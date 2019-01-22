«Стартрек: Возмездие»: Гиковские радости - в массы!

Зрелище, которое понравится не только самым закоренелым фанатам, но и простым зрителям
После того, как команда капитана Кёрка (Крис Пайн
) во время самодеятельной миссии засветилась перед аборигенами малоразвитой цивилизации на космическом корабле Энтерпрайз, Пайк (Брюс Гринвуд
) отстраняет Кёрка от должности и возвращает команду на Землю. Через несколько дней в Лондоне разворачивается серия террористических актов, подрывающих мощь звездного флота Федерации. Таинственный инициатор бунта (Бенедикт Камбербэтч
) скрывается на одной из планет, с которой у Федерации крайне напряженные отношения. Кёрк вызывается в опасное путешествие с целью доставить злодея на Землю. Не без проблем команда добирается до преступника, который подозрительно быстро сдается в плен, а попав на борт Энтерпрайза, начинает смущать капитана противоречивой информацией.
«Стартрек: Возмездие»
получился куда более захватывающим по сравнению с фильмом 2009 года
. Если в первой части возрожденной Джей Джей Абрамсом
франшизы зрелищность вытесняла прямолинейный конфликт (остановить уничтожение Земли, обезвредив мстительного ромуланца), то в новом фильме сюжет заставляет иногда забыть о том, что ты сел в кресло с целью промчаться на американских горках сквозь дорогущие спецэффекты. Зло меняет маски трижды, из-за чего Кёрку и его команде приходится ориентироваться по наитию, в надежде, что последствия выбора не окажутся чудовищными. К борьбе предательства и чести добавляются ссоры членов экипажа и технические неполадки, так что под конец фильма опасности прут изо всех щелей, не оставляя команде практически никакого шанса на выживание.
В центре событий снова фигурирует очередной обиженный представитель исчезающей расы, но окончательно запутывают историю эксплуатация и коррупция. Уже в первых десяти минутах заявлена мораль - сохранение команды любой ценой: от пренебрежения формальностями до жертв куда более серьезных. Внутри этой темы возникает, естественно, характерный для экипажа Энтерпрайза конфликт рационального (Спок) и эмоционального (Кёрк и... да, в общем-то все остальные), что придает диалогам особую остроту. Как жаль, что русский дубляж не способен передать потешный русский акцент Чехова (Антон Ельчин
) и шотландский сленг Скотти (Саймон Пегг
) - от этого фильм, увы, теряет немалую долю своего обаяния. Хочется заодно передать привет российским прокатчикам, имеющим вредную привычку вольно обращаться с переводом названий фильмов, которые пренебрегли оригинальным заглавием «Звездный путь: во тьму», в угоду нейтральному «возмездию».
Главная заслуга Абрамса в том, что ему удалось сделать «Стартрек» зрелищем, которое способен оценить не только пятидесятилетний гик, выросший на культовом сериале, но и любой зритель, даже если он равнодушен к жанру «космическая фантастика».
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