«Притворись моим парнем»: Французский стиль

Банальный ромком с французским колоритом
Редактор модного глянцевого журнала REBELLE, «железная леди» под сорок Алиса Лантенс (Вирджини Эфира
, «Любовь с риском для жизни»
, «Мой самый страшный кошмар»
), чтобы сохранить своё рабочее место, пытается доказать, что в ней достаточно мятежного духа для молодежного издания. Случайно она знакомится с 18-летним студентом Бальтазаром (Пьер Нинье
, «Анонимные романтики»
, «LOL»
), который влюбляется в нее беспамятно и со всей своей юношеской горячностью. Слух о том, что у нее роман с парнем на 20 лет ее младше, неожиданно помогает Алисе подняться по карьерной лестнице и открыть в себе необходимую экзальтированность и мятежность. Она начинает игру, в которой Бальтазар исполняет роль ее возлюбленного, но даже не догадывается, что это лишь игра.
«Притворись моим парнем»
- именно с так перевели российские прокатчики оригинальное название фильма «Разница в 20 лет»
, тем самым продолжив коллекцию «Притворись моей женой» Дениса Дугана
, «Притворись моим мужем» Роба Хеддена
, которые в оригинале также носили другие названия.
Хотя сюжетные составляющие комедии более чем заезженные (20 лет разница в возрасте - «Прости за любовь»
итальянца Федерико Моччиа
, игра в отношения ради сохранения карьеры - «Предложение» Энн Флетчер
, жестокий мир глянцевых изданий - «Дьявол носит «Prada» Дэвида Фрэнкела
), режиссер Давид Моро
собрал все эти ингредиенты вместе и постарался привнести в набор банальностей особый французский стиль. Чего только стоит игра Пьера Нини! Его герой, искренний, трогательный, сильный, отчаянный и открытый, - правдоподобен и органичен как в нелепых комических ситуациях, так и в самых романтических моментах.
Вирджини Эфира тоже свой образ тщательно продумала: напряженный взгляд много работающей женщины, уверенность и твердость в каждом движении, полный контроль чувств и в то же время хрупкость и беззащитность. Но все же в ее героиня до мелочей типична: ничего нового Вириджини своей ролью не открыла, в то время как игра Пьера многогранна и изобретательна. Но наблюдать за ее перевоплощением из одинокой нервной и жесткой карьеристки в мятежную, отчаянную и яркую женщину хотя бы любопытно.
А вот второстепенные герои ничуть не радуют: отец Бальтазара – любвеобильный холостяк, который поучает сына тонкостям соблазнения женщин, главный шеф-редактор журнала, не скрывающий своей гомосексуальности, лучшая подруга Алисы, которая всячески пытается свести ее со своим гинекологом - абсолютно плоские персонажи, а их банальные шутки способны оставить после себя лишь недоумение. И, разумеется, не надо быть провидцем или киноманом, чтобы предугадать все повороты сюжета. Врочем, несмотря на обилие жанровых штампов, фильм не лишен чисто французского обаяния, что способствует возникновению симпатии к его героям, в какие бы банальные ситуации они не попадали.
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