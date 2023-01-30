«Марафон»: Старушка на миллион

Чёрная трагикомедия о русских, которые не сдаются
Толик (Михаил Пореченков
) живет в приморском городе и работает тренером по плаванию (а также спасателем на пляже). Жизнь у него не задалась — жена (Юлия Пересильд
) ушла к вотерполисту (Анатолий Белый
), с дочерью разрешает видеться неохотно, на работе проблемы, хозяйке квартиры (Анна Михалкова
) Толик задолжал за три месяца. Случайным образом он знакомится с загадочной Анной Ильиничной (Екатерина Васильева
), которая сбежала из дома престарелых. Анна предлагает Толику стать ее тренером по бегу, чтобы та могла принять участие в марафоне по небоскребам, проходящем в Лос-Анджелесе, призовой фонд которого — один миллион долларов.
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«Марафон» Карена Оганесяна
Режиссер фильма Карен Оганесян
, дебютировавший мистической и, по-хорошему, странной драмой «Я остаюсь»
, с недавних пор достаточно плодотворен в комедийном жанре. Его последний фильм «О чем молчат девушки»
вышел в апреле и если его можно назвать гламурной женской комедией, то «Марафон» — черная трагикомедия, бесконечно ироничная, щемящая и неспешная.
Темп, жизненность характеров и плывущие по зимнему морю ржавые пароходы здесь скорее от артхауса, драматургическая структура и настрой прямиком из голливудского мейнстрима. В результате этой эклектики картина выглядит так, как, возможно, и должно выглядеть российское кино, которое обычно все возрождается, возрождается из пепла, но никак не возродится так, чтобы его можно было назвать своим и не ужаснуться. Легкий, немного наивный, беззастенчивый и по-северному не брезгующий действительно черными шутками «Марафон», если и не первый, то во всяком случае уверенный шаг в сторону конкурентноспособного кинематографа, за который не стыдно. «Марафон» мало в чем можно упрекнуть. Актеры хороши и комичны. Тандем Пореченкова и Васильевой кажется мог бы вытянуть историю на целый сериал. Визуально картина только радует: даже цвету в каждой сцене уделяется особое место. Немного расстраивает, как не удивительно, сценарий, который местами довольно схематичен.
Особенностью этого фильма можно назвать то, что большинство вещей в нем, казавшихся вполне реальными, оказываются фальшивкой, а то, к чему по-началу хочется относиться с подозрением — является самой настоящей реальностью фильма. Марафон по небоскребам, вокруг которого строится сюжет фильма, поначалу кажется исключительно макгаффином, но на деле мало чем отличается от реально существующего в США спортивного состязания (разве что призовой фонд несколько больше). Всю первую половину фильма прошлое Анны Ильиничны обрастает все новыми и новыми подробностями, и кажется, что вот-вот на свет должна вылиться скучная и неинтересная правда жизни всеми забытой старушки, но этого не происходит, и главный герой постепенно, одновременно со зрителем понимает, с каким удивительным человеком свела его судьба.
Работа, дружба, крыша над головой — все это оказывается для героя фильма зыбким и не надежным, как и его распавшийся брак. Получается, что единственное, что может оставаться неизменным — это надежда и мечта. «Пока есть цель — жизнь продолжается», — истина более чем понятная каждому и, возможно, слишком простая для почти двухчасового фильма. Поэтому авторами «Марафона» дается также и другая, дополняющая предыдущую: «Когда движешься к своей цели — позаботься о том, чтобы никто не умер, ради ее достижения». Именно этого на протяжении фильма упорно не хочет понимать Толик, да и не он один. Нахождение правильного ответа становится для тренера-неудачника и пожилой женщины единственным спасением. В этом смысле можно озвучить еще один слоган, немного перефразировав одну известную песню: «Когда правдой ложь была, а надежда умерла — помоги кому-нибудь».
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