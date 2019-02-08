«Железный человек 3»: Битва с прошлым

Сатира на альтернативные теории об исламском терроре, приправленная личными страданиями Тони Старка
После истории с богами и героями в Нью-Йорке («Мстители»
) Тони Старк (Роберт Дауни-мл.
) никак не может прийти в себя, страдая от панических атак. Чтобы немного отвлечься, он штампует дюжину железных костюмов, работающих на дистанционном управлении, и бросает вызов очередному злодею. На Америку обрушился ужас в виде террористической организации под предводительством Мандарина (Бен Кингсли
).
Мандарин врывается со своими проповедями в прямой эфир американского телевидения и, ругая глобализацию на примере китайских печений с предсказаниями, заканчивает речь угрозой очередного взрыва. История с Мандарином - очевидная отсылка к конфликтам с исламскими экстремистами. Но в фильме человек с внешностью Усамы бен Ладена
пришел со стороны Китая. Смелость, с которой сценаристы разворачивают на 360 градусов историю с Мандарином, напоминает политические комедии типа «Плутовства»
. Сатира на альтернативные теории об исламском терроре здесь аккуратно искупается образом невинного президента, который, как всегда, ничего не знал.
«Железный человек 3»
хорош тем, что конфликт в нем многослойный, и корни этого конфликта уходят глубоко в прошлое, причем, что примечательно, имеют непосредственное отношение к самому Старку. По факту, Старк борется с результатами своего пренебрежительного отношения к людям, которое он демонстрировал до плена в Афганистане.
Зловещие призраки прошлого - всего лишь до смерти разобиженные на Старка биологи Майя Хансен (Ребекка Холл
) и Киллиан Олдрич (Гай Пирс
). С фигурой Олдрича связана потрясающая линия радиоактивных солдат, чей образ слеплен из жидкого Роберта Патрика
(«Терминатор-2»
) и взрывоопасного Мило Вентимильи
(первый сезон «Героев»
). Оммажи на этом не заканчиваются: благая цель, на которую направлены начинания ученых, вызывает в памяти прошлогоднего «Человека-паука»
. Но в отличие от последнего, в «Железном человеке» поднимается важный вопрос о совести ученого, в чьем изобретении разглядели мощный военный потенциал.
Третий фильм про Железного Человека - высокотехнологичный захватывающий аттракцион с обязательными для комиксов размышлениями об ответственности и слезоточивым патриотизмом. К отменному чувству юмора, которое всегда выгодно выделяло эту франшизу, прибавилась все чаще упоминаемая в кинематографе вегето-сосудистая дистония, открывая заглавную тему уязвимости героя. В фильме больше Тони Старка с его кризисом среднего возраста и проблемами в личной жизни, чем супергероя. Более того - костюм полфильма отсиживается в сарае, а окончательную победу над вселенским злом Старк одерживает почти что голыми руками. Финал фильма намекает на то, что это последняя глава франшизы с участием Роберта Дауни-мл., но есть еще надежда, что мы снова увидим его в роли Железного человека во второй части «Мстителей».
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