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«Мёрзлая земля»: Подавать холодным

Спутник телезрителя >>
24 июня 2025
Кейдж охотится за Кьюсаком

«Мёрзлая земля»: Подавать холодным

Аляска, начало 80-х. В городке Анкоридж орудует маньяк, который похищает и насилует молодых женщин, а затем убивает их. Местная полиция теряется в догадках, пока к ним не обращается единственная выжившая жертва — семнадцатилетняя Синди Полсон. Она указывает на Роберта Хансена — примерного семьянина, владельца пекарни, хорошего охотника и уважаемого человека в Анкоридже. Проблема в том, что никто не верит словам Синди, потому как менее подходящую персону на роль маньяка придумать сложно. Только один человек прислушивается к девушке — полицейский Джек Хэлкомб, — и теперь ему предстоит упорная работа, чтобы вывести убийцу на чистую воду.

Смотреть онлайн «Мёрзлая земля» Скотта Уокера
Эта история основана на реальных событиях, происходивших на Аляске в конце XX века. Даже имена маньяка и его жертвы в фильме не были изменены. Изначально режиссер Скотт Уокер хотел снять фильм в документальном стиле, но этого у него не получилось: за всю картину не возникло ощущения реальности происходивших событий. Уокер «переборщил» с художественностью: он создал канонное противостояние хорошего копа и опасного преступника. Теперь только фраза «основано на реальных событиях» поможет вспомнить, что все события в ленте не были выдуманы.

«Мёрзлая земля»: Подавать холодным

Несмотря на то, что это первый полнометражный фильм новозеландского режиссера, в нем принял участие достаточно звездный состав. Главную роль, детектива Хэлкомба, сыграл Николас Кейдж, в последнее время не радовавший своим исполнением ни зрителей, ни критиков. Что касается этой картины, то здесь актер вполне вжился в образ копа, желающего во что бы то ни стало поймать мерзавца, — герою хотелось верить. После ряда неудачных работ, таких как «Сумашедшая езда», «Время ведьм», «Медальон» и «Призрачный гонщик 2», Кейдж наконец оказался на своем месте. Возможно, этому поспособствовало то, что он встречался с прототипом своего героя — полицейским Гленом Флофом, расследовавшим дело Хансена.

Малолетней проституткой и сбежавшей жертвой Синди Полсон стала Ванесса Энн Хадженс, самая известная роль которой — Блонди в «Запрещённом приеме» Зака Снайдера. Актриса достаточно достоверно изобразила испуганную девушку, привыкшую никому не доверять и существующую на самом дне социальной жизни. Среди актерского состава засветился и один из продюсеров фильма — Кёртис Джеймс Джексон (50 Cent), сыгравший сутенера Клэйта. Рэпер был абсолютно неузнаваем в своей роли, возможно, благодаря парику.

«Мёрзлая земля»: Подавать холодным

Вот кому не удалось перевоплотиться, так это, как ни странно, Джону Кьюсаку. Его Роберт Хансен не выглядел пугающим, когда издевался над похищенными девушками. Скорее, маньяк был рассеянным и потерянным, как и в других сценах. Он совершенно не менялся на протяжении всего фильма, оставаясь одним и тем же, как среди людей, так и наедине с собой, что обычно несвойственно психопатам. Конечно, может поэтому жители городка до последнего и не верили, что он преступник. В связи с героем Кьюсака вспоминается Джордж Харви из ленты «Милые кости». Стэнли Туччи, сыгравший педофила-убийцу, пугавшего до дрожи даже взрослых зрителей. В «Мёрзлой земле» такого чувства не возникло.

В целом можно отметить, что дебют Скотта Уокера в большом кино удался. Хотя псевдо-документального кино и не получилось, зато режиссеру удалось сделать остро-социальную ленту. Хотелось бы отметить особую атмосферу, созданную Уокером: жестокие преступления на фоне заснеженных гор, а также блестящий саундтрек композитора Лорна Бэлфа — все это обеспечило необходимую напряженность и как нельзя лучше подошло холодному провинциальному Анкориджу, изображенному в картине. Повредила этому кино затянутость — за первые полчаса происходят основные события фильма, а потом — сплошная стагнация. Лишь самые последние сцены добавили немного динамики. К сожалению, «Мёрзлая земля» заставила лишь почувствовать усталость на финальных титрах и не вызвала других эмоций.

«Мерзлая земля»

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обсуждение >>
№ 4
Киноман1985   25.06.2025 - 21:18
Такое дело, держать на цепи своих жертв дома пока родные на работе и в школе. читать далее>>
№ 3
Матвей Брикун   24.06.2025 - 20:49
Отличный триллер о настоящем серийнике. Если почитать реальную историю убийств, то скелет фильма сделан правильно. По деталям понятно будет много неточностей. читать далее>>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   2.01.2023 - 05:04
... вы хотели, что бы кино по реальным событиям превратили в сказку, или сняли того чего не было в реальности. не правильно ли наоборот сделать фильм максимально к тому что было. читать далее>>
№ 1
Алексанадр77   30.10.2013 - 12:46
Фильм основан на реальных событиях и немного одноходовый, не хватает в нем "художественности"- слишком жизненный. Мне не очень пошел. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Кадр из фильма "Мёрзлая земля"
Кадр из фильма "Мёрзлая земля"
Кадр из фильма "Мёрзлая земля"
Кадр из фильма "Мёрзлая земля"
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