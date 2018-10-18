«РЭД 2»: Очередные похождения Брюса Уиллиса в Москве

Не слишком удачное продолжение бойкого кинокомикса про стариков-разбойников
Экс-агент секретного отдела ЦРУ Фрэнк Мозес (Брюс Уиллис
) с очарованной им ещё в первой части взбалмошной боевой подругой Сарой (Мэри-Луис Паркер
) наслаждается теплом домашнего очага и тихими семейными радостями. Старый солдат, не знающий слов любви, старается больше не встревать в передряги, чреватые летальным исходом для окружающих, однако навязчивые приключения находят его даже в супермаркете. Безумный Марвин (Джон Малкович
) зазывает старого друга в очередную историю, и Фрэнк ведется, не подозревая, что вслед за воспоминаниями о былом на горизонте появятся бывшая возлюбленная, русские, сумасшедший ученый, информатор-эстет, наемный убийца из Кореи и угроза для мира во всем мире.
На первый взгляд «РЭД 2»
должен страдать классической болезнью сиквела, когда количество известных актеров, перестрелок и остроязычных диалогов растет в геометрической прогрессии, а сюжет и раскрытие персонажей жалобно трещат под тяжестью этих не очень нужных реформ. Однако под руководством Дина Паризо
сиквел ироничного боевика, снятого по одноименному комиксу, выглядит ничуть не хуже первой части (переход Швентке
в команду «Призрачного патруля»
прошел практически незаметно). Правда, в этом видится значительная заслуга сценаристов Джона
и Эрика Хоберов
, а также авторов оригинального комикса Уоррена Эллиса
и Калли Хэмнера
.
Беспощадно пародируя облик всего русского в голливудских фильмах, "РЭД-2" остается верен духу первой серии и становится очередной насмешкой в адрес картин про спецагентов. Фрэнк вновь в Москве; вместе с товарищами он пробирается на тайную базу, расположенную непосредственно под Кремлем, и мастера конспирации начинают вальяжно вышагивать в генеральской форме. Сара из ревности к русской Кате (Кэтрин Зета-Джонс
), которая оказывается криптонитом Мозеса, начинает целовать всех встречных и поперечных, чтобы помочь команде, а также хоть как-то компенсировать свое рудиментарное присутствие в деле спасения мира. В головокружительное веселье вовлечены также Хелен Миррен
, Энтони Хопкинс
, Джон Малкови
ч и Дэвид Тьюлис
, им нравится валять дурака, одним жестом затыкая за пояс и Уиллиса, и Паркер.
То, что сиквел незначительно отличается от первой части, наводит на мысль, что «РЭД»
- исключительно продюсерская франшиза, в которой особенности режиссерского почерка сведены к минимуму. Вряд ли в этом механизме что-то мог испортить Дин Паризо, который больше четверти века назад выиграл Золотого медведя Берлинского кинофестиваля за лучший короткометражный фильм, а потом снял «Аферистов Дика и Джейн»
. Впереди, как бы это не было ужасно, еще один фильм серии, на сей раз завершающий историю Фрэнка и Сары. Кто бы ни стал режиссером этой картины, ему придется не только воспроизвести уже узнаваемый стиль линейки «РЭД», но и что-то сделать с Мэри-Луис Паркер, которая в сиквеле так и не нашла себе места в звездном ансамбле.
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