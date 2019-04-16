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«Копы в юбках»: Пришли за булками, а получили Америку

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16 апреля 2019
«Толстый и тонкий» рисуют портрет американской нации

«Копы в юбках»: Пришли за булками, а получили Америку

Вырванному из привычной среды агенту ФБР Саре Ашбурн (Сандра Буллок), приходится договариваться с мелкой сошкой - простой полицейской Шеннон Мулинс (Мелисса МакКарти), чтобы добиться долгожданного повышения.

Сара - агент с университетским образованием и наблюдательностью, как у Шерлока Холмса. Уже 12 лет она стремится к своей главной цели: построить карьеру. Ей около 40, лучшие годы прошли за раскрытием преступлений, даже мужа пришлось удалить из проекта по построению счастливой жизни... Но тут появилась возможность попасть на работу мечты в Нью-Йорке. Для этого надо выполнить задание: найти и обезвредить русского мафиози. Ашбурн не справится с заданием без Шеннон Мулинс - приятной мужеподобной женщины-полицейского внушительных размеров, которая хороша знакома с законами своего района и на дух не переносит, когда в ее округе творится беспредел. Она готова пойти на все, чтобы добиться справедливости, пускай даже ей придется посадить собственного брата за решетку и стать изгоем в семье. Закон превыше всего.

«Копы в юбках»: Пришли за булками, а получили Америку

Как и «Девичник в Вегасе», новый фильм Пола Фейга посвящен типичным представительницам среднего класса. На сцене два идеальных комичных типажа: толстый и тонкий. В этом фильме себя узнает любая женщина: и та, что мечтает о карьере, и та, которая не хочет ни о чем заботиться. Крутых мужчин в фильме практически нет, Мулинс даже пытается найти яйца главы полицейского департамента, но ей это не удается.

Фильм, безусловно, обречен на прокатный успех из-за участия в нем Сандры Буллок. И на заметку скептической публике, которую не заманишь в кино только булками Сандры Буллок: между грубых шуток, без которых, конечно, не может обойтись Пол Фейг, можно разглядеть и нечто по-настоящему важное - портрет американской нации. Мулинс и Ашборн, как «герой рабочего класса» и «работник умственного труда», представляют занимательный срез «лучшего гражданского общества на Земле» и, преодолевая взаимную неприязнь, следуют строго в духе американской морали - берутся за дело сами, даже когда государство их отстраняет. Пока выходят такие фильмы, за Америку можно быть спокойными, эта нация остается верной себе.


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Копы в юбках

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«Копы в юбках»: Пришли за булками, а получили Америку фотографии
«Копы в юбках»: Пришли за булками, а получили Америку фотографии
«Копы в юбках»: Пришли за булками, а получили Америку фотографии
«Копы в юбках»: Пришли за булками, а получили Америку фотографии
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обсуждение >>
№ 5
AyeBraine (Москва)   5.08.2013 - 10:30
«Фильм, безусловно, обречен на прокатный успех из-за участия в нем Сандры Буллок. И на заметку скептической публике, которую не заманишь в кино только булками Сандры Буллок...» Рецензент, безусловно,... читать далее>>
№ 4
Асхудова Алина (Ярославль)   12.07.2013 - 11:22
Я не фанат комедий, мне больше по вкусу всякие страшилки, но этот фильм решила посмотреть и знаете не пожалела. Не спорю в фильме немало шуток ниже пояса, что я как раз не люблю, но на общем фоне фильма... читать далее>>
№ 3
Сергей Ваннинков   7.07.2013 - 14:28
Я думаю тут игра слов, фамилия актрисы, и слоган фильма. А булки всегда дают кассу. ... читать далее>>
№ 2
кесарев (СПб)   7.07.2013 - 06:12
похоже очередная голивудская дрянь не смотрабельная... или разве что только с промоткой за 5 минут (facepalm) читать далее>>
№ 1
хз   6.07.2013 - 11:52
... Не хочу никого обидеть, но Сандра Буллок уже не в той форме и не в том возрасте, чтобы обеспечивать кассовые сборы фильма. В отличии от Мелиссы МакКарти, которая буквально расцвела за последние пару... читать далее>>
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