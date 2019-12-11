«Смурфики 2»: На Париж!

Продолжение истории о синих человечках
Маленькие синие человечки, придуманные бельгийским иллюстратором Пейо
в далеком 1958 году, так быстро завоевали популярность по всему миру, что нашли путь на страницы комиксов и книг, в телевизионные сериалы, мультфильмы и компьютерные игры, а особой популярностью пользовались игрушечные Смурфы – в общей сложности за всю историю было продано более 300 млн кукол. На Смурфах выросло целое поколение, и в 2011 году Columbia Pictures
и Sony Pictures Animation
решили снять полнометражный фильм о приключениях всеми любимых персонажей. «Смурфики»
, повествующие о приключениях синих человечков в современном Нью-Йорке, собрали в мировом прокате более $560 млн.
В 2013 году Смурфики и злой волшебник Гаргамель отправляются в Париж. Когда-то давно Гаргамель создал Смурфетту – единственного Смурфика женского пола. Сначала она была всего лишь глиняной куклой, но находчивый Папа-Смурф нашел особое «осмурфляющее» заклинание. Теперь коварный волшебник похищает Смурфетту, чтобы выведать у нее секрет заклинания, которое могло бы превращать глиняных человечков в настоящих Смурфиков. Новые Смурфики нужны Гаргамелю не просто так – он хочет качать из них эссенцию смурфизма, которая сделает его самым могущественным волшебником на Земле.
В мультфильме появились новые герои, которых не было в оригинальной вселенной Пейо - Крепыш и Заноза - «братишка» и «сестренка» Смурфетты, созданные Гаргамелем. Они очень похожи на Смурфиков, хотя отличаются серым цветом кожи и непомерным озорством.
Помимо нарисованных персонажей, как и в первой части, действуют настоящие люди - «друзья» Смурфиков Патрик и Грейс Уинслоу. Их роли исполнили звезда сериала «Как я встретил вашу маму» Нил Патрик Харрис
и Джейма Мэйс
, знакомая зрителям по роли Эммы Пилсберри из телесериала «Лузеры»
. На съемочную площадку вернулся и Хэнк Азария
, исполнивший роль коварного волшебника Гаргамеля в обоих частях франшизы.
В оригинальной версии Смурфики говорят голосами американских звезд: Кэти Перри
(Смурфеттта), Кристина Риччи
(Заноза), Джей Би
(Крепыш) и Антон Ельчин
(Растяпа). В русском дубляже Смурфетту озвучивает певица Нюша
.
Продолжение истории о Смурфиках несомненно порадует и детей, и их родителей очаровательными героями, яркими парижскими пейзажами, добрым юмором и конечно же, неповторимой «смурфической» лексикой.
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