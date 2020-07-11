«Заклятие»: Охотники за привидениями

Один из лучших хорроров года
70-е годы прошлого столетия. Типичная американская семья, состоящая из любящих друг друга родителей, пяти дочерей и милой собачки, переезжает в загородный дом, потратив на его покупку все свои сбережения. Не проходит и дня, как в старом доме начинают происходить странные и пугающие вещи. Женщина просыпается вся в ссадинах и кровоподтеках, повсюду раздаются необъяснимые звуки, а у самой младшей дочери появляется невидимый друг, утверждающий, что он давно здесь обитает. В конце концов некоторые злые духи стали причинять зло девочкам, и перепуганные родители обратились за помощью к профессиональным охотникам за привидениями - супружеской чете Уорренов. Как только Лоррэйн Уоррен, обладающая экстрасенсорными способностями, переступила порог зловещего, она осознала, что справиться с невидимыми силами, поселившимися здесь, будет непросто...
«Заклятие» Джеймса Вана
, памятного зрителю в качестве создателя культовой хоррор-франшизы «Пила»
и визуально прекрасного «Астрала»
, основано на реальных событиях, происходивших в род-айлендском доме семьи Перрон, где Эд и Лоррэйн Уоррены, известные исследователи паранормального, проводили свои исследования с 1973
-го по 1974
год. Сами участники тех событий - Лоррэйн Уоррен и Андреа Перрон - работали над этой картиной в качестве консультантов режиссера и сценаристов (Чад
и Кэри Хэйесы
- авторы «Дома восковых фигур»
и «Белой мглы»
). Так что с сюжетной составляющей в фильме полный порядок. Как, впрочем, и остальными пазлами, из которых состоит этот удачный фильм ужасов.
Джеймс Ван в действие продолжительностью чуть менее двух часов сумел вместить сразу несколько пластов повествования и поджанров хоррора. Перед нами одновременно и типичная история про дома с привидениями, и сюжет про экзорцизм, и элементы мокьюментари. Кроме того, особое внимание уделено жизни, работе и страхам экстрасенсов, а также артефактам, благодаря которым духам удается завладеть своими жертвами. Все это мы часто встречали по отдельности, но вместе подобное объединено в страстно-пугающий микс, похоже, впервые.
Помимо обязательных «бу»
из-за угла и жутких звуков, «Заклятие» обладает мрачной энергетикой, что, впрочем, и следовало ожидать от автора «Пилы»
. Несмотря на то, что нам уже давно известны все хоррор-приемы, мы все равно сидим в напряженном предвкушении страшного, обволакиваемые атмосферной музыкой Джозефа Бишары
(он, по сложившейся традиции, сыграл у Вана эпизодическую роль). А уверенная и ничего не пропускающая камера Джона Р. Леонетти
выхватывает для нас каждую деталь, важную для построения кирпичной стены страха, которая и ночью будет возникать в нашем подсознании.
Мастерская режиссура и хороший сценарий заставляют нас сопереживать главным героям, среди которых на первом плане, разумеется, Уоррены. Вера Фармига
гениально подходит для фильмов ужасов из-за своей фактуры, а потому она никогда не разочаровывает поклонников. Если в «Дите тьмы»
она играет изначально жертву, то в данном случае перед нами героиня, обладающая сверхъзнаниями, но не менее ранимая из-за того, что очень переживает за жизнь собственной дочери, которой в качестве родителей достались борцы с нечистью. Патрик Уилсон
также создал выпуклый образ человека, не уверенного в своих силах, но, тем не менее, постоянно бросающегося на свой страх и риск в борьбу со злом. И, конечно же, самая беспроигрышная роль досталась Лили Тэйлор
. Ее Каролин Перрон сразу внушает опасения, и почти до самого финала зритель не знает, что от нее ждать. Но другого от актрисы, сыгравшей когда-то лесбиянку-активистку, стрелявшую в Энди Уорхола
, и не следовало ожидать. И, конечно же, не стоит упускать из виду всех юных актрис, поскольку они внесли свой вклад в это кино своими воплями и непосредственностью.
Не менее пугают и артефакты, созданные художниками. Фарфоровая куколка завораживает своим демонически-ангельским видом, а музыкальная шкатулка, отсылающая своим оформлением к таким шедеврам, как хичкоковское «Головокружение»
, может запросто стать нашим новым ночным кошмаром. Но все же не бойтесь. Ведь самый большой кошмар в нашей жизни - это повседневное насилие, творящееся каждый день. И именно этого следует бояться. А хорроры - это лишь эмоциональная встряска, нужная некоторым для подъема адреналина в крови...
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