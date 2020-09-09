«Мальчишник: Часть III» // Несвятая троица

Триквел истории о жестком похмелье
Первый «Мальчишник в Вегасе»
, вышедший в 2009-м, наделал немало шума. Мало того что снявшиеся в нем Галифианакис
и Купер
стали звездами класса «А», фильм еще и собрал по всему миру 467 миллионов долларов.
Известно, что зрительская любовь в нашем бренном мире чистогана и наживы лучшего всего измеряется именно таким образом, поэтому неудивительно, что Тодд Филлипс
решил снова покупаться в лучах этой любви несколько лет спустя. Вторая часть «Мальчишника»
(или «Похмелья» в оригинале, кому как больше нравится), действие которой происходит уже не в Вегасе, а в Бангкоке, была совершенно невыносима, но при этом собрала еще больше денег, чем первая. Скорее всего, дело было в смене сценаристов, но, судя по всему, Филлипс, получив хорошую прибыль, не заметил особой разницы в качестве картин. Видимо, именно поэтому он взял сценариста сиквела, Крэйга Мазина
, чтобы написать вместе с ним третью часть, и именно поэтому третья часть тоже вышла не смешной, а скорее бессмысленной и жестокой.
Надо сразу расставить все нужные точки и акценты: она и не должна быть смешной, потому что этот «Мальчишник» - не комедия. Это криминальный фильм, где насилия и смертей явно больше, чем неловких ситуаций «на следующее утро» с провалами памяти и помятыми лицами. Более того, такая ситуация в фильме всего одна, и произойдет она после финальных титров, то есть увидеть её смогут лишь самые терпеливые.
Полюбившиеся зрителям трое друзей (Брэдли Купер
, Эд Хелмс
и Джастин Барта
) везут Галифианакиса после похорон отца в клинику, потому что он перестал принимать лекарства и стал совсем странным. По пути туда их ждет встреча с гангстером Маршаллом (колоритный, как и всегда, Джон Гудман
), который доходчиво объясняет, что их старый дружок, мистер Чау (Кен Жонг
), должен ему приличную сумму в золотых слитках и что они должны помочь эти слитки вернуть. Для большей верности Маршалл берет героя Джастина Барта в заложники и дает оставшемуся трио определенный срок. Далее нас ждут ограбление, погони и стрельба, старающиеся «перекривлять» друг друга Галифианакис и Жонг и достаточно циничные шутки, которые при всем желании не проходят по ведомству черного юмора. Юмор этот, впрочем, такого разлива, что даже недавний фильм Бэя
про тупых качков
и анаболики смотрится на фоне этого «Мальчишника» вполне себе Вуди Алленом
.
Надо отдать должное Филлипсу - как криминальный фильм это все смотрится даже увлекательно, да и Danzig в саундтреке не может не радовать, но название «Мальчишник» здесь, конечно, лишнее. Несмотря на вернувшиеся из первой части огни Лас-Вегаса и знакомых героев, с первой и неудачной второй частью эту картину ничего не связывает. Хотя, если задуматься, во всех частях наиболее серьезные опасения вызывал психически нестабильный персонаж Галифианакиса. Открою секрет – в этой части, хочется верить, последней, его пристроят, причем даже не в «желтый дом».
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