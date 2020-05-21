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«Византия»: «Сумерки» для мальчиков

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21 мая 2020
Пародия на вампирские фильмы для зрителей пубертатного возраста

Кадр из фильма Византия

Мать Клара (Джемма Артертон) и дочь Элеонора (Сирша Ронан), прикидываясь сестрами, переезжают в небольшой английский городок, где они когда-то побывали, и поселяются в отеле Византия у разорившегося неудачника средних лет. Предприимчивая Клара пытается заработать на жизнь самой древней профессией, этому ремеслу ее обучил один солдат двести лет назад. Тогда она, будучи смертельно больной, и украла право стать бессмертным вампиром для себя и своей дочери.

Меланхоличная Элеонора уже несколько десятков лет страдает от привычного ей образа жизни и мечтает поступить в колледж, но есть две проблемы: Элеоноре всегда будет 16, к тому же кодекс выживания, установленный ее матерью, не дает ей право на взрослую жизнь. Нарушив бессмысленный порядок жизни типичного вампира, Элеонора выбирает благородную профессию - становится врачом-эвтаназиологом, она убивает стариков, которые давно хотят умереть по собственному желанию, но не могут. Еще она влюбляется в больного гемофолией рыжего мальчика, подрабатывающего официантом, и однажды рассказывает ему историю свой жизни, а он, изумившись ее литературному таланту, отдает работу на суд школьному учителю. Работа привлекает внимание социальных работников, а уже потом семьей заинтересуется полиция.

Кадр из фильма Византия

«Византию» можно охарактеризовать как «Сумерки» для мальчиков (посмотрите на декольте и мини-юбку Кэлли) с замахом на репрезентацию феминистской борьбы с этим ужасным сексистским миром. По легенде, стать бессмертным вампиром может только мужчина. Закрытый круг называет себя «избранными ногтями правосудия», при этом, чем занимаются избранные мужи, нам так и не объясняют. Получается такой упрощенный феминизм для самых маленьких - женщины тоже имеют право на принятие «важных» решений в жизни.

Понять, что хотел сказать своим фильмом Нил Джордан, известный по успешному «Интервью с вампиром», сложно. Фильм получился откровенно слабым и распадающимся на отдельные нелепые сцены. Поэтому самым резонным будет предположение, что это не серьезная сага, а пародия на вампирские фильмы для зрителей пубертатного возраста. А это для старика-Джордана сродни профессиональной эвтаназии.


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обсуждение >>
№ 8
Melititskiy (Москва)   23.09.2013 - 12:37
Такую чушь написал! А кино замечательное. читать далее>>
№ 7
Lexx   14.08.2013 - 21:58
... Исправляйтесь на здоровье! :) А про скромность Вы неправы: скромность - это один из многочисленных моих талантов! :) читать далее>>
№ 6
Иван Склянкин (Гомель)   14.08.2013 - 15:04
Ну полно вам, не скромничайте. А про интернет безграмотность вы правы, буду исправляться. ... читать далее>>
№ 5
Lexx   13.08.2013 - 19:43
... Ой, спасиииибо! :) У меня, кстати, и синтез не хуже, и дедукция, и аналогия! И вашэ я талант суперский! :) ... Ох, ну что за безграмотность! Вы как первый день в Интернете, право... читать далее>>
№ 4
Сергей Ваннинков   13.08.2013 - 10:15
Вам знакомо слово ирония? Или вы его значения на башорге не нашли? ... читать далее>>
Всего сообщений: 8
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Кадр из фильма "Византия"
Кадр из фильма "Византия"
Кадр из фильма "Византия"
Кадр из фильма "Византия"
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