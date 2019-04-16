«Копы в юбках»: Пришли за булками, а получили Америку

«Толстый и тонкий» рисуют портрет американской нации
Вырванному из привычной среды агенту ФБР Саре Ашбурн (Сандра Буллок
), приходится договариваться с мелкой сошкой - простой полицейской Шеннон Мулинс (Мелисса МакКарти
), чтобы добиться долгожданного повышения.
Сара - агент с университетским образованием и наблюдательностью, как у Шерлока Холмса. Уже 12 лет она стремится к своей главной цели: построить карьеру. Ей около 40, лучшие годы прошли за раскрытием преступлений, даже мужа пришлось удалить из проекта по построению счастливой жизни... Но тут появилась возможность попасть на работу мечты в Нью-Йорке. Для этого надо выполнить задание: найти и обезвредить русского мафиози. Ашбурн не справится с заданием без Шеннон Мулинс - приятной мужеподобной женщины-полицейского внушительных размеров, которая хороша знакома с законами своего района и на дух не переносит, когда в ее округе творится беспредел. Она готова пойти на все, чтобы добиться справедливости, пускай даже ей придется посадить собственного брата за решетку и стать изгоем в семье. Закон превыше всего.
Как и «Девичник в Вегасе»
, новый фильм Пола Фейга
посвящен типичным представительницам среднего класса. На сцене два идеальных комичных типажа: толстый и тонкий. В этом фильме себя узнает любая женщина: и та, что мечтает о карьере, и та, которая не хочет ни о чем заботиться. Крутых мужчин в фильме практически нет, Мулинс даже пытается найти яйца главы полицейского департамента, но ей это не удается.
Фильм, безусловно, обречен на прокатный успех из-за участия в нем Сандры Буллок. И на заметку скептической публике, которую не заманишь в кино только булками Сандры Буллок: между грубых шуток, без которых, конечно, не может обойтись Пол Фейг, можно разглядеть и нечто по-настоящему важное - портрет американской нации. Мулинс и Ашборн, как «герой рабочего класса» и «работник умственного труда», представляют занимательный срез «лучшего гражданского общества на Земле» и, преодолевая взаимную неприязнь, следуют строго в духе американской морали - берутся за дело сами, даже когда государство их отстраняет. Пока выходят такие фильмы, за Америку можно быть спокойными, эта нация остается верной себе.
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