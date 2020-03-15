«Человек из стали»: Спаситель в трико

Запредельно патриотичное супергеройское кино
Незадолго до гибели Криптона ученый Джор-Эл (Расселл Кроу
) собственноручно принимает роды у жены, нарекает новорожденного сына Кал-Элом, после чего бежит к местным властям с предупреждением о разрушительных последствиях, к которым приведет выкачивание ресурсов из ядра планеты. В жаркий спор Джор-Эла с позолоченными представителями власти вторгается генерал Зод (Майкл Шэннон
) и устраивает государственный переворот, предлагая Джор-Элу присоединиться к его команде. Чувствуя, как трясется под ногами Криптон, Джор-Эл улетает от Зода на стрекозе-динозавре домой, чтобы успеть отправить капсулу с сыном на Землю. Разгневанный действиями Джор-Эла, Зод дает клятву истинного патриота - положить жизнь на то, чтобы найти Кал-Эла, потому что вместе с ним неизвестно куда улетело будущее всей расы криптонцев.
Кал-Эл приземляется в Смолвилле, где его находит чета бездетных фермеров (Дайан Лэйн
и Кевин Костнер
) и дает ему новое имя - Кларк Кент. Чем старше становится Кларк, тем сложнее ему скрывать от окружающих свои возможности. Как типичный эмигрант, он отчаянно старается слиться с американским обществом и не выделяться среди сверстников, с трудом подавляя рефлекторные позывы к демонстрации своей силы в катастрофических ситуациях. Достигнув возраста, в котором был распят Иисус Христос, Кларк (Генри Кавилл
) отправляется в одиночное геройское паломничество, стараясь быть поближе к местам бедствий, чтобы вовремя прийти на помощь людям.
Главные на сегодняшний день реформаторы жанра кинокомиксов - Кристофер Нолан
и Зак Снайдер
- объединились в работе над перезапуском франшизы про Супермена, взяв за основу комикс Джона Бирна «Человек из стали» (1986 год), в котором подробно объясняется происхождение Кал-Эла. «Человек из стали»
почти лишен типичного для экранизаций комиксов лоснящегося плакатного стиля (как впрочем и нолановская трилогия про «Темного рыцаря»
). Эстетика Снайдера лежит где-то между ностальгическим реализмом «Древа жизни»
Малика и монументальными советскими барельефами, изображающими покорение космоса.
Обновление этической стороны содержания досталось Нолану и сценаристу Дэвиду С. Гойеру
, которые выдвинули божественное начало Кал-Эла на первый план, не стесняясь подчеркивать аллюзии к библейским мотивам в сюжете.
Непроходящее желание помогать людям, которые в большинстве своем этого не заслуживают, и способность к всепрощению и состраданию делает из Кал-Эла не просто спасителя, а чуть ли не Иисуса, посланного Отцом на Землю. Он разве что не проповедует. В конце концов, Супермен и не человек, он прилетел
Его антогониста Зода, возжелавшего власти изгнанника, «поколебавшего землю», при желании легко можно представить в качестве Люцифера. Мотивы, которые движут Зодом, делают его похожим на Кхана из недавно вышедшего фильма «Стартрек: Возмездие»
Абрамса. Впрочем, это сходство драматических основ не так уж удивительно: по части реанимации легендарных блокбастеров Абрамс
не отстает от Снайдера и Нолана. Еще одна параллель: по приказу Зода над Землей зависает хитроумная конструкция, внешне очень похожая на орудие мести ромуланцев из первой части «Стартрека»
.
«Человек из стали» - запредельно серьезное кино, в котором патриотический пафос хлещет с экрана, вызывая у зрителей вполне законные приступы нервного смеха. Супермен даже внешне окончательно слился с американским флагом - желтый цвет, на котором раньше выделялась красная буква S, потускнел до серебристо-белого. Волевая физиономия британского актера Генри Кавилла работает в трех шаблонных режимах (неоднократно используется протяжный громогласный крик отчаяния, который пора просто запретить), а его актерская игра сведена к минимуму.
Все остальные персонажи точно так же начисто лишены чувства юмора, действуют строго по предписанию и без раздумий. Как такового развития характеров здесь нет, потому что развитие подразумевает сомнения, а в этом фильме никто ни секунды не сомневается. Треть фильма отведена под серию беспощадно затянутых батальных сцен с пустяковыми романтическими антрактами. В такие минуты начинаешь ценить скорость уничтожения, с которой работал герой Лиама Нисона
в фильме «Заложница»
.
Попытка Нолана и Снайдера сделать драматический аттракцион увенчалась очень спорным успехом. В том смысле, что головокружение и тахикардия после просмотра обеспечены. Но ничего более.
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