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«Стартрек: Возмездие»: Гиковские радости - в массы!

Спутник телезрителя >>
22 января 2019
Зрелище, которое понравится не только самым закоренелым фанатам, но и простым зрителям

«Стартрек: Возмездие»: Гиковские радости - в массы!

После того, как команда капитана Кёрка (Крис Пайн) во время самодеятельной миссии засветилась перед аборигенами малоразвитой цивилизации на космическом корабле Энтерпрайз, Пайк (Брюс Гринвуд) отстраняет Кёрка от должности и возвращает команду на Землю. Через несколько дней в Лондоне разворачивается серия террористических актов, подрывающих мощь звездного флота Федерации. Таинственный инициатор бунта (Бенедикт Камбербэтч) скрывается на одной из планет, с которой у Федерации крайне напряженные отношения. Кёрк вызывается в опасное путешествие с целью доставить злодея на Землю. Не без проблем команда добирается до преступника, который подозрительно быстро сдается в плен, а попав на борт Энтерпрайза, начинает смущать капитана противоречивой информацией.

«Стартрек: Возмездие»: Гиковские радости - в массы!

«Стартрек: Возмездие» получился куда более захватывающим по сравнению с фильмом 2009 года. Если в первой части возрожденной Джей Джей Абрамсом франшизы зрелищность вытесняла прямолинейный конфликт (остановить уничтожение Земли, обезвредив мстительного ромуланца), то в новом фильме сюжет заставляет иногда забыть о том, что ты сел в кресло с целью промчаться на американских горках сквозь дорогущие спецэффекты. Зло меняет маски трижды, из-за чего Кёрку и его команде приходится ориентироваться по наитию, в надежде, что последствия выбора не окажутся чудовищными. К борьбе предательства и чести добавляются ссоры членов экипажа и технические неполадки, так что под конец фильма опасности прут изо всех щелей, не оставляя команде практически никакого шанса на выживание.

«Стартрек: Возмездие»: Гиковские радости - в массы!

В центре событий снова фигурирует очередной обиженный представитель исчезающей расы, но окончательно запутывают историю эксплуатация и коррупция. Уже в первых десяти минутах заявлена мораль - сохранение команды любой ценой: от пренебрежения формальностями до жертв куда более серьезных. Внутри этой темы возникает, естественно, характерный для экипажа Энтерпрайза конфликт рационального (Спок) и эмоционального (Кёрк и... да, в общем-то все остальные), что придает диалогам особую остроту. Как жаль, что русский дубляж не способен передать потешный русский акцент Чехова (Антон Ельчин) и шотландский сленг Скотти (Саймон Пегг) - от этого фильм, увы, теряет немалую долю своего обаяния. Хочется заодно передать привет российским прокатчикам, имеющим вредную привычку вольно обращаться с переводом названий фильмов, которые пренебрегли оригинальным заглавием «Звездный путь: во тьму», в угоду нейтральному «возмездию».

«Стартрек: Возмездие»: Гиковские радости - в массы!

Главная заслуга Абрамса в том, что ему удалось сделать «Стартрек» зрелищем, которое способен оценить не только пятидесятилетний гик, выросший на культовом сериале, но и любой зритель, даже если он равнодушен к жанру «космическая фантастика».


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«Стартрек: Возмездие»: Гиковские радости - в массы! фотографии
«Стартрек: Возмездие»: Гиковские радости - в массы! фотографии
«Стартрек: Возмездие»: Гиковские радости - в массы! фотографии
«Стартрек: Возмездие»: Гиковские радости - в массы! фотографии
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обсуждение >>
№ 9
Войс (Санкт-Петербург)   8.06.2013 - 19:44
Да, антагониста играет Бенедикт Камбербэтч. На мой взгляд, игрой все внимание перетянул на себя (зал в кинотеатре сопереживал именно ему). Очень одаренный актер, очень точно и глубоко работает над ролями.... читать далее>>
№ 8
Lexx   3.06.2013 - 20:16
... Я, может, что-то путаю, но разве это не Бенедикт Камбербэтч? читать далее>>
№ 7
Sveta Svetlana   28.05.2013 - 23:06
Фильм получился очень ярким, живым и наполненным отличными спецэффектами! Абрамс (режиссер) выпустил еще один шедевр, отличный сиквел. На радость поклонникам он практически ничего не поменял, даже... читать далее>>
№ 6
Lilija (Челны)   26.05.2013 - 18:17
Фильм очень динамичный! Держит в напряжении от начала и до конца. Во время просмотра очень хочется узнать что же дальше... В фильме много юмора)) и в тоже время есть очень трогательные моменты. Замечательные... читать далее>>
№ 5
Женя Шабынина   16.05.2013 - 18:46
Ну уж не знаю. Я распереживалась, пока смотрела. Первый фильм таких эмоций у меня ни разу не вызвал. Во всем виноват дубляж! ... читать далее>>
Всего сообщений: 9
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