениям, много серых будней. Поэтому-то Хейердал на протяжении всего путешествия, длившегося 101 день, все время что-то придумывал для того, чтобы его коллеги не умирали от тоски. Благо, океан и сам уготовил путникам массу увлекательных зрелищ. Летающие рыбы, киты-проказники, китовая акула, таинственные обитатели океанских глубин и многое другое успели повидать наши герои, которым неведомы были ни Интернет, ни сотовые телефоны, ни кабельное телевидение. А следом за ними этим зрелищем можем насладиться и мы, люди ХХI века, для которых даже банальный поход в кинотеатр является чуть ли не подвигом...


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«Кон-Тики»: «Жизнь Пи» по-норвежски фотографии
«Кон-Тики»: «Жизнь Пи» по-норвежски фотографии
«Кон-Тики»: «Жизнь Пи» по-норвежски фотографии
«Кон-Тики»: «Жизнь Пи» по-норвежски фотографии
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обсуждение >>
№ 5
Андрей 78 (СПб)   2.11.2014 - 23:46
Фильм, набор Голливудских шаблонов. Посредственная мелодрамма перенесенная в декорации океана. Фильм откровенно вреден для подростков, которые за чистую монету примут то, что Анды могут быть помехой средним... читать далее>>
№ 4
aya (korolev)   5.05.2013 - 22:31
Хуже чем книга, но в целом терпимо. читать далее>>
№ 3
Руся   22.04.2013 - 13:04
Хотелось бы увидеть! читать далее>>
№ 2
NikaBorisovna (Москва)   21.04.2013 - 18:22
очень хороший фильм. Рекомендую. Готова просмотреть второй раз (в отличие от "Жизнь Пи"). читать далее>>
№ 1
Юлища (Санкт-Петербург)   20.04.2013 - 21:39
Игры никакой, души в фильме нет. Ушла на кровавом эпизоде с акулой. Режиссеры подогревали страх под шаблонный американский Саундтрек-трек. У жены почему-то постоянно открыт рот (давно собирается удалить... читать далее>>
Всего сообщений: 5
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