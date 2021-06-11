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«Лучшее предложение»: Искусство и любовь

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11 июня 2021
Драма о немолодом человеке, познавшем любовь, с элементами триллера и детектива

«Лучшее предложение»: Искусство и любовь

Вирджил Олдман, аукционист с мировым именем, - нелюдимый и нелюбимый. Он не любит сотовые телефоны, у него очень мало друзей и когда не было женщины. К нему на виллу редко заглядывают гости из-за того, что Олдман не только продает предметы антиквариата, но и собирает бесценные женские портреты, пряча их у себя в секретной комнате. Вся его устоявшаяся жизнь бесповоротно изменилась, когда ему в офис позвонила таинственная незнакомка по имени Клер и попросила произвести оценку имущества в ее доме. Поначалу он отнесся к своей новой клиентке, страдающей агорафобией, с предосторожностью, но ее странное поведение и нежелание встретиться с ним лично внесли сумятицу в его мысли, и, в конце концов, Вирджил безоглядно влюбился в эту молодую женщину, которую еще ни разу не видел в лицо...

«Лучшее предложение»: смотреть фильм онлайн

Джузеппе Торнаторе всегда удаются захватывающие сюжеты, сотканные чуть ли не из воздуха. В «Простой формальности» кафкианская рутина оборачивается в финале мистической феерией. «Незнакомка» состоит из ничего не обещающих пазлов, которые в конце складываются в мрачную историю жизни героини Ксении Раппопорт. «Лучшее предложение» также предлагает нам поначалу размеренную драму о немолодом человеке, на склоне лет познавшего любовь, но это лишь одна из граней этой картины. Перед нами не только мелодрама, в сюжете немало элементов детектива и триллера, в которых к тому же присутствует некоторая доля мистики. Кроме того, это своеобразная игра со зрителем на внимание к деталям, поскольку режиссер раскидывает подсказки, словно детали старого неизвестного механизма, которые Вирджил находит на протяжении всей картины в подвале дома Клер. Но не только Торнаторе намекает на истинную суть своего фильма-оборотня. Сами персонажи неоднократно предупреждают о том, что «совы - это не то, чем они кажутся».

«Лучшее предложение»: Искусство и любовь

Режиссеру уже в который раз удается безошибочно следовать приемам и киноязыку Альфреда Хичкока. Он, как и Брайан Де Пальма, разбирается в саспенсе и не забывает про пресловутый Макгаффин. Правда, опытный зритель сразу почувствует, что его пытаются отвлечь от главной интриги сюжета, а потому довольно скоро угадывает, чем же закончится фильм. Но от этого, тем не менее, новая работа Торнаторе не утрачивает обаяния и увлекательности, потому как мы попросту принимаем условия его игры.

И все же главное в фильме - это не саспенс, легко узнаваемые мелодии Эннио Морриконе или барочные кадры, запечатленные оператором Фабио Замарионом. И даже не сюжет. Главная особенность картины - это Джеффри Раш, который попросту концентрирует на себе все зрительское внимание. Мы готовы бесконечно следить за его отточенными движениями, слушать его голос и даже смотреть ему вслед. Перед нами бенефис одного актера, несмотря на то, что в фильме также заняты Дональд Сазерленд и Джим Стерджесс. Но они лишь являются обязательной декорацией для взлета и падения Вирджила Олдмана, сыгранного Джеффри Рашем. И даже Клер в исполнении очаровательной Сильвии Хукс, являющаяся центром вселенной для главного героя, на самом деле лишь часть колесиков чудесного механизма, который приводится в действие лишь при появлении Раша в кадре.


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обсуждение >>
№ 1
Т-татьян@   4.08.2013 - 12:25
Благодарю за статью. Фильм заинтересовал. Но я против термина "арт-хаус". Здесь упоминается о заимствованиях из фильмов Хичкока, но разве мы называем фильмы Хичкока "арт-хаусом"? Здесь... читать далее>>
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