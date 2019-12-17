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«Турбо»: Улитка против машин

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17 декабря 2019
Детская история о том, что нужно следовать за своей мечтой

«Турбо»: Улитка против машин

Несмотря на неуемную эксплуатацию в бесчисленных «Форсажах» и «Такси», тема скоростных гонок все еще собирает кассу и аудиторию. Вспомнив бешеный успех пиксаровских «Тачек», студия «Dream Works» решила выжать из жанра все оставшиеся соки, совместив совсем уж полярные вещи – улитку и гоночные автомобили. Режиссером на проект был приглашен дебютант Дэвид Сорен, который до этого поднаторел на студии в качестве аниматора еще на «Подводной братве» и «Мадагаскаре».

Главный герой Тео – садовая улитка, которая смотрит гонки, мечтает о скорости и не хочет мириться со скучноватой обыденностью. Его брат Чет, наоборот, предпочитает безопасность и спокойствие и, значит, по закону жанра, будет вынужден от них отказаться и влипнуть в приключения. В результате ряда случайностей Тео попадает в двигатель машины стритрейсера, захлебывается «нитро» и превращается в неправдоподобный, но очень шустрый улиткомобиль. После этого чудесного преображения, Тео получает возможность выступить на легендарных гонках «Инди-500».

«Турбо»: Улитка против машин

История Турбо рассказана по всем канонам супергеройской эстетики – тут и невозможность вписаться в улиточную медленную жизнь, и мутация с появлением суперсилы – скорости, и крутая команда. И даже новый костюм. Правда, вместо того, чтобы спасать человечество от чего бы то ни было, эта СверхУлитка предпочитает следовать за своей несбыточной, как казалось в прежней жизни, на помидорной грядке, мечтой.

Как и в любой супергеройской истории, здесь есть условность – законы вселенной, в которой происходит действие, и их нужно просто принять. Дети, для которых и предназначен мультик, справятся с этим легко и не будут пытаться понять, в результате какой химической реакции улитка получила свойства гоночного болида, почему законы аэродинамики и здравого смысла не действуют на нее на трассе, и кто эти люди, допустившие улитку до гонок.

«Турбо»: Улитка против машин

Влюбленных в машинки и гонки мальчишек в «Турбо» обрадуют динамика, скорость и необычные трюки мультяшных улиток, девочкам понравятся яркие краски и симпатичные смешные герои. А что до полной предсказуемости сюжета - терпите, взрослые, ведь каждому новому поколению нужна своя история о том, что нужно следовать за мечтой и о том, как самый маленький станет однажды самым сильным.


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Турбо

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Кадр из мульфильма "Турбо"
Кадр из мульфильма "Турбо"
Кадр из мульфильма "Турбо"
Кадр из мульфильма "Турбо"
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обсуждение >>
№ 1
Зинаида Матвеева   26.07.2013 - 11:56
Спасибо за мультик! Классно! Моей дочери очень нравится, ей скоро исполнится 7 лет. Мультик смотрит несколько раз в день, я знаю, что вредно сидеть долго за компом, но не оторвать же её! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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