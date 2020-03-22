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«Росомаха: Бессмертный»: Регенерируй это немедленно

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22 марта 2020
Супергеройский боевик в псевдояпонском стиле

Кадр из фильма «Росомаха: Бессмертный»

Логан (Хью Джекман), более известный как Росомаха, расслабляется в японском плену, а потом вовремя спасает жизнь одного из военнослужащих. Воздух тяжелеет от запахов Второй Мировой войны, а изумленный выживший видит, как раны мутанта-спасителя затягиваются одна за другой. И даже отрастают сгоревшие волосы. На самом интересном месте Логан просыпается, а рядом в постели лежит Джин Грей (Фамке Янссен), жить которой осталось недолго, потому что Росомаха, напуганный сном-воспоминанием, уже вонзил в возлюбленную когти. На этой трагичной ноте Логан вновь просыпается. Теперь он, грязный и заросший, прячется где-то в горах от людей и собственного проклятия. Его уединение нарушает посланница спасенного японца (Рила Фукусима). Тот не забыл об удивительных способностях Логана и, находясь на смертном одре, хочет обрести бессмертие вкупе с вечной молодостью. В этом ему поможет наемница Гадюка (Светлана Ходченкова), любительница странных костюмов и ядовитых плевков.

Кадр из фильма «Росомаха: Бессмертный»

Игнорируя заслуги режиссера и сценаристов картины, новый «Росомаха» оказывается таким же скучным и прямолинейным, как первый самостоятельный фильм о бравых похождениях Логана. У Марвел случился свой «Зеленый фонарь», только вместо невнятного Рейнольдса – харизматичный Джекман, которому, видимо, нравится играть лишенный малейшей рефлексии кусок мяса со способностью к регенерации. Внутренний конфликт Росомахи эволюционирует из «я – неконтролируемый зверь, обреченный на вечную жизнь, и хочу когда-нибудь умереть» в «нет, мое проклятие мне все-таки нравится, верните все, как было». Впрочем, об интеллектуальных способностях одного из самых популярных героев среди Людей Икс говорит его тактика боя: в продуманной последовательности действий он может посоревноваться с Халком. За долгую счастливую жизнь уму-разуму Росомаха мог бы и понабраться.

Кадр из фильма «Росомаха: Бессмертный»

Странно, что эту пародию на богатую фантазию сработал Джеймс Мэнгоулд, снявший вестерн «Поезд на Юму» и ироничный боевик «Рыцарь дня». Странно, что в написании сценария принял участие Кристофер МакКуорри, режиссер не самого банального фильма «Джек Ричер» и один из сценаристов «Джека – покорителя великанов», также истории с двойным дном. В конце концов, странно, что Скотт Фрэнк, больше десяти лет назад адаптировавший «Особое мнение», приложил руку к картине, где Светлана Ходченкова дарит отравленные поцелуи всем направо и налево, а на похороны приходит в костюме почти остепенившейся путаны. Все вопросы снимает концовка, где возникает монструозный самурай, отлитый из адамантия. Самураи, наверняка, самые грозные хищники в царстве людей. Так, по словам Кевина Смита, продюсеры пытаются протащить гигантских пауков в мир нелетающих суперменов. Только Смита чаша сия благополучно миновала, зато аукнулась тем продюсерам кассовым провалом «Дикого, дикого Веста».

Японский стиль, торчащий из каждого угла резинкой от трусов, лишь убеждает в отсутствии у авторов не только чувства меры, но и банально вкуса. Попытка сделать харакири в одежде и хлипкая деревянная постройка, не подвластная взрывной волне, украшают трудовые будни Логана, как прыщ - лоб фотомодели. Неизвестно, где и перед кем так провинились создатели картины, но сцена после финальных титров выглядит намного интереснее двухчасового фильма.


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Росомаха: Бессмертный

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Кадр из фильма «Росомаха: Бессмертный»
Кадр из фильма «Росомаха: Бессмертный»
Кадр из фильма «Росомаха: Бессмертный»
Кадр из фильма «Росомаха: Бессмертный»
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обсуждение >>
№ 3
bbol (Киев)   6.08.2013 - 02:38
А давайте попробуем уважаемый №2 Lexx проанализировать ЭТУ рецензию! Давайте даже попробуем к этому набору слов отнестись серьезно и даже его прокомментировать. Почему к "набору слов"? А... читать далее>>
№ 2
Lexx   30.07.2013 - 00:02
Нормально все в фильме! Все два часа пролетают "на одном дыхании", очень интересно и динамично! Ничуть не хуже, чем прочие истории из серии "Люди-X". Отдельно надо сказать о... читать далее>>
№ 1
Magnus   29.07.2013 - 18:43
Испортил все впечатление об этом персонаже, и как только Хью согласился на этот фильм. Сценаристы и режиссер видно вообще понятия не имеют о комиксах про Росомаху. Напридумали всякую ерунду, унизили Росомаху,... читать далее>>
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