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«Штурм Белого дома»: Папа может, или Барак Обама - суперзвезда

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17 июля 2019
Познавательная агитка с Ченнингом Татумом и Джейми Фоксом

Кадр из фильма «Штурм Белого дома»

Экс-военный Джон Кейл (Ченнинг Татум) работает в охране спикера палаты представителей Элая Рафельсона (Ричард Дженкинс) и лелеет мечту вновь стать героем для дочери-подростка Эмили (Джоуи Кинг), ярой поклонницы президента Джеймса Сойера (Джейми Фокс). Чтобы изменить невыгодный имидж, Кейл планирует стать членом Секретной Службы и отвечать за безопасность президента, но там не спешат принимать его в свои ряды. Это неудивительно: нагловатого Джона и на работу к спикеру взяли за боевые заслуги, а не за личностные качества. Дочери Кейл врет, что должность у него в кармане, и они отправляются на экскурсию по Белому дому. Именно в этот день группа неизвестных решает атаковать белоснежное здание.

Кадр из фильма «Штурм Белого дома»

Роланд Эммерих и «Штурм Белого дома» еще до премьеры казались идеальной парой, как круассан и клубничный джем. Кто еще мог записать на свой счет второй удар по резиденции президента США? Дубль режиссер оформил с немецкой расчетливостью и американским благодушием: главное здание Америки горит, взрывается, переживает вертолетную атаку и прямое попадание из танка. Эммерих отстрелял до ручки все, что было положено по жанру, а в финале, как и полагается, взмахнул американским флагом. И тут вроде бы самое время назвать «Штурм» «Днем независимости» более скромного масштаба и разойтись, но сценарист Джеймс Вандербилт, причастный к «Новому Человеку-пауку» и финчеровскому «Зодиаку», вставил в историю пару шпилек. Патетический посыл «Штурма» чуть нивелируется благодаря тому, что в картине напрямую говорится – президент почти ничего не решает, а Белый дом всего лишь символ. Напуганный Джейми Фокс, жующий никотиновую жвачку и бегающий по рушащемуся зданию в кроссовках AirJordan, - персонаж, вырванный словно из кубриковской сатиры, в то время как бронебойный Ченнинг Татум тренирует у Эммериха типаж героя боевика. Связка Кейл-Сойер работает как каноническая пара клоунов, а окружающие персонажи удачно встраиваются в этот фарс: дочка Кейла самоотверженно выкладывает на Youtube-канале видео захватчиков, экскурсовод ругается на террористов, которые бьют ценные артефакты (в том числе вазу династии Минь), а правительство США начинает менять президентов, как перчатки.

Кадр из фильма «Штурм Белого дома»

Всю эту смешную историю Эммерих снимает со смертельной серьезности и в такой ретро-манере, будто только вчера была премьера «Годзиллы» с Жаном Рено. В этом стилистическом противостоянии актеры не теряются, а напротив, оказываются движущей силой фильма: намного интереснее наблюдать за снимавшимся у Леоне и Кроненберга Джеймсом Вудсом в роли начальника Секретной службы, эрзац-Обамой в исполнении Фокса, специальным агентом-трудоголиком Финнерти (Мэгги Гилленхол) и органичной Джоуи Кинг, чем просто считать взрывы. Напоследок Вандербилт спрятал в скорлупе боевика о свободе и политике драму об отцах и детях. Раненный Сойер и перевязывающий его Кайл обсуждают, каково это - быть хорошим папой для подросшей дочери. Пройден этап, когда дети сжимали родителей в объятиях, теперь любовь нужно как-то заслужить, а как – непонятно. И двое мужчин, объединенных этим отцовским бессилием, противостоят третьему, потерявшему сына на войне. Конфликт, казалось бы, для школьной драмы, но тут задействованы ядерные боеголовки и политические игры.

«Штурм» выглядит, как путеводитель по Америке, где названы все главные даты и события, затронувшие Белый дом. Это познавательная агитка, в которой есть призыв к самостоятельному мышлению, скрытый под мраморной крошкой рушащегося здания.


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Алексей ФилипповАмериканское киноБоевик
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Штурм Белого дома

фотографии >>
Кадр из фильма «Штурм Белого дома»
Кадр из фильма «Штурм Белого дома»
Кадр из фильма «Штурм Белого дома»
Кадр из фильма «Штурм Белого дома»
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№ 1
ОКр (СПБ)   27.07.2013 - 11:20
Главное не перепутать, какой именно Белый Дом... читать далее>>
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