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«Война миров Z»: Это «ззз» неспроста

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16 октября 2018
Зомбипокалипсис с Брэдом Питтом

«Война миров Z»: Это «ззз» неспроста

Бывший сотрудник ООН Джерри Лейн (Брэд Питт) ушел в отставку, чтобы проводить больше времени со своей женой (Мирей Инос) и двумя дочерьми. Когда цунами из зомби стремительно накрывает родной город Лейнов, Джерри звонит бывшему коллеге Тьерри (Фана Мокоэна) и просит о помощи. Тьерри высылает за Лейнами вертолет, который доставляет семейство на перегруженный авианосец, забитый военными и беженцами. Оказавшись на последнем оплоте цивилизации в кругу бывших коллег, Лейн узнает, что Америка лишилась президента, а в мире почти не осталось незараженных территорий, кроме закрытого Иерусалима. ООН возлагает надежды на молодого вирусолога (Илес Габел), который собирается вылететь на разведку в Южную Корею, чтобы найти причину возникновения вируса и распознать его слабое место. Военные просят Лейна сопроводить вирусолога в это опасное путешествие, предупреждая, что в случае отказа Лейн с семьей отправятся на берег, кишащий ходячими мертвецами.

Обратите внимание на потрясающий маркетинговый ход российских дистрибьюторов, которые решили перестраховаться и увеличить шансы фильма на успех в отечественном прокате. Казалось бы, зачем менять местами слова в названии и превращать «Мировую войну Z» в «Войну миров Z»? В России почти никто не читал книгу Брукса, но каждый второй смотрел фильм «Война миров» с Томом Крузом. В сочетании с лозунгом «экранизация мирового бестселлера» слегка дополненное название классического произведения наверняка сработает. Но «Война миров Z» не имеет никакого отношения к творчеству Герберта Уэллса. По правде говоря, фильм вообще не имеет отношения к литературе. Это тот редкий случай, когда экранизация заимствует у заявленного источника исключительно название и общую тематику. Кот в мешке, который жестоко разочарует поклонников книги.

«Война миров Z»: Это «ззз» неспроста

Роман «Мировая война Z» написан в популярном в Америке жанре «устная история» и почти целиком состоит из прямой речи. Спустя десять лет после окончания войны сотрудник ООН путешествует по миру и берет интервью у ветеранов и очевидцев. Полсотни свидетельских историй образуют полную картину развития эпидемии, последствия которой отразились на мировой экономике, экологии и геополитике. Брукс попытался спрогнозировать не только ход военных действий, но и побочные эффекты, вызванные пандемией. Ядерная война между Ираном и Пакистаном. Каннибализм в лагере беженцев, ушедших на север. Загадочное исчезновение всех жителей Северной Кореи. Массовые самоубийства в Японии. Сброс биологического оружия на беженцев в Украине. Радикальный план спасения в Южной Африке. Дезинформация, породившая мифы о возможности контакта с зомби. Появление нового психического расстройства, при котором незараженный человек начинает подражать поведению зомби. Интересно, не правда ли? В так называемой экранизации нет даже устного упоминания о всех этих бедствиях.
Действие фильма происходит в самый разгар поветрия и массовой истерии. На фоне толпы испуганных людей, за которыми с молниеносной скоростью бегут кровожадные зомби, герой Бреда Питта занимается сбором анамнеза, с легкостью преодолевая мелкие неурядицы. Вокруг летают пули, раздаются взрывы, толпами гибнут люди, а неуязвимый Джерри Лейн на бегу умудряется проводить наблюдения и делать научные выводы.

Деформация псевдо-документальной послевоенной хроники в апокалиптический триллер с элементами медицинского детектива прошла в несколько этапов. Реформ не избежали даже зомби. Скорость заражения в фильме сокращается до 11 секунд, в корне пресекая классический саспенс. Зомби бегают со скоростью олимпийских чемпионов, и даже удивительно, что не взлетают. Теоретически, в таких условиях у человечества просто не было бы времени на реакцию и шанса на выживание. Но логика не особо занимает мысли производителей масштабного коммерческого проекта.

«Война миров Z»: Это «ззз» неспроста

Создатели решили упростить сюжет, отказавшись от многоликой структуры романа в пользу линейной истории с центральным персонажем. Даже в таком формате можно было бы написать сценарий, близкий по смыслу к книге. Но когда тринадцатилетняя война на выжженной напалмом Земле превращается в двухнедельную перестрелку - придерживаться первоисточника становится сложнее. Режиссер Марк Форстер прямо признает, что он не ставил перед собой задачи снять фильм, близкий к тексту. Да и физически было бы невозможно впихнуть многолетнюю мировую войну в двухчасовой игровой фильм. К тому же, зачем перегружать зрителя лишней информацией и сатирой на общество потребления, когда можно сфокусировать сюжет на скитаниях примерного семьянина, а в качестве морали поднять вопрос о перенаселенности планеты?

По книге первая вспышка заражения была зарегистрирована в Китае. Немалую роль в распространении вируса по миру сыграл китайский черный рынок донорских органов. Брукс определенно сыронизировал, выбрав источником заразы страну, которую мировое сообщество регулярно обвиняет в распространении всех страшных болезней. Но китайские цензоры не оценили юмора и пригрозили запретом на прокат фильма. Поскольку Китай является одним из крупнейших источников дохода для американской кинопродукции, студия Paramount решила пойти на уступки и отредактировала материал. Джерри Лейну так и не удается определить конкретный источник вируса. Известно только, что зомби впервые появились в одной из стран Южной Азии. Старания студии прошли даром: китайские цензоры запретили прокат фильма, невзирая на внесенные изменения.

«Война миров Z» - наглядный пример того, как под натиском студийной системы кинопроизводства и закоснелых законов приемлемого повествования растет разница между сюжетом фильма и литературной основой. В данном случае имеет смысл перестать оглядываться на определение "экранизация" и воспринимать фильм как очередное самостоятельное произведение о нашествии зомби. После просмотра которого может возникнуть автоматическая потребность освежить в памяти «28 дней спустя..».

«Война миров Z» в прокате с 27 июня


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«Война миров Z»: Это «ззз» неспроста фотографии
«Война миров Z»: Это «ззз» неспроста фотографии
«Война миров Z»: Это «ззз» неспроста фотографии
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обсуждение >>
№ 14
Алексанадр77   30.10.2013 - 12:51
Казалось бы -все что можно придумать про зомбаков , уже все придумано ,а нет. Кино понравилось новизной сюжета, динамикой и новым типом зомби-"быстрые". Конечно такие фильмы надо смотреть на... читать далее>>
№ 13
Сергей Ваннинков   17.07.2013 - 16:44
Великолепный фильм, кто бы что не говорил. читать далее>>
№ 12
Parfumerka (Москва)   15.07.2013 - 16:03
Книгу не читала, так что фильм смотрела просто как "очередную историю про зомби". Ну что сказать......если честно ожидала чего-то бОльшего(( Хотя толпы зомби впечатляют, конечно, но чего-то не... читать далее>>
№ 11
Gogn (New City)   8.07.2013 - 06:47
Как верно заметил главный герой, оказавшись в опасной зоне, люди должны всё время двигаться вперёд, чтобы выжить. Так и поступает главный герой. Разумеется, всё только началось. Люди очень напуганы, растеряны... читать далее>>
№ 10
Matreshca (Владивосток)   6.07.2013 - 17:20
Мне фильм понравился, сюжет захватывает, Брет Питт будет хорош и обаятелен в любом возрасте. Фильм непростой, он не предполагает обращать внимание на детали, и содержит скрытый смысл. Режиссёр Марк... читать далее>>
Всего сообщений: 14
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