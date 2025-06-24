«Мёрзлая земля»: Подавать холодным

Кейдж охотится за Кьюсаком
Аляска, начало 80-х. В городке Анкоридж орудует маньяк, который похищает и насилует молодых женщин, а затем убивает их. Местная полиция теряется в догадках, пока к ним не обращается единственная выжившая жертва — семнадцатилетняя Синди Полсон. Она указывает на Роберта Хансена — примерного семьянина, владельца пекарни, хорошего охотника и уважаемого человека в Анкоридже. Проблема в том, что никто не верит словам Синди, потому как менее подходящую персону на роль маньяка придумать сложно. Только один человек прислушивается к девушке — полицейский Джек Хэлкомб, — и теперь ему предстоит упорная работа, чтобы вывести убийцу на чистую воду.
Смотреть онлайн
«Мёрзлая земля» Скотта Уокера
Эта история основана на реальных событиях, происходивших на Аляске в конце XX века. Даже имена маньяка и его жертвы в фильме не были изменены. Изначально режиссер Скотт Уокер
хотел снять фильм в документальном стиле, но этого у него не получилось: за всю картину не возникло ощущения реальности происходивших событий. Уокер «переборщил» с художественностью: он создал канонное противостояние хорошего копа и опасного преступника. Теперь только фраза «основано на реальных событиях» поможет вспомнить, что все события в ленте не были выдуманы.
Несмотря на то, что это первый полнометражный фильм новозеландского режиссера, в нем принял участие достаточно звездный состав. Главную роль, детектива Хэлкомба, сыграл Николас Кейдж
, в последнее время не радовавший своим исполнением ни зрителей, ни критиков. Что касается этой картины, то здесь актер вполне вжился в образ копа, желающего во что бы то ни стало поймать мерзавца, — герою хотелось верить. После ряда неудачных работ, таких как «Сумашедшая езда»
, «Время ведьм»
, «Медальон»
и «Призрачный гонщик 2»
, Кейдж наконец оказался на своем месте. Возможно, этому поспособствовало то, что он встречался с прототипом своего героя — полицейским Гленом Флофом, расследовавшим дело Хансена.
Малолетней проституткой и сбежавшей жертвой Синди Полсон стала Ванесса Энн Хадженс
, самая известная роль которой — Блонди в «Запрещённом приеме» Зака Снайдера
. Актриса достаточно достоверно изобразила испуганную девушку, привыкшую никому не доверять и существующую на самом дне социальной жизни. Среди актерского состава засветился и один из продюсеров фильма — Кёртис Джеймс Джексон (50 Cent)
, сыгравший сутенера Клэйта. Рэпер был абсолютно неузнаваем в своей роли, возможно, благодаря парику.
Вот кому не удалось перевоплотиться, так это, как ни странно, Джону Кьюсаку
. Его Роберт Хансен не выглядел пугающим, когда издевался над похищенными девушками. Скорее, маньяк был рассеянным и потерянным, как и в других сценах. Он совершенно не менялся на протяжении всего фильма, оставаясь одним и тем же, как среди людей, так и наедине с собой, что обычно несвойственно психопатам. Конечно, может поэтому жители городка до последнего и не верили, что он преступник. В связи с героем Кьюсака вспоминается Джордж Харви из ленты «Милые кости»
. Стэнли Туччи
, сыгравший педофила-убийцу, пугавшего до дрожи даже взрослых зрителей. В «Мёрзлой земле»
такого чувства не возникло.
В целом можно отметить, что дебют Скотта Уокера в большом кино удался. Хотя псевдо-документального кино и не получилось, зато режиссеру удалось сделать остро-социальную ленту. Хотелось бы отметить особую атмосферу, созданную Уокером: жестокие преступления на фоне заснеженных гор, а также блестящий саундтрек композитора Лорна Бэлфа
— все это обеспечило необходимую напряженность и как нельзя лучше подошло холодному провинциальному Анкориджу, изображенному в картине. Повредила этому кино затянутость — за первые полчаса происходят основные события фильма, а потом — сплошная стагнация. Лишь самые последние сцены добавили немного динамики. К сожалению, «Мёрзлая земля» заставила лишь почувствовать усталость на финальных титрах и не вызвала других эмоций.
«Мерзлая земля»
обсуждение >>