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«Тачка №19»: «Форсажный» триллер

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27 октября 2022
Камерный триллер с Полом Уокером

«Тачка №19»: «Форсажный» триллер

Майкл Вудс прилетает в Йоханнесбург для того, чтобы встретиться со своей бывшей женой, служащей американского посольства. Долго бродит по аэродромной парковке в поисках арендованного им автомобиля, но когда находит, то выясняется, что ему подсунули вместо седана минивэн. И это лишь часть злоключений, выпавших на долю Майкла. Мало того, что он нарушил условия освобождения из мест не столь отдаленных, покинув родные Штаты. В бардачке его дожидается чужой телефон, в тайнике — пистолет с глушителем, а в багажнике спрятана связанная женщина, за которой охотятся самые влиятельные люди города. И вскоре Майклу приходится удирать от погони, в которой участвуют все полицейские подразделения, что крайне непросто сделать в абсолютно незнакомом городе...

Смотреть онлайн «Тачка №19» Мукунды Майкла Дьюила
Основная прелесть фильма Мукунды Майкла Дьюила — это пространство, ограниченное кабиной минивэна. Зритель на протяжении всего экранного действия наблюдает за происходящим как бы изнутри машины, но при этом субъективная камера отсутствует — персонаж Пола Уокера всегда в кадре, в отличие, например, от Элайджы Вуда в «Маньяке». Временно-пространственное ограничение (все происходит в течение одного дня) раскрывает и развивает характеры двух главных героев — Майкла Вудса, ставшего в одночасье «козлом отпущения», и Рэйчел, работника прокураторы, которая обнаружила заговор в высших сферах. Наиме Маклин, правда, не удалось держать на себе внимание до финала из-за сценарного финта, но зато Пол Уокер довел своего персонажа до закономерного завершения всей этой истории.

«Тачка №19»: «Форсажный» триллер

Еще один плюс картины — место действия. Не каждый день перед нами быт и нравы жителей Южно-Африканской Республики, точнее, Йобурга (так именуют Йоханнесбург его обитатели). Хотя, в данном случае, это следует считать хитрым ходом продюсеров, решивших привлечь зрительское внимание африканской экзотикой, полюбившейся после «Района №9».

Но вместе с тем картине не хватает размаха, присущего боевикам вроде «Форсажа», откуда и взялся Пол Уокер. Взрывы и погони остаются на заднем плане, что лишает действия зрелищности. И фильм не выходит за рамки жанра психологического триллера, что, на мой взгляд, даже хорошо, потому как в наши дни довольно мало качественных лент с саспенсом.

Новая лента с участием звезды «Форсажа» понравится тем, кто любит камерные триллеры. Остальных же просто подготовит к выходу шестой части долгожданной франшизы, которую осталось ждать всего несколько недель.


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№ 1
inovation2011   2.10.2013 - 15:15
Целиком согласна, фильм действительно оригинальный и несмотря на голливудский размах обладает некоей камерностью читать далее>>
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«Тачка №19»: «Форсажный» триллер фотографии
«Тачка №19»: «Форсажный» триллер фотографии
«Тачка №19»: «Форсажный» триллер фотографии
«Тачка №19»: «Форсажный» триллер фотографии
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