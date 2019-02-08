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«Железный человек 3»: Битва с прошлым

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8 февраля 2019
Сатира на альтернативные теории об исламском терроре, приправленная личными страданиями Тони Старка

«Железный человек 3»: Битва с прошлым

После истории с богами и героями в Нью-Йорке («Мстители») Тони Старк (Роберт Дауни-мл.) никак не может прийти в себя, страдая от панических атак. Чтобы немного отвлечься, он штампует дюжину железных костюмов, работающих на дистанционном управлении, и бросает вызов очередному злодею. На Америку обрушился ужас в виде террористической организации под предводительством Мандарина (Бен Кингсли).

Мандарин врывается со своими проповедями в прямой эфир американского телевидения и, ругая глобализацию на примере китайских печений с предсказаниями, заканчивает речь угрозой очередного взрыва. История с Мандарином - очевидная отсылка к конфликтам с исламскими экстремистами. Но в фильме человек с внешностью Усамы бен Ладена пришел со стороны Китая. Смелость, с которой сценаристы разворачивают на 360 градусов историю с Мандарином, напоминает политические комедии типа «Плутовства». Сатира на альтернативные теории об исламском терроре здесь аккуратно искупается образом невинного президента, который, как всегда, ничего не знал.

«Железный человек 3»: Битва с прошлым

«Железный человек 3» хорош тем, что конфликт в нем многослойный, и корни этого конфликта уходят глубоко в прошлое, причем, что примечательно, имеют непосредственное отношение к самому Старку. По факту, Старк борется с результатами своего пренебрежительного отношения к людям, которое он демонстрировал до плена в Афганистане.

Зловещие призраки прошлого - всего лишь до смерти разобиженные на Старка биологи Майя Хансен (Ребекка Холл) и Киллиан Олдрич (Гай Пирс). С фигурой Олдрича связана потрясающая линия радиоактивных солдат, чей образ слеплен из жидкого Роберта Патрика («Терминатор-2») и взрывоопасного Мило Вентимильи (первый сезон «Героев»). Оммажи на этом не заканчиваются: благая цель, на которую направлены начинания ученых, вызывает в памяти прошлогоднего «Человека-паука». Но в отличие от последнего, в «Железном человеке» поднимается важный вопрос о совести ученого, в чьем изобретении разглядели мощный военный потенциал.

«Железный человек 3»: Битва с прошлым

Третий фильм про Железного Человека - высокотехнологичный захватывающий аттракцион с обязательными для комиксов размышлениями об ответственности и слезоточивым патриотизмом. К отменному чувству юмора, которое всегда выгодно выделяло эту франшизу, прибавилась все чаще упоминаемая в кинематографе вегето-сосудистая дистония, открывая заглавную тему уязвимости героя. В фильме больше Тони Старка с его кризисом среднего возраста и проблемами в личной жизни, чем супергероя. Более того - костюм полфильма отсиживается в сарае, а окончательную победу над вселенским злом Старк одерживает почти что голыми руками. Финал фильма намекает на то, что это последняя глава франшизы с участием Роберта Дауни-мл., но есть еще надежда, что мы снова увидим его в роли Железного человека во второй части «Мстителей».


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Железный человек 3

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«Железный человек 3»: Битва с прошлым фотографии
«Железный человек 3»: Битва с прошлым фотографии
«Железный человек 3»: Битва с прошлым фотографии
«Железный человек 3»: Битва с прошлым фотографии
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№ 3
kaza1006   8.05.2013 - 09:56
А мне понравился фильм. Интересно. Посмеяться можно) читать далее>>
№ 2
Lexx   5.05.2013 - 01:10
... Ну, комиксы по определению - "десткий сад"! Это такое специфическое американское искусство "вне возраста", которое, практически не меняясь, может быть и взрослым и детским.... читать далее>>
№ 1
Seioo   2.05.2013 - 12:52
"Героев" вспомнили. :) Ну и правильно, что эта история закончилась, а вторых мстителей я не хочу (как и первых). А вообще все это - детский сад. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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