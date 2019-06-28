«Призрачный патруль»: Учись, пока я мертв

Райан Рейнольдс и Джефф Бриджес в идеальном фильме для мальчишек
Исключительно правильный полицейский Ник (Райан Рейнольдс
) любит спать, не снимая наручных часов, а также свою жену (Стефани Зостак
). Для полного счастья у него имеется напарник – хитроватый Бобби (Кевин Бэйкон
), который предпочитает бронежилету амулет с изображением святого Христофора. У этих стражей порядка есть общая тайна – изъятое у наркоторговцев золото. Находку надо было сдать как вещественное доказательство, но друзья этого не сделали. Чтобы приятель не наделал глупостей, Бобби пускает ему пулю в лоб во время штурма бандитского логова. После такого вероломного предательства «почти безголовый» Ник попадает на тот свет, где ему предложено либо сто лет отработать в департаменте «Покойся с миром», либо предстать перед Страшным судом. Отчитаться за прожитые годы бывшему полицейскому, конечно, страшно, поэтому он выбирает первое. Ближайший век ему предстоит ловить мертвецов, которые не желают покидать земной мир. Новым напарником Ника становится законник с Дикого Запада по имени Рой (Джефф Бриджес
). Сыну XIX века и современному полицейскому предстоит найти общий язык, а заодно предотвратить ночь живых мертвецов.
Немецкий режиссер Роберт Швентке
решил ограничиться первой частью линейки «РЭД»
и предпочел сиквелу потустороннюю версию «Людей в черном». «Призрачный патруль»
выглядел логичным продолжением карьеры европейца в Голливуде – ярче, больше, дороже. Однако дирижировать большим оркестром у Швентке либо пока не получается, либо на этом проекте ему не дали проявить себя. Картина выглядит устаревшей не только идеологически (столкновение истинных американцев, ковбоя и полицейского, с потусторонними «иммигрантами»), но и технически (спецэффекты напоминают о не самых лучших компьютерных играх). Не спасает даже всепоглощающая ирония, стремящаяся сгладить шероховатости сюжета и прикрыть вторичность. Второе качество, вероятно, досталось фильму при рождении, так как он основан на комиксах Питера М. Ленкова
, написанных в конце девяностых. Тогда уже увидели свет и «Люди в черном»
, и «Охотники за привидениями»
. С приходом XXI века работать в подобных вселенных стало сложнее, и неудачный третий фильм о Джее и Кее лишь подтверждает, что без свежих ходов некоторые истории продолжать не стоит.
«Призрачный патруль» - идеальный фильм для мальчишек: в плавильном котле оказываются ковбой, живые мертвецы, секретная организация, мировая угроза, стильные пушки, особые пули и привлекательные девушки. Все это сдобрено умеренной дозой юмора, а герои беспрестанно соревнуются в крутизне. С внушительным перевесом выигрывает сумасбродный персонаж Джеффа Бриджеса, любитель широкополых шляп и привлекательных женских лодыжек. На его фоне легко теряется не только Райан Рейнольдс, но и любимица режиссера Мэри-Луиc Паркер
, которая весь фильм не знает куда встать и что делать с руками.
Так и «Призрачный патруль» выглядит нескладным и потерянным. Картина Роберта Шветке напоминает о недавней ленте Рубена Флайшера
, который тоже заявил о себе экранизацией комикса («Добро пожаловать в Зомбилэнд»
). Того подвел то ли слабый сюжет, то ли бюджет непривычных размеров. Но если Флейшер хотя бы сделал из «Охотников на гангстеров»
стильный и блестящий, но скучный комикс, то Шветке сделал из комикса просто не слишком увлекательное ретро.