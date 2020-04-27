«Кон-Тики»: «Жизнь Пи» по-норвежски

Тур Хейердал — норвежский путешественник и учёный-антрополог, участвовавший во множестве экспедиций, включая знаменитые путешествия на лодках по Тихому и Атлантическому океанам. Лауреат премии «Оскар» и обладатель более десятка почетных наград, включая Медаль Ломоносова. Автор книг «Путешествие на «Кон-Тики»», «Аку-Аку. Тайна острова Пасхи», «Ра», «Фату-Хива: возвращение к природе» и многих других незабываемых произведений...
«Кон-Тики» Иоахима Рённинга и Эспена Сандберга
, авторов популярной военно-биографической ленты «Макс Манус: Человек войны»
, начинается с переломного момента, вопреки которому будет действовать главный герой на протяжении всего экранного пространства. Перед нами предстает мальчик Тур
, уходящий под ледяную воду, словно Джейсон Борн
, но его спасает друг, тем самым приводя в действие необратимые перемены в личности Хейердала
. Конечно же, он не стремится в глубину, как персонаж «Голубой бездны»
, но страх перед водой становится для него основной движущей силой всех его поступков и стремлений. А стремления этого молодого человека выходят далеко за рамки разумного, и одно из них как раз и обернулось в 1947 году незабываемым путешествием на плоту из бальсовых брёвен по Тихому океану, который, как известно, весьма далек от тиши и благодати.
Казалось бы, зачем делать фильм, если уже существует оскароносный «Кон-Тики»
, выпущенный по горячим следам в 1950 году. Но то была документальная картина, основанная на материале, отснятом самим Хейердалом
и его командой, которые, в общем-то, не являлись профессиональными кинематографистами. И появление игровой картины было лишь вопросом времени. «Кон-Тики», кстати, мог появиться еще в середине 90-х, но, в итоге, он выходит на экраны лишь спустя 63 года после выпуска оригинальной версии и спустя 11 лет после смерти Хейердала.
Рённинг
и Сандберг
выбрали очень удачный момент для создания своей приключенческой ленты. Ведь в наши 3D-дни, как и в 50-е, особенно ценятся масштабные блокбастеры. Но в отличие от «Аватара»
и «Жизни Пи»
, напичканных спецэффектами, детище норвежцев основано на реальных событиях, пусть и приукрашенных для драматического эффекта. Одним из авторских допущений, например, следует считать финальный эпизод с прибытием на атолл Рароиа. Как известно, нет никаких шаблонов относительно размера волн, но создатели нас уверяют, что каждая 13-я волна больше, чем предыдущие. И подобных неточностей или допущений в картине достаточно для тех, кто любит искать ошибки даже в шедеврах.
Мы не будем сосредотачивать внимание на ошибках, несмотря на то, что фильм все-таки излишне затянут по сравнению с истинным документом эпохи, придуманным Хейердалом и благодаря талантливому монтажу уместившемуся в час экранного времени. Зато у Рённинга и Сандберга нет ученых мужей, объясняющих суть событий фильма, которые были обязательны для множества фильмов 50-х (особенно если это sci-fi), а забавному попугаю отведено не только больше секунд, но и приписана героическая гибель (в оригинале он исчез во время одной из бурь).
Возможно, новой версии не хватает динамичности и неожиданных сюжетных поворотов, но такова жизнь, скучная и неподвижная. И даже в жизни путешественников, привыкших к приключениям и злоключениям, много серых будней. Поэтому-то Хейердал
на протяжении всего путешествия, длившегося 101 день, все время что-то придумывал для того, чтобы его коллеги не умирали от тоски. Благо, океан и сам уготовил путникам массу увлекательных зрелищ. Летающие рыбы, киты-проказники, китовая акула, таинственные обитатели океанских глубин и многое другое успели повидать наши герои, которым неведомы были ни Интернет, ни сотовые телефоны, ни кабельное телевидение. А следом за ними этим зрелищем можем насладиться и мы, люди ХХI века, для которых даже банальный поход в кинотеатр является чуть ли не подвигом...
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