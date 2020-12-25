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«(Не)жданный принц»: Зажить по-новому

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25 декабря 2020
Французский ромком про забастовки с Венсаном Пересом

«(Не)жданный принц»: Зажить по-новому

Французкий комик, драматург, режиссер и брат актёра Жиля Леллуша(«Право на "лево"», «Необычайные приключения Адель», «Враг государства №1»), Филипп Леллуш снял по сценарию Люка Бессона еще одну версию архитипического сюжета о превращении противной лягушки в принца. «(Не)жданный принц» (так адаптировали для российского проката французское название «Un prince (presque) charmant»), как и множество аналогичных ромкомов и мелодрам, начиная с «Красотки» и «Сладкого ноября» - это история, в которой себялюбивый и циничный бизнесмен-гедонист влюбляется в прекрасную бескорыстную девушку и чудесным образом преображается в отпетого романтика.

«(Не)жданный принц»: смотреть фильм онлайн

Будущий «принц» Жан-Марк, которого играет подобающий для такой роли сердцеед Венсан Перес, доводит до истерики свою секретаршу, плюет на экологию, чуть не забывает про свадьбу собственной дочери и в довершение едва не разоряет малый бизнес отца той девушки, встреча с которой, по «чудесному совпадению» и заставит его измениться. История разворачивается на фоне всеобщей забастовки транспортных работников, которая выступает не только как сюжетный триггер, превращая фильм в роуд-муви с характерной для него цепью приключений и случайных встреч, но является подспудно одним из многочисленных морализаторских инструментов, кующих идеологию нового очарования массового европейского кино.

«(Не)жданный принц»: Зажить по-новому

Несмотря на пустоту и прекраснодушие (жанр обязывает), фильм четко высвечивает процессы конструирования Францией (и шире - всей нынешней Европой) желанных для себя образов идентичности. В этой романтической комедии Европа словно пытается заново полюбить себя, собрав все лучшее из старого и примешав к нему светлые оттенки нового: мультикультурализм, экологическую и социальную сознательность, определенную степень внутрисемейной свободы и толерантности. Все эти качества словно воплощает в себе главная героиня Мари (Ваина Джоканте), дочь малого предпринимателя из провинции. Она следует романтическим идеалам и мечтает о встрече со своим «Принцем», при этом она не ест мяса, дружелюбна с незнакомцами и дорожит собственной свободой.

Забастовка заставляет бедолагу Жан-Марка поменять свое хищное авто на травоядный электромобиль, а любовь - отказаться от доли в собственной компании и даже бросить курить. Не случайно и ночь любви герои проводят в гостеприимно приютившем их цыганском таборе. Почти как в раннем советском кино герой осознает свои ошибки и вливается в «новую жизнь», мир и благодать воцаряются на славной мультикультурной мелкобуржуазной земле.

Несмотря на социально-экологическую начинку, фильм не показывает нам ничего, что хоть сколько-нибудь выходило бы за рамки приятной и уже привычной фасадной европейской идентичности. Такими хотят видеть себя сами европейцы, такими хотим видеть их мы, когда волнами туристов, ненавидящих случайно попадающихся по дороге соотечественников, пускаемся в Европу и говорим, что там, конечно, не то, что здесь. Однако такая Европа как и герой Венсана Переса пытается быть очаровательной только с теми, с кем надо, или же с теми, кому сама хочет понравиться.


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обсуждение >>
№ 1
Т-татьян@   25.04.2013 - 17:39
Судя по аннотации, сюжет интересный. Вообще мне нравятся современные французские комедии. читать далее>>
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