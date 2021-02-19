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«Университет монстров»: Новые приключения Шурика по-пиксаровски

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19 февраля 2021
Обаятельный, но беспомощный приквел анимационного шедевра Pixar

«Университет монстров»: Новые приключения Шурика по-пиксаровски

Маленький Майк Вазовски (Билли Кристалл или Олег Куликович) с детства страдал от того, что видел окружающий мир только из-за спин более крупных товарищей. Однако целеустремленность привела его в Университет монстров на страшильный факультет, где маленький зеленокожий колобок с зубными скобами встретил отвязного балбеса Салливана (Джон Гудман или Сергей Паршин), а потом был вынужден бороться за звание самого пугающего монстра при помощи крайне добродушных существ.

В роли номинального главного злодея, а точнее, хрестоматийно грозного декана – мадам Терзалис (Хелен Миррен или Людмила Максакова). Так, приквел «Корпорации монстров» рассказывает об университетских буднях Майка и Салли, которые, разумеется, сначала друг друга невзлюбили, потом оказались в одной хлипкой лодчонке, которая чуть не разбилась о быт, но все же из лузеров превратились в успешных добытчиков страха. Попутно им удалось посетить несколько вечеринок, не сдать экзамен и поставить заоблачный рекорд в сборе душераздирающих криков.

«Университет монстров»: Новые приключения Шурика по-пиксаровски

«Университет монстров» — наглядная демонстрация того, почему студии Pixar не стоит заходить в одну реку дважды. Спустя чертову дюжину лет у создателей «Корпорации монстров» получился продукт, обаятельный и смешной, но совершенно беспомощный, особенно без маркетинговой поддержки первой ленты. Привязка к нему, правда, номинальная: без Пита Доктера и Эндрю Стэнтона сценаристы умудрились допустить несколько ошибок в воспроизведении уже созданного мира. Более того, между «Университетом» и «Корпорацией» легко поместился бы еще один полнометражный мультфильм, в котором можно было подробно рассказать, как вылетевшие из учебного заведения Майк и Салли доросли до известных высот. Однако чуть ли не самая интересная часть истории подается в стиле слайд-шоу со смешными снимками главных героев.

«Университет монстров»: Новые приключения Шурика по-пиксаровски

Детище Дэна Скэнлона, создателя «Тачек», пытается компенсировать сценарные проблемы техническим качеством. Колоритная фактура «Университета монстров» подчеркивается неплохим 3D. Мохнатые, гладкие, склизкие и чешуйчатые создания складываются в красивейший пазл, который приятнее «щупать», чем слушать. Если «Корпорация монстров» была заряжена бронебойным месседжем – смех сильнее страха, — то у приквела есть лишь банальное «если долго мучиться, что-нибудь получиться». Ступив на территорию университетских лент, где все персонажи ведут себя как склонные к суициду герои фильмов ужасов, «Университет монстров» унаследовал это пренебрежение к логике и радость веселого угара, после которого наступает тяжкое похмелье. Впрочем, невыносимая легкость финала, где едва ли не подвиг превращает героев в неудачников, а стоический и кропотливый труд дарит им желаемое, намекает на то, что справедливости нет уже и в американских мультфильмах.

Радость встречи со знакомыми персонажами выветривается через пять минут после просмотра нового творения Pixar. То ли пагубное влияние студии Disney, то ли веяние времени, но, казавшееся еще недавно непоколебимым, первенство создателей «ВАЛЛ*И» и «Вверх» в области анимации больше не выглядит столь очевидным.


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«Университет монстров»: Новые приключения Шурика по-пиксаровски фотографии
«Университет монстров»: Новые приключения Шурика по-пиксаровски фотографии
«Университет монстров»: Новые приключения Шурика по-пиксаровски фотографии
«Университет монстров»: Новые приключения Шурика по-пиксаровски фотографии
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