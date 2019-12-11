Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Смурфики 2»: На Париж!

Спутник телезрителя >>
11 декабря 2019
Продолжение истории о синих человечках

«Смурфики 2»: На Париж!

Маленькие синие человечки, придуманные бельгийским иллюстратором Пейо в далеком 1958 году, так быстро завоевали популярность по всему миру, что нашли путь на страницы комиксов и книг, в телевизионные сериалы, мультфильмы и компьютерные игры, а особой популярностью пользовались игрушечные Смурфы – в общей сложности за всю историю было продано более 300 млн кукол. На Смурфах выросло целое поколение, и в 2011 году Columbia Pictures и Sony Pictures Animation решили снять полнометражный фильм о приключениях всеми любимых персонажей. «Смурфики», повествующие о приключениях синих человечков в современном Нью-Йорке, собрали в мировом прокате более $560 млн.

В 2013 году Смурфики и злой волшебник Гаргамель отправляются в Париж. Когда-то давно Гаргамель создал Смурфетту – единственного Смурфика женского пола. Сначала она была всего лишь глиняной куклой, но находчивый Папа-Смурф нашел особое «осмурфляющее» заклинание. Теперь коварный волшебник похищает Смурфетту, чтобы выведать у нее секрет заклинания, которое могло бы превращать глиняных человечков в настоящих Смурфиков. Новые Смурфики нужны Гаргамелю не просто так – он хочет качать из них эссенцию смурфизма, которая сделает его самым могущественным волшебником на Земле.

«Смурфики 2»: На Париж!

В мультфильме появились новые герои, которых не было в оригинальной вселенной Пейо - Крепыш и Заноза - «братишка» и «сестренка» Смурфетты, созданные Гаргамелем. Они очень похожи на Смурфиков, хотя отличаются серым цветом кожи и непомерным озорством.

Помимо нарисованных персонажей, как и в первой части, действуют настоящие люди - «друзья» Смурфиков Патрик и Грейс Уинслоу. Их роли исполнили звезда сериала «Как я встретил вашу маму» Нил Патрик Харрис и Джейма Мэйс, знакомая зрителям по роли Эммы Пилсберри из телесериала «Лузеры». На съемочную площадку вернулся и Хэнк Азария, исполнивший роль коварного волшебника Гаргамеля в обоих частях франшизы.

В оригинальной версии Смурфики говорят голосами американских звезд: Кэти Перри (Смурфеттта), Кристина Риччи (Заноза), Джей Би (Крепыш) и Антон Ельчин (Растяпа). В русском дубляже Смурфетту озвучивает певица Нюша.

Продолжение истории о Смурфиках несомненно порадует и детей, и их родителей очаровательными героями, яркими парижскими пейзажами, добрым юмором и конечно же, неповторимой «смурфической» лексикой.


версия для печати
Ссылки по теме
«Смурфики». Рецензия
Поиск по меткам
Анимациясиквел
персоны
Хэнк АзариаСофия ВергараБрендан ГлисонРаджа ГоснеллДжэйма МэйсНюшаКристина РиччиНил Патрик Харрис
фильмы
Смурфики 2

фотографии >>
«Смурфики 2»: На Париж! фотографии
«Смурфики 2»: На Париж! фотографии
«Смурфики 2»: На Париж! фотографии
«Смурфики 2»: На Париж! фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Seioo   11.08.2013 - 09:23
Неплохой фильм. Местами раздражали пошлые шутки и вечное издевательство над Гаргамэлем, но в целом понравилось. Жду 3 части (2015 год). читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Игорь Румянцев
9 декабря ушёл из жизни актёр Игорь Румянцев.

День рождения >>

Андрей Астраханцев
Джулиано Ди Капуа
Егор Кутенков
Аркадий Маркин
Михаил Светин
Ахтем Сеитаблаев
Надежда Семенцова
Артём Терехов
Борис Щербаков
Тери Гарр
Жан Маре
Джанни Моранди
Хейли Стейнфилд
Райдер Стронг
Жан-Луи Трентиньян
Мари Уиндзор
все родившиеся 11 декабря >>

Афиша кино >>

Одной волшебной ночью
комедия
Бельгия, Люксембург, Франция, 2019
Озеро диких гусей
драма, криминальный фильм, мелодрама
Китай, 2019
Собаки не носят штанов
комедия, нуар (черный фильм), эротика
Финляндия, Латвия, 2019
Джуманджи: Новый уровень
приключения, фэнтези
США, 2019
Курьер
боевик, драма, мистика, приключения, триллер
Великобритания, США, 2019
Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел-2
комедия, криминальный фильм
Россия, 2019
Тайна Мосли
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Китай, Новая Зеландия, 2019
Царь зверей
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Пакистан, 2018
Щенячий патруль: Мегащенки и Отважные птенцы
детский фильм, приключения
Канада, США, 2019
Эрмитаж. Сила искусства
Италия, 2019
Ржев
военный фильм, драма
Россия, 2019
Конец сезона
мелодрама, триллер
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен