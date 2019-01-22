«Стартрек: Возмездие»: Гиковские радости - в массы!

ревью

«Возмездие» с Прилучным и Муцениеце выйдет на НТВ 28 января

В числе худших актрис – Эмбер Херд и Хелен Миррен.

Джонни Депп и Брюс Уиллис претендуют на «Золотую малину»

Обзор сериалов

#2009vs2019: Сериалы-долгожители 10 лет назад и сейчас

Западные и российские телешоу, которым пора бы закончиться