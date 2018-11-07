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«Тихоокеанский рубеж»: Слишком нечеловеческое

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7 ноября 2018
Гильермо Дель Торо заставляет исполинских роботов драться с гигантскими монстрами

«Тихоокеанский рубеж»: Слишком нечеловеческое

В недалеком будущем пришельцы, облюбовавшие Землю еще во времена динозавров, нападают на планету не из космоса, как можно было ожидать, а из морских глубин. Со дна Тихого океана в лучших традициях «Годзиллы» приходят невиданные чудища исполинских размеров. Чтобы достойно противостоять кайдзю (так прозвали монстров), люди изобретают гигантских роботов – егерей. Для управления ими пилотам необходимо войти в дрифт (открыть свое сознание напарнику), поэтому в связке обычно работают родственники. С каждым годом кайдзю становятся все сильнее, и земные технологии начинают им уступать. В одной из неравных схваток Янси Бекет (Диего Клаттенхофф), управляющий егерем вместе с младшим братом Райли (Чарли Ханнем), терпит поражение. Старший Бекет гибнет, а программу «Егерь» закрывают. Однако командующий Тихоокеанским Оборонительным корпусом Стэкер Пентекост (Идрис Эльба), даже лишившись финансирования, готов сражаться за жизнь на Земле любой ценой. Проработавший пять лет на стройке Райли получает шанс отомстить за брата, спасти мир и найти свою любовь.


Режиссер-визионер Гильермо Дель Торо предсказал людям скорую адаптацию к регулярным нападениям инопланетян: схватки егерей и кайдзю стали развлечением для широких масс, а останки поверженных гостей из космоса продаются на черном рынке, принося авантюристам неплохие деньги. Можно предположить, что и на захваченной пришельцами Земле человечество неплохо бы прожило, отказавшись от звания «венца природы».

«Тихоокеанский рубеж»: Слишком нечеловеческое

Мрачный новый мир «Тихоокеанского рубежа» – это хрупкие города с хлипкими убежищами от кайдзю и военная база, напоминающая Зион из «Матрицы». Населяют фильм эгоисты и харизматичные безумцы, которые не казались бы чужаками в любой картине режиссера. Второстепенные персонажи, как водится, намного интереснее заряженных пафосом главных героев. Ньютон Гейцлер (Чарли Дэй) – ученый, поклонник вторгшихся инопланетян, обладатель нескольких татуировок с изображением кайдзю. Ганнибал Чау (Рон Перлман, постоянно снимающийся у Дель Торо) – король черного рынка, хозяин ботинок с золотыми носами и модных очков в стиле киберпанк. Ни Райли Бекет, прямолинейный драчун с лицом молодого Брэда Питта, ни канонический, словно выструганный из дерева, командир Пентекост не могут похвастаться такими яркими характерами. Исключением можно считать загадочную японку с мрачным прошлым и фиолетовыми прядями - Мако Мори (Ринко Кикути, снимавшаяся у Изабель Койшет и Чан Ань Хунга, а известная больше всего по «Вавилону» Иньярриту).


Новая картина изобретательного мексиканца Гильермо Дель Торо – это боксерский поединок между «Годзиллой» и «Трансформерами» в антураже японского ресторана. «Тихоокеанский рубеж» слегка распыляется на всех героев, на многочисленные нюансы и всевозможные режиссерские желания. При этом мексиканец снял фильм-мечту, безумное и смелое действо, способное пробиться к зрительскому внутреннему ребенку, а потом очаровать и заворожить его. Сначала в кадре оказывается крошечная рыболовецкая лодчонка, а рядом сражаются исполины – егерь и кайдзю. Когда фильм перестает работать как захватывающие дух «американские горки», в ход идет головокружительная история про единение сознаний. Сила этой связи, которая с таким трудом дается людям, меркнет в сравнении с грибницей сознания, опутывающей всех кайдзю. Дивный инопланетный мир, населенный странными созданиями, пока только мелькает где-то вдалеке, во вспышках воспоминаний умирающих пришельцев, но Дель Торо уже наметил дорогу и обязательно проведет зрителя в невиданные глубины по неведомым дорожкам, когда придет время сиквела. Пока же игру мексиканцу подпортили только устаревшие гуманистические каноны геройского кино и предписанный жанру финал, который за последние два года был сначала в «Трансформерах 3», а потом перекочевал в «Мстителей». Как показывает начало картины, вне штампа Дель Торо может намного больше.

«Тихоокеанский рубеж» в прокате с 11 июля


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«Тихоокеанский рубеж 2»: А у нас гигантский робот - друг человека


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Тихоокеанский рубеж

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Кадр из фильма "Тихоокеанский рубеж"
Кадр из фильма "Тихоокеанский рубеж"
Кадр из фильма "Тихоокеанский рубеж"
Кадр из фильма "Тихоокеанский рубеж"
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обсуждение >>
№ 23
bbol (Киев)   13.08.2013 - 22:31
Да, и еще - явно резало слух слово "ЕГЕРЬ". Скорее всего какие-то неточности с переводом. "ЕГЕРЬ" - попахивает XIX веком! Для такого фэнтези больше подошел бы перевод с немецкого... читать далее>>
№ 22
bbol (Киев)   13.08.2013 - 21:17
Вы, уважаемый Lexx, все правильно пишите о технических проблемах и конфликтах со здравым смыслом в фильме! С удовольствием прочел Вашу полемику с оппонентами - не так фильм понравился как его ОБСУЖДЕНИЕ. По... читать далее>>
№ 21
Sparky   24.07.2013 - 17:03
Всё нижесказанное - один сплошной спойлер. Понравилось: любовно прорисованные монстры, ОБЧР и мир, в котором они существуют, где даже от кайдзю люди фанатеют. Множество отсылок ко всей классике мехов,... читать далее>>
№ 20
Arinor (Ярославль)   21.07.2013 - 15:11
Простенький фильм, сюжета, по сути, никакого. Жвачка для подростков и недалёких людей. читать далее>>
№ 19
Lexx   18.07.2013 - 14:02
... Ладно, раз оппонет перешел на личности, значит, ему крыть нечем. Спорить на таком уровне бессмысленно. Один совет: прочитайте рецензию! Потому что Вы даже не поняли, что процитировали. читать далее>>
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