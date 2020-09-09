Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Мальчишник: Часть III» // Несвятая троица

Спутник телезрителя >>
9 сентября 2020
Триквел истории о жестком похмелье

«Мальчишник: Часть III» // Несвятая троица

Первый «Мальчишник в Вегасе», вышедший в 2009-м, наделал немало шума. Мало того что снявшиеся в нем Галифианакис и Купер стали звездами класса «А», фильм еще и собрал по всему миру 467 миллионов долларов.

Известно, что зрительская любовь в нашем бренном мире чистогана и наживы лучшего всего измеряется именно таким образом, поэтому неудивительно, что Тодд Филлипс решил снова покупаться в лучах этой любви несколько лет спустя. Вторая часть «Мальчишника» (или «Похмелья» в оригинале, кому как больше нравится), действие которой происходит уже не в Вегасе, а в Бангкоке, была совершенно невыносима, но при этом собрала еще больше денег, чем первая. Скорее всего, дело было в смене сценаристов, но, судя по всему, Филлипс, получив хорошую прибыль, не заметил особой разницы в качестве картин. Видимо, именно поэтому он взял сценариста сиквела, Крэйга Мазина, чтобы написать вместе с ним третью часть, и именно поэтому третья часть тоже вышла не смешной, а скорее бессмысленной и жестокой.

Надо сразу расставить все нужные точки и акценты: она и не должна быть смешной, потому что этот «Мальчишник» - не комедия. Это криминальный фильм, где насилия и смертей явно больше, чем неловких ситуаций «на следующее утро» с провалами памяти и помятыми лицами. Более того, такая ситуация в фильме всего одна, и произойдет она после финальных титров, то есть увидеть её смогут лишь самые терпеливые.

«Мальчишник: Часть III» // Несвятая троица

Полюбившиеся зрителям трое друзей (Брэдли Купер, Эд Хелмс и Джастин Барта) везут Галифианакиса после похорон отца в клинику, потому что он перестал принимать лекарства и стал совсем странным. По пути туда их ждет встреча с гангстером Маршаллом (колоритный, как и всегда, Джон Гудман), который доходчиво объясняет, что их старый дружок, мистер Чау (Кен Жонг), должен ему приличную сумму в золотых слитках и что они должны помочь эти слитки вернуть. Для большей верности Маршалл берет героя Джастина Барта в заложники и дает оставшемуся трио определенный срок. Далее нас ждут ограбление, погони и стрельба, старающиеся «перекривлять» друг друга Галифианакис и Жонг и достаточно циничные шутки, которые при всем желании не проходят по ведомству черного юмора. Юмор этот, впрочем, такого разлива, что даже недавний фильм Бэя про тупых качков и анаболики смотрится на фоне этого «Мальчишника» вполне себе Вуди Алленом.

Надо отдать должное Филлипсу - как криминальный фильм это все смотрится даже увлекательно, да и Danzig в саундтреке не может не радовать, но название «Мальчишник» здесь, конечно, лишнее. Несмотря на вернувшиеся из первой части огни Лас-Вегаса и знакомых героев, с первой и неудачной второй частью эту картину ничего не связывает. Хотя, если задуматься, во всех частях наиболее серьезные опасения вызывал психически нестабильный персонаж Галифианакиса. Открою секрет – в этой части, хочется верить, последней, его пристроят, причем даже не в «желтый дом».


версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Vando4ka (Москва)   9.06.2013 - 01:22
Категорически не согласна с такой рецензией! Смотрлела в фильм в кинотеатре, смеялась до слез:))) Уверена, большинству смотревших он безумно понравился! читать далее>>
№ 1
alnka1 (Владивосток)   8.06.2013 - 06:33
Абсолютно не согласна с этой рецензией. Фильм очень смешной! Люди которые видели первый и второй мальчишник несомненно оценят всю прелесть этого фильма! читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
"Мальчишник 2: из Вегаса в Бангкок"
«Мальчишник в Вегасе»
Поиск по меткам
Американское киноДмитрий КарпюкКомедиясиквел
персоны
Александра БаррезиДжастин БартаДаниэль БургиоДжиллиан ВигманЗак ГалифианакисХизер ГрэмДжон ГудманКен ДжонгСондра КерриБрэдли КуперСкотт ЛитМелисса МаккартиМайк ТайсонДжеффри ТэмборТодд ФиллипсЭд ХелмсДжейми ЧангМайк Эппс
фильмы
Мальчишник: Часть III

фотографии >>
«Мальчишник: Часть III» // Несвятая троица фотографии
«Мальчишник: Часть III» // Несвятая троица фотографии
«Мальчишник: Часть III» // Несвятая троица фотографии
«Мальчишник: Часть III» // Несвятая троица фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Колтаков
7 сентября ушёл из жизни актёр Сергей Колтаков.
Александра Ливанская
5 сентября ушла из жизни тележурналистка Александра Ливанская.
Иржи Менцель
5 сентября ушёл из жизни режиссёр Иржи Менцель.

День рождения >>

Полина Агуреева
Егор Баринов
Александр Кулямин
Мила Липнер
Виктория Маслова
Станислав Николаев
Надежда Румянцева
Евгения Серебренникова
Игорь Шмаков
Хью Грант
Джеффри Комбс
Акшай Кумар
Золтан Латинович
Клифф Робертсон
Адам Сандлер
Мишель Уильямс
все родившиеся 9 сентября >>

Афиша кино >>

Куратор
драма, криминальный фильм
Россия, 2019
Ассистентка
драма, социальная драма, триллер
США, 2019
Говард и Замёрзшее Королевство
приключения, семейное кино, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Канада, 2016
Мулан
драма, приключения, семейное кино
Китай, США, 2020
BTS: Разбей тишину. Фильм
фильм-концерт, музыкальный
Южная Корея, 2020
Танцор года
Россия, 2019
Несломленные
спортивный фильм
Россия, Эстония, Япония, 2020
Довод
боевик, драма, триллер, шпионский фильм
Великобритания, Канада, США, 2020
Притворись моим женихом
комедия, мелодрама
Польша, 2017
Новые мутанты
боевик, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2020
Сказки Серого Волка
комедия, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, ЮАР, 2016
Явление
драма
Португалия, США, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Джессика Альба и Габриэль Юнион: «Не хочется играть стереотипное мужское представление о том, какой должна быть женщина»
Интервью
Джессика Альба и Габриэль Юнион: «Не хочется играть стереотипное мужское представление о том, какой должна быть женщина»
Джессика Альба и Габриэль Юнион о втором сезоне «Лучших в Лос-Анджелесе», возможных локализациях сериала, месте женщины в обществе и влиянии пандемии на кино
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен