«Лучшее предложение»: Искусство и любовь

Драма о немолодом человеке, познавшем любовь, с элементами триллера и детектива
Вирджил Олдман, аукционист с мировым именем, - нелюдимый и нелюбимый. Он не любит сотовые телефоны, у него очень мало друзей и когда не было женщины. К нему на виллу редко заглядывают гости из-за того, что Олдман не только продает предметы антиквариата, но и собирает бесценные женские портреты, пряча их у себя в секретной комнате. Вся его устоявшаяся жизнь бесповоротно изменилась, когда ему в офис позвонила таинственная незнакомка по имени Клер и попросила произвести оценку имущества в ее доме. Поначалу он отнесся к своей новой клиентке, страдающей агорафобией, с предосторожностью, но ее странное поведение и нежелание встретиться с ним лично внесли сумятицу в его мысли, и, в конце концов, Вирджил безоглядно влюбился в эту молодую женщину, которую еще ни разу не видел в лицо...
«Лучшее предложение»: смотреть фильм онлайн
Джузеппе Торнаторе
всегда удаются захватывающие сюжеты, сотканные чуть ли не из воздуха. В «Простой формальности»
кафкианская рутина оборачивается в финале мистической феерией. «Незнакомка»
состоит из ничего не обещающих пазлов, которые в конце складываются в мрачную историю жизни героини Ксении Раппопорт
. «Лучшее предложение»
также предлагает нам поначалу размеренную драму о немолодом человеке, на склоне лет познавшего любовь, но это лишь одна из граней этой картины. Перед нами не только мелодрама, в сюжете немало элементов детектива и триллера, в которых к тому же присутствует некоторая доля мистики. Кроме того, это своеобразная игра со зрителем на внимание к деталям, поскольку режиссер раскидывает подсказки, словно детали старого неизвестного механизма, которые Вирджил находит на протяжении всей картины в подвале дома Клер. Но не только Торнаторе
намекает на истинную суть своего фильма-оборотня. Сами персонажи неоднократно предупреждают о том, что «совы - это не то, чем они кажутся»
.
Режиссеру уже в который раз удается безошибочно следовать приемам и киноязыку Альфреда Хичкока
. Он, как и Брайан Де Пальма
, разбирается в саспенсе и не забывает про пресловутый Макгаффин. Правда, опытный зритель сразу почувствует, что его пытаются отвлечь от главной интриги сюжета, а потому довольно скоро угадывает, чем же закончится фильм. Но от этого, тем не менее, новая работа Торнаторе не утрачивает обаяния и увлекательности, потому как мы попросту принимаем условия его игры.
И все же главное в фильме - это не саспенс, легко узнаваемые мелодии Эннио Морриконе
или барочные кадры, запечатленные оператором Фабио Замарионом
. И даже не сюжет. Главная особенность картины - это Джеффри Раш
, который попросту концентрирует на себе все зрительское внимание. Мы готовы бесконечно следить за его отточенными движениями, слушать его голос и даже смотреть ему вслед. Перед нами бенефис одного актера, несмотря на то, что в фильме также заняты Дональд Сазерленд
и Джим Стерджесс
. Но они лишь являются обязательной декорацией для взлета и падения Вирджила Олдмана, сыгранного Джеффри Рашем
. И даже Клер в исполнении очаровательной Сильвии Хукс
, являющаяся центром вселенной для главного героя, на самом деле лишь часть колесиков чудесного механизма, который приводится в действие лишь при появлении Раша
в кадре.
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