Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Человек из стали»: Спаситель в трико

Спутник телезрителя >>
15 марта 2020
Запредельно патриотичное супергеройское кино

«Человек из стали»: Спаситель в трико

Незадолго до гибели Криптона ученый Джор-Эл (Расселл Кроу) собственноручно принимает роды у жены, нарекает новорожденного сына Кал-Элом, после чего бежит к местным властям с предупреждением о разрушительных последствиях, к которым приведет выкачивание ресурсов из ядра планеты. В жаркий спор Джор-Эла с позолоченными представителями власти вторгается генерал Зод (Майкл Шэннон) и устраивает государственный переворот, предлагая Джор-Элу присоединиться к его команде. Чувствуя, как трясется под ногами Криптон, Джор-Эл улетает от Зода на стрекозе-динозавре домой, чтобы успеть отправить капсулу с сыном на Землю. Разгневанный действиями Джор-Эла, Зод дает клятву истинного патриота - положить жизнь на то, чтобы найти Кал-Эла, потому что вместе с ним неизвестно куда улетело будущее всей расы криптонцев.

«Человек из стали»: Спаситель в трико

Кал-Эл приземляется в Смолвилле, где его находит чета бездетных фермеров (Дайан Лэйн и Кевин Костнер) и дает ему новое имя - Кларк Кент. Чем старше становится Кларк, тем сложнее ему скрывать от окружающих свои возможности. Как типичный эмигрант, он отчаянно старается слиться с американским обществом и не выделяться среди сверстников, с трудом подавляя рефлекторные позывы к демонстрации своей силы в катастрофических ситуациях. Достигнув возраста, в котором был распят Иисус Христос, Кларк (Генри Кавилл) отправляется в одиночное геройское паломничество, стараясь быть поближе к местам бедствий, чтобы вовремя прийти на помощь людям.

Главные на сегодняшний день реформаторы жанра кинокомиксов - Кристофер Нолан и Зак Снайдер - объединились в работе над перезапуском франшизы про Супермена, взяв за основу комикс Джона Бирна «Человек из стали» (1986 год), в котором подробно объясняется происхождение Кал-Эла. «Человек из стали» почти лишен типичного для экранизаций комиксов лоснящегося плакатного стиля (как впрочем и нолановская трилогия про «Темного рыцаря»). Эстетика Снайдера лежит где-то между ностальгическим реализмом «Древа жизни» Малика и монументальными советскими барельефами, изображающими покорение космоса.

«Человек из стали»: Спаситель в трико

Обновление этической стороны содержания досталось Нолану и сценаристу Дэвиду С. Гойеру, которые выдвинули божественное начало Кал-Эла на первый план, не стесняясь подчеркивать аллюзии к библейским мотивам в сюжете.
Непроходящее желание помогать людям, которые в большинстве своем этого не заслуживают, и способность к всепрощению и состраданию делает из Кал-Эла не просто спасителя, а чуть ли не Иисуса, посланного Отцом на Землю. Он разве что не проповедует. В конце концов, Супермен и не человек, он прилетел

Его антогониста Зода, возжелавшего власти изгнанника, «поколебавшего землю», при желании легко можно представить в качестве Люцифера. Мотивы, которые движут Зодом, делают его похожим на Кхана из недавно вышедшего фильма «Стартрек: Возмездие» Абрамса. Впрочем, это сходство драматических основ не так уж удивительно: по части реанимации легендарных блокбастеров Абрамс не отстает от Снайдера и Нолана. Еще одна параллель: по приказу Зода над Землей зависает хитроумная конструкция, внешне очень похожая на орудие мести ромуланцев из первой части «Стартрека».

«Человек из стали»: Спаситель в трико

«Человек из стали» - запредельно серьезное кино, в котором патриотический пафос хлещет с экрана, вызывая у зрителей вполне законные приступы нервного смеха. Супермен даже внешне окончательно слился с американским флагом - желтый цвет, на котором раньше выделялась красная буква S, потускнел до серебристо-белого. Волевая физиономия британского актера Генри Кавилла работает в трех шаблонных режимах (неоднократно используется протяжный громогласный крик отчаяния, который пора просто запретить), а его актерская игра сведена к минимуму.

Все остальные персонажи точно так же начисто лишены чувства юмора, действуют строго по предписанию и без раздумий. Как такового развития характеров здесь нет, потому что развитие подразумевает сомнения, а в этом фильме никто ни секунды не сомневается. Треть фильма отведена под серию беспощадно затянутых батальных сцен с пустяковыми романтическими антрактами. В такие минуты начинаешь ценить скорость уничтожения, с которой работал герой Лиама Нисона в фильме «Заложница».
Попытка Нолана и Снайдера сделать драматический аттракцион увенчалась очень спорным успехом. В том смысле, что головокружение и тахикардия после просмотра обеспечены. Но ничего более.


версия для печати
Ссылки по теме
Генри Кавилл: «Ни единого отжимания, никаких ограничений в еде или напитках – все для того, чтобы выглядеть самым обычным парнем»
«Хранители»
Поиск по меткам
Американское киноБоевикЖеня ШабынинаКомикс
персоны
Эми АдамсГенри КавиллМайкл КеллиКевин КостнерРасселл КроуДайан ЛэйнКристофер МелониЗак СнайдерЛоуренс ФишбернРичард ШиффМайкл Шэннон (II)
фильмы
Человек из стали

фотографии >>
«Человек из стали»: Спаситель в трико фотографии
«Человек из стали»: Спаситель в трико фотографии
«Человек из стали»: Спаситель в трико фотографии
«Человек из стали»: Спаситель в трико фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 12
Алексанадр77   1.11.2013 - 14:01
Качественный фантастический экшен! Ожидал значительно худшего. Одна из лучших звуковых дорожек этого года ( в этом жанре). Ну если Вы не терпите "Трансформеров" "Морской бой" или... читать далее>>
№ 11
ыть   5.07.2013 - 16:18
Низкосортное кино.. Идея фильма настолько избита, что аж тошно. Весь сеанс была одна мысль- развернуться и уйти. читать далее>>
№ 10
Lexx   25.06.2013 - 17:38
... Ну да! Я, в принципе, тоже спорить не собирался. читать далее>>
№ 9
Женя Шабынина   25.06.2013 - 03:47
Каждому свое. Не вижу смысла спорить с тем, кто что увидел. ... читать далее>>
№ 8
Lexx   24.06.2013 - 18:34
Это как раз Кал Эл! Тот, кого Вы описали. Самодостаточный супергерой, полубог, а то и совсем бог, учитывая наличие в его окружении олимпийских божеств. В фильме, однако, я лично увидел только подростка,... читать далее>>
Всего сообщений: 12
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>

анонс

День рождения >>

Виталий Абдулов
Любовь Аксёнова
Юрий Горобец
Владимир Литвинов
Оксана Мысина
Владимир Самойлов
Александр Сирин
Евгений Цыганов
Мария Шалаева
Дорис Абессер
Жуакин де Алмейда
Катерина Боратто
Джордж Брент
Ева Лонгория
Келлан Лутц
Ирена Лясковская
все родившиеся 15 марта >>

Афиша кино >>

Афера в Майами
триллер, шпионский фильм, экранизация
Бельгия, Бразилия, Испания, Франция, 2019
Мой друг мистер Персиваль
драма, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Австралия, 2019
Тайная жизнь
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Германия, США, 2019
Белый, белый день
драма, триллер
Исландия, Дания, Швеция, 2019
Верю в любовь
биография, драма, мелодрама, экранизация
США, 2020
Номер 1
Россия, 2020
Тролли: Мировой тур
комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Тьма
триллер, фильм ужасов
Индия, 2020
Убийства по открыткам
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер, экранизация
Великобритания, Норвегия, США, Швеция, 2020
Чудо-детки: Непутёвые волшебники
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2020
Кукла 2: Брамс
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Пиноккио
детский фильм, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Италия, Франция, Великобритания, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен