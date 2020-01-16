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«Одинокий рейнджер»: Хороший, плохой, злой

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16 января 2020
Попурри из классических вестернов

«Одинокий рейнджер»: Хороший, плохой, злой

Мальчик в черной маске и белоснежной шляпе гуляет по парку развлечений, скучающим взглядом изучая чучела бизонов и других обитателей местной фауны. В галерее славного прошлого его привлекает восковая фигура благородного индейца, который оказывается вполне себе живым. Старый Тонто (Джонни Депп) продолжает по привычке кормить чучело птицы, служащее ему головным убором, а заодно рассказывает мальчугану подробности главной местной легенды. Та оказывается гораздо запутаннее и сложнее, чем ожидал юный американец, воображающий себя супергероем XIX века - Одиноким рейнджером.

Пятый совместный фильм режиссера Гора Вербински и Джонни Деппа рассказывает историю о мстителе с белоснежными намерениями, который носит шляпу соответствующего цвета, а также о его помощнике – полубезумном индейце, чьи собеседники – небеса, лошади и шум ветра. Начинаясь, как «Мертвец» Джима Джармуша, «Одинокий рейнджер» превращается в пьяную схватку «Пиратов Карибского моря» с классическими вестернами Серджо Леоне «Однажды на Диком Западе» и «Хорошим, плохим, злым». Вербински нарушает некоторые правила, строго следуя другим, но до изобретательности «Хорошего, плохого, долбанутого» Ким Чжи Уна так и не достает.

«Одинокий рейнджер»: Хороший, плохой, злой

Подбор персонажей, впрочем, соответствует канонам как оригинального жанра, так и его переосмыслениям. Хороший ковбой – одинокий рейнджер Джон Рид (Арми Хаммер), верящий в букву закона и презирающий оружие; злой – демонический каннибал Буч Каведиш (Уильям Фихтнер); долбанутый – индеец Тонто, с соответствующим его мироощущению головным убором.

Вообще, попытки юридического закона оседлать Дикий Запад, где долгие годы выживал сильнейший, уже давно в современном вестерне стали общим местом. Простодушные законники, пацифисты и знающие свои права дети наводнили монолитный мир жанра, который от фильма к фильму становится все менее брутальным. «Одинокий рейнджер», отчасти наследуя интонацию «Железной хватки», рассказывает об особенностях национальной перестрелки, а заодно и о стране, которую американцы потеряли. Если раньше сожалеть было принято о бравых ковбоях, сметенных поездом прогресса, то теперь к списку жертв, наконец, добавились коренные народы, почти уничтоженные наглыми гостями из Старого света. Пестрый и безбашенный «Одинокий рейнджер» выступает в жанре попурри, смешивая ингредиенты самого разного культурного толка. У Вербински удивительным образом в одной корзине оказываются знаменитый фрагмент из «Вильгельма Телля» Россини, цитаты из Джона Локка и вагон поезда, чье убранство позаимствовано из «Однажды на Диком Западе». Пафосные монологи сменяются гэгами, Тонто беспрестанно обзывает одинокого рейнджера тупым, а загадочная белая лошадь то воскрешает мертвых, то летает.

«Одинокий рейнджер»: Хороший, плохой, злой

Вербински громко заявил о себе двенадцать лет назад, когда превратил экранизацию аттракциона из Диснейленда в успешную франшизу «Пираты Карибского моря». «Одинокий рейнджер» – это еще больший аттракцион, где усложненный сюжет «Ранго» обрастает множеством колоритных персонажей (особенно на фоне местных безумцев выделяется героиня Хелены Бонэм Картер, у которой нога из слоновой кости, да еще и с сюрпризом). Поезд повествования то мчится во весь опор, то задерживает ход для шутки про маску главного героя. Однако в новой игрушке от Вербински катастрофически не хватает его самого. Слишком быстро режиссер перешел от обильного цитирования к самоповтору, а придуманные им трюки по-прежнему больше цирковые, нежели кинематографические.

«Одинокий рейнджер» – это четко отлаженный механизм, «американские горки», где зрителю щедро позволяют перевести дыхание от очередной динамически захватывающей сцены. Однако повороты, взлеты и падения происходят с такой аптекарской точность и скупостью, что любить этого гомункула, чьи герои лишены даже намека на искренние человеческие отношения, можно только издалека.


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«Одинокий рейнджер»: Хороший, плохой, злой фотографии
«Одинокий рейнджер»: Хороший, плохой, злой фотографии
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обсуждение >>
№ 7
Tatu   13.07.2013 - 15:06
Посмотрела на этой неделе, согласна, что каждый выводы делает сам. Я тоже думала фигня какая-то, но на самом деле ничего подобного захватывает! читать далее>>
№ 6
anis (СПб)   13.07.2013 - 15:01
Фильм отличный, советую. Никого не слушайте сами сходите, посмотрите и сделайте свои выводы! читать далее>>
№ 5
dicar' (Ливны, Орловская область)   10.07.2013 - 05:02
Конечно, саму картину можно упрекнуть в некоторой похожести на фильмы пиратской франшизы, но, позвольте, актёров? Не-ет! Во-первых, в защиту обозначенных лицедеев, а попутно и, скажем, Райана Гослинга... читать далее>>
№ 4
Сергей Ваннинков   9.07.2013 - 04:27
Депп по 500 разу играет одно и тоже, Бонэм Катер играет все ту же. Старую собаку новым трюкам не научишь. Конечно, старые трюки будут работать всгеда, но очень вас просим, дорогие деятели киноискусства,... читать далее>>
№ 3
dicar' (Ливны, Орловская область)   9.07.2013 - 04:11
И да, вестерн не умер, нет, но вот только "Джанго освобождённого" как пример приводить не очень верно, по моему - это же не совсем вестерн, это фильм Тарантино в стилистике, близкой к вестерну,... читать далее>>
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