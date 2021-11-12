«Великий мастер»: Время любви прошло?

Невиданной красоты фотоальбом прекрасной, но ушедшей эпохи
С момента англоязычного дебюта Вонга Кар Вая
прошло шесть лет. После красочной мелодрамы на американской земле он возвращается на родную почву: «Великий мастер»
сменяет «Мои черничные ночи»
также неумолимо, как в свое время «Прах времен»
наступил после «Чунгкингского экспресса»
. Кар Вай переходит от сегодняшнего дня к прошлому, а потом и дальше — к вечности. «Великие мастера» (этот перевод названия точнее описывает события фильма) фокусируются на том, как в прахе времени вязнет, а потом и тонет даже то, что когда-то казалось незыблемым: авторитеты, принципы поведения, техники единоборств, культура во всех своих проявлениях. А выживает, как всегда у Кар Вая, если не любовь, то память.
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«Великий мастер» Вонга Кар Вая
«Великий мастер» — это невиданной красоты фотоальбом прекрасной, но ушедшей эпохи. Часть тех исторических событий комментируется непосредственным участником – Ип Маном, которого играет Тони Люн Чу Вэй
— идеальный и практически бессменный герой вселенной Вонга Кар Вая. Нюанс в том, что Ип Ман не единственный великий мастер: в стране немало умельцев, которые могли бы с ним посоревноваться за звание лучшего знатока кунг-фу. Картина наглядно демонстрирует, как расходятся дороги лучших людей своего времени, как они потом встречаются вновь, разговаривают о жизни, соревнуются в знании и искусстве поединка. Каждый стремится познать себя, мир и всех живых существ, но в определенный момент смиряется с тем, что нет искусства выше неба и характера тверже земли.
Закрепив сюжет в середине двадцатого века, Кар Вай без оглядки на формальности делает то, что, пожалуй, умеет лучше всего — наполняет жест ритуальным смыслом. Когда Ип Ман снимает белую шляпу и кладет ее на стол рядом с веером, целый мир замирает на пороге его дома. Когда ему предлагают закурить, мудрость двух людей, их характеры и опыт сходятся в незримом поединке. Картина гонконгского режиссера состоит из множества деталей, каждая из которых ведет зрителя по пути самых вольных ассоциаций. Складывается впечатление, что сюжет «Великому мастеру» нужен только для того, чтобы вспомнить о временах, когда один мастер поздравлял другого поединком, а в борделях собирались знатоки единоборств, чтобы послушать прекрасную музыку. Кадр наполняется сигаретным дымом и золотым блеском богатства, звучит песня, — и все лица замирают в умиротворенной задумчивости, как у солдат терракотовой армии.
Картина, казалось бы, каждую секунду может погрязнуть в пошлости, но остается поразительно целомудренной. Даже бордель наполнен блеском действительной красоты, которая почти погибнет с приходом японских войск, а потом, несколько мимикрировав, распространится по всей планете. Со старым миром чести, любви и памяти уйдет большинство мастеров, чьи красивые и печальные лица сохранили фотоснимки, где они окружены благодарными учениками.
«Великого мастера» трудно не сравнивать с «Прахом времен». Обе картины — яркие истории про единоборства, перемены, любовь и память. Впрочем, «Прах времен» кажется текучим как песок или вода, символом же «Великого мастера» является лед или стекло — все, что хрупко и преходяще. Картина, повествующая об относительности всего и невозможности достичь высшей точки, не могла быть другой. Возможные недостатки или огрехи ей будто стилистически необходимы для подтверждения ключевой идеи. Бьющееся стекло, как и навсегда покореженные сердца, — это путь великого мастера.
После новой картины Кар Вая остается целый ворох воспоминаний — тех же фотоснимков, за которыми тянется шлейф историй и ощущений. Пуговица как носитель воспоминаний и любовных настроений, женщина и мужчина возле бесконечно движущегося поезда, сражающиеся за те идеалы, которые для него навсегда устарели, а для нее – не устареют никогда. За стеклами этого сочного фильма как обычно видится спокойная улыбка режиссера, на которого только сейчас внешне начинает походить невозмутимый Тони Люн Чу Вэй
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