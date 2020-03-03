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«Сокровища О.К.»: Казань брал

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3 марта 2020
Невероятные приключения Алексея Воробьева в Казани

«Сокровища О.К.»: Казань брал
«Сокровища О.К.»: Казань брал

Молодой музыкант Кирилл (Алексей Воробьев) случайно записывается в армию, но, не желая служить, предлагает взятку сговорчивому военкому (Виктор Вержбицкий). Расценки у военкома нешуточные (копят на радар, чтобы наблюдать за НАТО), но Кирилл неожиданно узнает, что на дне озера Кабан спрятаны сокровища казанского ханства, утерянные после завоевания города Иваном Грозным (Гоша Куценко). Неунывающий авантюрист тут же бросается на поиски клада, но, конечно, клад ищет не он один - ставленница США Дайана (Мария Кожевникова), под прикрытием экологических исследований и татарская дива Гуля (Эльвира Ибрагимова) также имеют свои виды на озеро и его сокровища. Где-то на заднем плане мельтешат полоумный уфолог, мнящий себя сыном инопланетянина, и собачница-уролог, уверенная, что в озере обитает древний ящер.

«Сокровища О.К.»: Казань брал
«Сокровища О.К.»: Казань брал

Продюсер Вадим Быркин утверждает, что российский зритель, воспринимающий любой отечественный фильм через призму иронии, на «Сокровище озера Кабан» должен изменить такое отношение. Не уточняется, насколько серьезно, по мнению Быркина, мы должны воспринимать «Сокровища», как раз без иронии его смотреть сложно. Карикатурный Иван Грозный-Куценко, собирательный образ Грозного-Яковлева, Грозного-Мамонова и даже Грозного-Черкасова, жутковат, мрачен, но ни в коем случае не серьезен, не натуралистичен, а скорее даже фантастичен. В целом также - жанровые границы остаются не очерченными, авторы стремились соблюсти все законы авантюрного приключенческого фильма, но время от времени в нем всплывают и снова исчезают элементы фантастики.

«Сокровища О.К.»: Казань брал
«Сокровища О.К.»: Казань брал

Фильм Дмитрия Коробкова пытается быть похожим на все картины о поисках сокровищ одновременно: и на «Невероятные приключения итальянцев в России», и на «Двенадцать Стульев» и даже на Индиану Джонса (прямые аллюзии к которому возникают уже ближе к концу фильма). Сцены погони, сцены с переодеваниями и обязательная для середины фильма сцена, где правила игры внезапно меняются и герой понимает, что все-было-не-так-как-представлялось-ему-ранее - все в фильме присутствует. Алексей Воробьев обаятельно кривляется, Эльвира Ибрагимова смотрит исподлобья проникновенным восточным взглядом, Мария Кожевникова соблазняет то одного героя, то другого. Но вряд ли их старания смогут изменить ироничное отношение отечественного зрителя. Кажется, что создатели фильма хотели угодить всем, но забыли узнать, кто же они, эти «все».


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Сокровища О.К.

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«Сокровища О.К.»: Казань брал фотографии
«Сокровища О.К.»: Казань брал фотографии
«Сокровища О.К.»: Казань брал фотографии
«Сокровища О.К.»: Казань брал фотографии
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обсуждение >>
№ 1
София (Санкт-Петербург)   9.11.2013 - 22:09
Чудесный фильм по всем параметрам. Алексей Воробьев превосходно сыграл свою роль, как актер и композитор. Спасибо всей съемочной группе за подаренное хорошее настроение! читать далее>>
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