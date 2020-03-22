«Росомаха: Бессмертный»: Регенерируй это немедленно

Супергеройский боевик в псевдояпонском стиле
Логан (Хью Джекман
), более известный как Росомаха, расслабляется в японском плену, а потом вовремя спасает жизнь одного из военнослужащих. Воздух тяжелеет от запахов Второй Мировой войны, а изумленный выживший видит, как раны мутанта-спасителя затягиваются одна за другой. И даже отрастают сгоревшие волосы. На самом интересном месте Логан просыпается, а рядом в постели лежит Джин Грей (Фамке Янссен
), жить которой осталось недолго, потому что Росомаха, напуганный сном-воспоминанием, уже вонзил в возлюбленную когти. На этой трагичной ноте Логан вновь просыпается. Теперь он, грязный и заросший, прячется где-то в горах от людей и собственного проклятия. Его уединение нарушает посланница спасенного японца (Рила Фукусима
). Тот не забыл об удивительных способностях Логана и, находясь на смертном одре, хочет обрести бессмертие вкупе с вечной молодостью. В этом ему поможет наемница Гадюка (Светлана Ходченкова
), любительница странных костюмов и ядовитых плевков.
Игнорируя заслуги режиссера и сценаристов картины, новый «Росомаха»
оказывается таким же скучным и прямолинейным, как первый самостоятельный фильм о бравых похождениях Логана. У Марвел случился свой «Зеленый фонарь»
, только вместо невнятного Рейнольдса
– харизматичный Джекман, которому, видимо, нравится играть лишенный малейшей рефлексии кусок мяса со способностью к регенерации. Внутренний конфликт Росомахи эволюционирует из «я – неконтролируемый зверь, обреченный на вечную жизнь, и хочу когда-нибудь умереть» в «нет, мое проклятие мне все-таки нравится, верните все, как было». Впрочем, об интеллектуальных способностях одного из самых популярных героев среди Людей Икс говорит его тактика боя: в продуманной последовательности действий он может посоревноваться с Халком. За долгую счастливую жизнь уму-разуму Росомаха мог бы и понабраться.
Странно, что эту пародию на богатую фантазию сработал Джеймс Мэнгоулд
, снявший вестерн «Поезд на Юму»
и ироничный боевик «Рыцарь дня»
. Странно, что в написании сценария принял участие Кристофер МакКуорри
, режиссер не самого банального фильма «Джек Ричер»
и один из сценаристов «Джека – покорителя великанов»
, также истории с двойным дном. В конце концов, странно, что Скотт Фрэнк
, больше десяти лет назад адаптировавший «Особое мнение»
, приложил руку к картине, где Светлана Ходченкова дарит отравленные поцелуи всем направо и налево, а на похороны приходит в костюме почти остепенившейся путаны. Все вопросы снимает концовка, где возникает монструозный самурай, отлитый из адамантия. Самураи, наверняка, самые грозные хищники в царстве людей. Так, по словам Кевина Смита
, продюсеры пытаются протащить гигантских пауков в мир нелетающих суперменов. Только Смита чаша сия благополучно миновала, зато аукнулась тем продюсерам кассовым провалом «Дикого, дикого Веста»
.
Японский стиль, торчащий из каждого угла резинкой от трусов, лишь убеждает в отсутствии у авторов не только чувства меры, но и банально вкуса. Попытка сделать харакири в одежде и хлипкая деревянная постройка, не подвластная взрывной волне, украшают трудовые будни Логана, как прыщ - лоб фотомодели. Неизвестно, где и перед кем так провинились создатели картины, но сцена после финальных титров выглядит намного интереснее двухчасового фильма.
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