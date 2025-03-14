«Игра в правду»: Дружба, любовь и коляска

«Игра в правду»
— проект режиссера Виктора Шамирова
, основой для которого послужила одноименная театральная пьеса французского драматурга Филиппа Леллуша
. Уже несколько лет на российских театральных подмостках можно наблюдать успешную российскую адаптацию спектакля, а в июле 2013 года обретает жизнь его экранная версия. Здесь хорошему вину предпочли нашу «беленькую», а вместо ненавязчивой интимной любопытности возникла практически сакральная, вдумчивая и наполненная страданием, философия.
Сюжет фильма повествует о встрече трех друзей, бывших однокурсников. Одинокий и неудачливый физик-математик Толя (Гоша Куценко
) накрывает поляну в своей провинциальной убитой квартире-двушке, куда вот-вот пожалуют бизнесмен-гуляка Марк (Дмитрий Марьянов
) и автодилер-семьянин Геннадий (Константин Юшкевич
). Друзья собираются выпить, поговорить за жизнь и вспомнить студенческие годы. Марк уже соблазняет товарищей «вызвонить девочек», но у хозяина квартиры совершенно другие планы. Он приготовил для всех сюрприз, пригласив на вечер их одногруппницу Майю (Ирина Апексимова
), в которую двадцать лет назад каждый из них был влюблен. Она все также обаятельна и умна, но вид, в котором она предстает перед старыми друзьями, создает неловкую паузу. Что говорить? Как смотреть? И зачем вообще все это надо было устраивать? И тогда приходит решение сыграть в тридцатиминутную игру — честно ответить на вопросы, которые, возможно, никогда не стоило бы произносить вслух. Выдержит ли их дружба тяжелую проверку правдой?
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Фильм «Игра в правду»
Современные камерные фильмы зритель старается обойти стороной – здесь нет спецэффектов, экшена, ретроспекций, а действие происходит в рамках одной декорации. Это разговорное кино, что весьма справедливо, ведь такие проекты фактически являются театральными постановками, перенесенными на экран. Но именно в таких проектах зрителя ничто не отвлекает от актерского действия, что и является изюминкой подобного рода кинолент. По праву одиозная фигура Виктора Шамирова, уже поломав привычные рамки отечественных театральных постановок с его антрепризами и совершенно новым видением драмы, кажется, готова сделать то же самое с отечественным арт-кино. «Игра в правду» — четвертая по счету полнометражная лента Шамирова, который в 2006 году удачно стартовал, как кинорежиссер с фильмом «Дикари»
. А его квартет с Куценко, Марьяновым и Юшкевичем заложил фундамент новой особой культуры актерского мастерства.
И особенность заключается в обыденности, стереотипности персонажей. Глядя на экран тут и там улавливаешь отголоски таких хороших и бессмертных картин, как «Афоня»
, «Москва слезам не верит»
и даже «Ирония судьбы»
. Последняя, кстати говоря, тоже является экранизацией пьесы и как раз относится к тому же типу фильмов, где комическое и серьезное приближаются к мелодраме и трагикомедии. Куценко в амплуа неудачника-холостяка Толи, сыплющий статистикой и мудро изрекающий какие-то житейские правды – в своей роли он ближе к Гришковцу. Эдакий простой, «человечный человек», который любит поговорить, помыслить и собрать самых близких за скромным столом в своей пятиметровой кухоньке. А вот роль Апексимовой очень суха и холодна, аскетична. Если совершенно невзначай в середине фильма вместо текста своей героини она начала бы читать последние новости в стране и мире – никто бы наверное и не заметил, а выражение лица актрисы осталось бы неизменным. Марьянов и Юшкевич по мере приближения финальных титров все больше уходят на задний план и остаются юмористичной декорацией, которая не дает скатиться «Игре в правду» в глубокую мелодраму. И это очень тонко – юмор и трагедия балансируют на грани, они как два бойца попеременно перетягивают канат на свою сторону и держат зрителя в возбужденном чувственном напряжении.
Все реже оставляешь просмотр фильма в умиротворенном и счастливом состоянии. «Игра в правду» — это как встреча со старым другом, которого не видел пару десятков лет. И хоть в нашей реальности это скорее утопия, но некая романтичность кухонных посиделок в чеховском стиле, с теплым совковым налетом доброты и грусти – это то, что будет близко и молодому и старому зрителю. Герои картины не скатились в пошлость, хоть и затронули местами пикантные вопросы. Они показали, что дружба способна простить многое, а любовь переживет и время, и преграды, даже если ты больше никогда не сможешь встать на ноги.
"Игра в правду"
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