«Одинокий рейнджер»: Хороший, плохой, злой

Попурри из классических вестернов
Мальчик в черной маске и белоснежной шляпе гуляет по парку развлечений, скучающим взглядом изучая чучела бизонов и других обитателей местной фауны. В галерее славного прошлого его привлекает восковая фигура благородного индейца, который оказывается вполне себе живым. Старый Тонто (Джонни Депп
) продолжает по привычке кормить чучело птицы, служащее ему головным убором, а заодно рассказывает мальчугану подробности главной местной легенды. Та оказывается гораздо запутаннее и сложнее, чем ожидал юный американец, воображающий себя супергероем XIX века - Одиноким рейнджером.
Пятый совместный фильм режиссера Гора Вербински
и Джонни Деппа рассказывает историю о мстителе с белоснежными намерениями, который носит шляпу соответствующего цвета, а также о его помощнике – полубезумном индейце, чьи собеседники – небеса, лошади и шум ветра. Начинаясь, как «Мертвец» Джима Джармуша
, «Одинокий рейнджер» превращается в пьяную схватку «Пиратов Карибского моря»
с классическими вестернами Серджо Леоне «Однажды на Диком Западе»
и «Хорошим, плохим, злым»
. Вербински нарушает некоторые правила, строго следуя другим, но до изобретательности «Хорошего, плохого, долбанутого» Ким Чжи Уна
так и не достает.
Подбор персонажей, впрочем, соответствует канонам как оригинального жанра, так и его переосмыслениям. Хороший ковбой – одинокий рейнджер Джон Рид (Арми Хаммер
), верящий в букву закона и презирающий оружие; злой – демонический каннибал Буч Каведиш (Уильям Фихтнер
); долбанутый – индеец Тонто, с соответствующим его мироощущению головным убором.
Вообще, попытки юридического закона оседлать Дикий Запад, где долгие годы выживал сильнейший, уже давно в современном вестерне стали общим местом. Простодушные законники, пацифисты и знающие свои права дети наводнили монолитный мир жанра, который от фильма к фильму становится все менее брутальным. «Одинокий рейнджер»
, отчасти наследуя интонацию «Железной хватки»
, рассказывает об особенностях национальной перестрелки, а заодно и о стране, которую американцы потеряли. Если раньше сожалеть было принято о бравых ковбоях, сметенных поездом прогресса, то теперь к списку жертв, наконец, добавились коренные народы, почти уничтоженные наглыми гостями из Старого света. Пестрый и безбашенный «Одинокий рейнджер» выступает в жанре попурри, смешивая ингредиенты самого разного культурного толка. У Вербински удивительным образом в одной корзине оказываются знаменитый фрагмент из «Вильгельма Телля» Россини, цитаты из Джона Локка и вагон поезда, чье убранство позаимствовано из «Однажды на Диком Западе». Пафосные монологи сменяются гэгами, Тонто беспрестанно обзывает одинокого рейнджера тупым, а загадочная белая лошадь то воскрешает мертвых, то летает.
Вербински громко заявил о себе двенадцать лет назад, когда превратил экранизацию аттракциона из Диснейленда в успешную франшизу «Пираты Карибского моря». «Одинокий рейнджер» – это еще больший аттракцион, где усложненный сюжет «Ранго»
обрастает множеством колоритных персонажей (особенно на фоне местных безумцев выделяется героиня Хелены Бонэм Картер
, у которой нога из слоновой кости, да еще и с сюрпризом). Поезд повествования то мчится во весь опор, то задерживает ход для шутки про маску главного героя. Однако в новой игрушке от Вербински катастрофически не хватает его самого. Слишком быстро режиссер перешел от обильного цитирования к самоповтору, а придуманные им трюки по-прежнему больше цирковые, нежели кинематографические.
«Одинокий рейнджер» – это четко отлаженный механизм, «американские горки», где зрителю щедро позволяют перевести дыхание от очередной динамически захватывающей сцены. Однако повороты, взлеты и падения происходят с такой аптекарской точность и скупостью, что любить этого гомункула, чьи герои лишены даже намека на искренние человеческие отношения, можно только издалека.
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