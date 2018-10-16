«Война миров Z»: Это «ззз» неспроста

Зомбипокалипсис с Брэдом Питтом
Бывший сотрудник ООН Джерри Лейн (Брэд Питт
) ушел в отставку, чтобы проводить больше времени со своей женой (Мирей Инос
) и двумя дочерьми. Когда цунами из зомби стремительно накрывает родной город Лейнов, Джерри звонит бывшему коллеге Тьерри (Фана Мокоэна
) и просит о помощи. Тьерри высылает за Лейнами вертолет, который доставляет семейство на перегруженный авианосец, забитый военными и беженцами. Оказавшись на последнем оплоте цивилизации в кругу бывших коллег, Лейн узнает, что Америка лишилась президента, а в мире почти не осталось незараженных территорий, кроме закрытого Иерусалима. ООН возлагает надежды на молодого вирусолога (Илес Габел
), который собирается вылететь на разведку в Южную Корею, чтобы найти причину возникновения вируса и распознать его слабое место. Военные просят Лейна сопроводить вирусолога в это опасное путешествие, предупреждая, что в случае отказа Лейн с семьей отправятся на берег, кишащий ходячими мертвецами.
Обратите внимание на потрясающий маркетинговый ход российских дистрибьюторов, которые решили перестраховаться и увеличить шансы фильма на успех в отечественном прокате. Казалось бы, зачем менять местами слова в названии и превращать «Мировую войну Z» в «Войну миров Z»
? В России почти никто не читал книгу Брукса, но каждый второй смотрел фильм «Война миров»
с Томом Крузом
. В сочетании с лозунгом «экранизация мирового бестселлера» слегка дополненное название классического произведения наверняка сработает. Но «Война миров Z» не имеет никакого отношения к творчеству Герберта Уэллса. По правде говоря, фильм вообще не имеет отношения к литературе. Это тот редкий случай, когда экранизация заимствует у заявленного источника исключительно название и общую тематику. Кот в мешке, который жестоко разочарует поклонников книги.
Роман «Мировая война Z» написан в популярном в Америке жанре «устная история» и почти целиком состоит из прямой речи. Спустя десять лет после окончания войны сотрудник ООН путешествует по миру и берет интервью у ветеранов и очевидцев. Полсотни свидетельских историй образуют полную картину развития эпидемии, последствия которой отразились на мировой экономике, экологии и геополитике. Брукс попытался спрогнозировать не только ход военных действий, но и побочные эффекты, вызванные пандемией. Ядерная война между Ираном и Пакистаном. Каннибализм в лагере беженцев, ушедших на север. Загадочное исчезновение всех жителей Северной Кореи. Массовые самоубийства в Японии. Сброс биологического оружия на беженцев в Украине. Радикальный план спасения в Южной Африке. Дезинформация, породившая мифы о возможности контакта с зомби. Появление нового психического расстройства, при котором незараженный человек начинает подражать поведению зомби. Интересно, не правда ли? В так называемой экранизации нет даже устного упоминания о всех этих бедствиях.
Действие фильма происходит в самый разгар поветрия и массовой истерии. На фоне толпы испуганных людей, за которыми с молниеносной скоростью бегут кровожадные зомби, герой Бреда Питта занимается сбором анамнеза, с легкостью преодолевая мелкие неурядицы. Вокруг летают пули, раздаются взрывы, толпами гибнут люди, а неуязвимый Джерри Лейн на бегу умудряется проводить наблюдения и делать научные выводы.
Деформация псевдо-документальной послевоенной хроники в апокалиптический триллер с элементами медицинского детектива прошла в несколько этапов. Реформ не избежали даже зомби. Скорость заражения в фильме сокращается до 11 секунд, в корне пресекая классический саспенс. Зомби бегают со скоростью олимпийских чемпионов, и даже удивительно, что не взлетают. Теоретически, в таких условиях у человечества просто не было бы времени на реакцию и шанса на выживание. Но логика не особо занимает мысли производителей масштабного коммерческого проекта.
Создатели решили упростить сюжет, отказавшись от многоликой структуры романа в пользу линейной истории с центральным персонажем. Даже в таком формате можно было бы написать сценарий, близкий по смыслу к книге. Но когда тринадцатилетняя война на выжженной напалмом Земле превращается в двухнедельную перестрелку - придерживаться первоисточника становится сложнее. Режиссер Марк Форстер
прямо признает, что он не ставил перед собой задачи снять фильм, близкий к тексту. Да и физически было бы невозможно впихнуть многолетнюю мировую войну в двухчасовой игровой фильм. К тому же, зачем перегружать зрителя лишней информацией и сатирой на общество потребления, когда можно сфокусировать сюжет на скитаниях примерного семьянина, а в качестве морали поднять вопрос о перенаселенности планеты?
По книге первая вспышка заражения была зарегистрирована в Китае. Немалую роль в распространении вируса по миру сыграл китайский черный рынок донорских органов. Брукс определенно сыронизировал, выбрав источником заразы страну, которую мировое сообщество регулярно обвиняет в распространении всех страшных болезней. Но китайские цензоры не оценили юмора и пригрозили запретом на прокат фильма. Поскольку Китай является одним из крупнейших источников дохода для американской кинопродукции, студия Paramount решила пойти на уступки и отредактировала материал. Джерри Лейну так и не удается определить конкретный источник вируса. Известно только, что зомби впервые появились в одной из стран Южной Азии. Старания студии прошли даром: китайские цензоры запретили прокат фильма, невзирая на внесенные изменения.
«Война миров Z» - наглядный пример того, как под натиском студийной системы кинопроизводства и закоснелых законов приемлемого повествования растет разница между сюжетом фильма и литературной основой. В данном случае имеет смысл перестать оглядываться на определение "экранизация" и воспринимать фильм как очередное самостоятельное произведение о нашествии зомби. После просмотра которого может возникнуть автоматическая потребность освежить в памяти «28 дней спустя..»
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«Война миров Z» в прокате с 27 июня
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