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«Форсаж 6»: Полосу готовь и я взлетаю

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5 октября 2022

Очередная серия популярной экшн-франшизы

«Форсаж 6»: Полосу готовь и я взлетаю

Хоббс (Дуэйн Джонсон), вдоволь набегавшись за бандой Доминика Торрето (Вин Дизель) в пятой части, наконец-то нашел работу посерьезней и открыл охоту на организацию смертельно опасных наемников под предводительством Оуэна Шоу (Люк Эванс). Он самый настоящий профессионал, в поимке которого смогут помочь лишь равные ему «короли дорог и покрышек». Хоббс просит Дома вновь объединить свою команду и поспособствовать в поимке преступника. Взамен он обещает дать им свободу и возможность вернуться домой, забыв про вечную жизнь «в бегах». К тому же, как мы знаем из финала «Форсажа 5», возлюбленная Доминика, Летти (Мишель Родригес), жива и работает не на кого-нибудь, а на самого Шоу.

Смотреть онлайн «Форсаж 6» Джастина Лина
Сев за руль популярной франшизы «Форсаж» в 2006 году, Джастин Лин совершил невероятное. Впечатление, будто все 7 лет он тюнинговал и прокачивал свое детище, стремясь к созданному в его воображении идеалу. Уже при просмотре пятой части зритель ликовал и упивался творением, которое начинало свой путь невинной историей об уличных погонях и грабежах, но превратилось в сочный, трешевый, угарный и фантастически-трюковый экшн на сверхскоростях. Лин создал своих «Неудержимых» с привкусом метана и зашкаливающим уровнем адреналина в крови. Сложно вспомнить какую-либо франшизу, которая оставалась бы столь долгожданной для поклонников и не потеряла свою аттрактивность к шестой части. Правда, сам Джастин Лин похоже устал, и место «пилота» на флагмане «Форсаж» теперь занимает Джеймс Ван, «запиливший» игру на выживание в еще одной популярной франшизе.

«Форсаж 6»: Полосу готовь и я взлетаю

«Одноклеточный» Хоббс в шестой части оказался «хорошим парнем», правда было его ничтожно мало. К тому же пару мускулистому агенту составила железная леди «Mixed Martial Arts» – Джина Карано (звезда «Нокаута») в образе «рядового» Райли, которая с завидным азартом надирает задницу Мишель Родригез. Нашим же главным героям предстоит устоять перед «фаталити» Шоу, а именно — сценой с модифицированным 10-тонным Chieftain Tank, основанным на модели танка времен Первой Мировой вoйны. Сказать, что можно задохнуться от восторга при виде сминающихся под гусеницами танка как папье-маше авто и парящего в воздухе Дизеля в попытке поймать свою «забывчивую» любимую (кстати, этот трюк актер выполнил самолично, отказавшись от помощи каскадера) — не сказать ничего. Наплевав на все законы физики, подобно «Крепкому орешку 5», Лин устраивает самый лучший день для смерти мафиози Шоу и запечатлевает на кинопленке яркий фейерверк из вспыхнувшего Ан-225. Самолет взлетает над неправдоподобно долгой взлетной полосой, но театрально падает под усилием Dodge Charger, Alfa Romeo Giulietta, Mercedes G-Wagon и Range Rover, подвисшими на закрылках с помощью суперпрочных тросов-гарпунов.

Лин финишировал победителем. А самое интересное для всех фанатов франшизы он, по обычаю, оставил за титрами. В следующей части нас ждет злодей в исполнении Джейсона Стэтэма. Кстати, именно он получается повинным в смерти Хана (Сунг Кан) из «Токийского дрифта». И, что более чем возможно, нам наконец-то выдастся случай увидеть, как неуязвимому «перевозчику» начищают лицо.


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