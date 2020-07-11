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«Заклятие»: Охотники за привидениями

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11 июля 2020
Один из лучших хорроров года

«Заклятие»: Охотники за привидениями

70-е годы прошлого столетия. Типичная американская семья, состоящая из любящих друг друга родителей, пяти дочерей и милой собачки, переезжает в загородный дом, потратив на его покупку все свои сбережения. Не проходит и дня, как в старом доме начинают происходить странные и пугающие вещи. Женщина просыпается вся в ссадинах и кровоподтеках, повсюду раздаются необъяснимые звуки, а у самой младшей дочери появляется невидимый друг, утверждающий, что он давно здесь обитает. В конце концов некоторые злые духи стали причинять зло девочкам, и перепуганные родители обратились за помощью к профессиональным охотникам за привидениями - супружеской чете Уорренов. Как только Лоррэйн Уоррен, обладающая экстрасенсорными способностями, переступила порог зловещего, она осознала, что справиться с невидимыми силами, поселившимися здесь, будет непросто...

«Заклятие» Джеймса Вана, памятного зрителю в качестве создателя культовой хоррор-франшизы «Пила» и визуально прекрасного «Астрала», основано на реальных событиях, происходивших в род-айлендском доме семьи Перрон, где Эд и Лоррэйн Уоррены, известные исследователи паранормального, проводили свои исследования с 1973-го по 1974 год. Сами участники тех событий - Лоррэйн Уоррен и Андреа Перрон - работали над этой картиной в качестве консультантов режиссера и сценаристов (Чад и Кэри Хэйесы - авторы «Дома восковых фигур» и «Белой мглы»). Так что с сюжетной составляющей в фильме полный порядок. Как, впрочем, и остальными пазлами, из которых состоит этот удачный фильм ужасов.

«Заклятие»: Охотники за привидениями

Джеймс Ван в действие продолжительностью чуть менее двух часов сумел вместить сразу несколько пластов повествования и поджанров хоррора. Перед нами одновременно и типичная история про дома с привидениями, и сюжет про экзорцизм, и элементы мокьюментари. Кроме того, особое внимание уделено жизни, работе и страхам экстрасенсов, а также артефактам, благодаря которым духам удается завладеть своими жертвами. Все это мы часто встречали по отдельности, но вместе подобное объединено в страстно-пугающий микс, похоже, впервые.

Помимо обязательных «бу» из-за угла и жутких звуков, «Заклятие» обладает мрачной энергетикой, что, впрочем, и следовало ожидать от автора «Пилы». Несмотря на то, что нам уже давно известны все хоррор-приемы, мы все равно сидим в напряженном предвкушении страшного, обволакиваемые атмосферной музыкой Джозефа Бишары (он, по сложившейся традиции, сыграл у Вана эпизодическую роль). А уверенная и ничего не пропускающая камера Джона Р. Леонетти выхватывает для нас каждую деталь, важную для построения кирпичной стены страха, которая и ночью будет возникать в нашем подсознании.

«Заклятие»: Охотники за привидениями

Мастерская режиссура и хороший сценарий заставляют нас сопереживать главным героям, среди которых на первом плане, разумеется, Уоррены. Вера Фармига гениально подходит для фильмов ужасов из-за своей фактуры, а потому она никогда не разочаровывает поклонников. Если в «Дите тьмы» она играет изначально жертву, то в данном случае перед нами героиня, обладающая сверхъзнаниями, но не менее ранимая из-за того, что очень переживает за жизнь собственной дочери, которой в качестве родителей достались борцы с нечистью. Патрик Уилсон также создал выпуклый образ человека, не уверенного в своих силах, но, тем не менее, постоянно бросающегося на свой страх и риск в борьбу со злом. И, конечно же, самая беспроигрышная роль досталась Лили Тэйлор. Ее Каролин Перрон сразу внушает опасения, и почти до самого финала зритель не знает, что от нее ждать. Но другого от актрисы, сыгравшей когда-то лесбиянку-активистку, стрелявшую в Энди Уорхола, и не следовало ожидать. И, конечно же, не стоит упускать из виду всех юных актрис, поскольку они внесли свой вклад в это кино своими воплями и непосредственностью.

Не менее пугают и артефакты, созданные художниками. Фарфоровая куколка завораживает своим демонически-ангельским видом, а музыкальная шкатулка, отсылающая своим оформлением к таким шедеврам, как хичкоковское «Головокружение», может запросто стать нашим новым ночным кошмаром. Но все же не бойтесь. Ведь самый большой кошмар в нашей жизни - это повседневное насилие, творящееся каждый день. И именно этого следует бояться. А хорроры - это лишь эмоциональная встряска, нужная некоторым для подъема адреналина в крови...


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обсуждение >>
№ 6
Author   1.11.2014 - 16:57
Потрясающий фильм! Самый настоящий хоррор, выполненный по классическим лекалам. Спасибо актёрам, сценаристам и конечно режиссёру. читать далее>>
№ 5
Vadimius (SPb)   8.08.2013 - 18:43
Откровенно слабый фильм. Фастфуд чем-то напоминает. Вроде поел, а вроде просто кишку набил. Рядом не стоял с Insidious, Sixth Sense и Exorcism of Emily Rose читать далее>>
№ 4
Шляпа   8.08.2013 - 14:36
Звуковые эффекты и громкий звук в кинозале,как всегда вытащили фильм. Зрители вздрагивали от резких звуков. читать далее>>
№ 3
lyukam   8.08.2013 - 11:32
ну не знаю ,фильм спокойный и предсказуемый. читать далее>>
№ 2
психиатр   3.08.2013 - 12:01
ни разу не страшный фильм. совершенно обычное кино в своём стиле и направления, коих сейчас сотни. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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