«Византия»: «Сумерки» для мальчиков

Пародия на вампирские фильмы для зрителей пубертатного возраста
Мать Клара (Джемма Артертон
) и дочь Элеонора (Сирша Ронан
), прикидываясь сестрами, переезжают в небольшой английский городок, где они когда-то побывали, и поселяются в отеле Византия у разорившегося неудачника средних лет. Предприимчивая Клара пытается заработать на жизнь самой древней профессией, этому ремеслу ее обучил один солдат двести лет назад. Тогда она, будучи смертельно больной, и украла право стать бессмертным вампиром для себя и своей дочери.
Меланхоличная Элеонора уже несколько десятков лет страдает от привычного ей образа жизни и мечтает поступить в колледж, но есть две проблемы: Элеоноре всегда будет 16, к тому же кодекс выживания, установленный ее матерью, не дает ей право на взрослую жизнь. Нарушив бессмысленный порядок жизни типичного вампира, Элеонора выбирает благородную профессию - становится врачом-эвтаназиологом, она убивает стариков, которые давно хотят умереть по собственному желанию, но не могут. Еще она влюбляется в больного гемофолией рыжего мальчика, подрабатывающего официантом, и однажды рассказывает ему историю свой жизни, а он, изумившись ее литературному таланту, отдает работу на суд школьному учителю. Работа привлекает внимание социальных работников, а уже потом семьей заинтересуется полиция.
«Византию» можно охарактеризовать как «Сумерки»
для мальчиков (посмотрите на декольте и мини-юбку Кэлли) с замахом на репрезентацию феминистской борьбы с этим ужасным сексистским миром. По легенде, стать бессмертным вампиром может только мужчина. Закрытый круг называет себя «избранными ногтями правосудия», при этом, чем занимаются избранные мужи, нам так и не объясняют. Получается такой упрощенный феминизм для самых маленьких - женщины тоже имеют право на принятие «важных» решений в жизни.
Понять, что хотел сказать своим фильмом Нил Джордан
, известный по успешному «Интервью с вампиром»
, сложно. Фильм получился откровенно слабым и распадающимся на отдельные нелепые сцены. Поэтому самым резонным будет предположение, что это не серьезная сага, а пародия на вампирские фильмы для зрителей пубертатного возраста. А это для старика-Джордана сродни профессиональной эвтаназии.
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