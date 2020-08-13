«Кровью и потом. Анаболики»: Мясо с кровью

Китч, накачанный под завязку стероидами голливудских штампов
Режиссер-тяжеловес Майкл Бэй
(«Армагедон»
, «Перл Харбор»
) в обмен на постановку очередной части коммерчески-чудотворных «Трансформеров»
затребовал у студии «Paramaunt»
скромный (по собственным меркам) бюджет в 25 миллионов на съемки фильма своей мечты - саркастичной китчевой черной комедии про нелепых и скудоумных качков, решивших ради достижения «американской мечты» подвизаться на криминальном поприще.
1995 год, Майями, налицо все признаки голливудского рая: девушки с выдающимися силиконовыми формами, среди которых бескомпромиссно тупая «бывшая мисс Румыния» (в исполнении израильской модели Бар Пэли
), бассейны, яхты, лужайки, горы кокаина и вечно синее небо Флориды. На задворках этих райских кущ персональный тренер из обыкновенной «качалки», Дэни Луго (Марк Уолберг
), преисполненный зависти к своим богатым клиентам, решает урвать и для себя кусочек американского счастья. На тренинге «Как стать успешным» предприимчивый китайский теле-шарлатан объясняет незадачливому качку, что люди делятся на два типа: «юзеры и лузеры», и главное решить, кто ты. Луго не хочет быть лузером, поэтому, сагитировав двух еще более безмозглых, чем он сам, качков (один - импотент на стероидах (Энтони Мэки
), другой - помешанный на Иисусе бывший зэк и алкоголик в завязке (Дуэйн Джонсон
)), он придумывает нехитрый план – выкрасть одного из своих клиентов – ушлого коллумбийского еврея-миллионера Виктора Киршоу (Тони Шелхауб
) - и пытками заставить его переписать все свое имущество на Луго.
Накачанный под завязку стероидами голливудских штампов фильм «Кровью и потом»
беззастенчиво демонстрирует зрителям свою китчевую природу. На это работают и упорные напоминания о том, что в основе сюжета реальная история, произошедшая в одном из тренажерных клубов Майями, и абсолютно постмодернистские стоп-кадры с титрами, иронически резюмирующими происходящее на экране, и весь круговорот излюбленных поп-культурой комедийных элементов: стриптизерши, наивная религиозность, дорогие тачки, толстушки, евреи, порно-бароны, бензопилы, отрубленные органы. Сложить из стандартного набора энергичное, напролом развивающееся и местами даже весьма смешное повествование помогают, как кажется, до этого не особо засвеченные на экране в качестве главных героев качки, вместе со всем громадным багажом стереотипов о них.
Доведенные до детской наивности жадность и тупость героев ведут их сквозь череду нелепых проколов, громоздя одну нелепицу на другую, и приводят к двойному убийству. Фильм перестает быть действительно смешным, и дурная сторона этого китча преобладает именно тогда, когда кино становится по-настоящему кровавым. Все в этом фильме «толсто», откровенно заходя на территорию Коэнов
, как в «Фарго»
, высмеивая апломб провинциальных мечтаний героев и нелепость творимого ими насилия, повторяя абсурдность криминальной линии «После прочтения сжечь»
, и даже местами доходя до трагизма обывательской жизни «Человека, которого не было»
, Майкл Бэй все же остается в лоне привычной ему голливудской мегаломании. Отсюда и упрощенное морализаторство под конец, заложенное в самом идиоматическом названии фильма «Pain and gain». Поговорку о том, что деньги надо зарабатывать «потом и кровью», герои фильма явно поняли неправильно…
Возможно, этой «толстотой», берущей на вооружение чужие приемы, фильм оскорбит в лучших чувствах интеллектуального зрителя, однако человека без предрассудков порадует возможностью браво под старинный r'n'b «Gangsta's paradise» отправить свою голову в двухчасовой отпуск.
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