«Майор»: Наказать нельзя смириться

Добротный триллер с интересными актерскими работами
Майора Соболева (Денис Шведов
) рано утром будит телефонный звонок из рязанского роддома. Еще не проснувшемуся мужчине сообщают, что жена вот-вот родит. Тот прыгает в джип и, нарушая все мыслимые правила дорожного движения, несется по обледенелой дороге, чтобы подержать на руках сына. Превысив допустимую скорость, он сбивает растерявшегося мальчугана, который переходил с матерью дорогу. У женщины шок, а Соболев звонит коллегам, чтобы инцидент как-то замять. Когда же им это почти удается, майор подчиняется зову совести и начинает бороться с бывшими соратниками и «корпоративно-братскими» законами.
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«Майор» Юрия Быкова
Написанный и снятый Юрием Быковым
, «Майор»
— это триллер в духе Балабанова
и Сигарева
, в котором главный герой оказывается перед непростым выбором — воспользоваться служебным положением или способствовать свершению правосудия. Не менее важен вопрос, может ли одна семья быть счастлив ценой жизни другой? Рождение буквально следует за смертью: у Соболева рождается сын, и сразу же он чьего-то сына неумышленно сбивает. По такой же схеме право на жизнь майор «покупает» и для себя, и для жены.
Полицейские у Быкова тоже работают на внутреннюю «семью»: защищают своих, а по отношению к чужим проявляют равнодушие и жестокость. Только очнувшийся, словно от кошмара, Соболев пытается быть человеком не только по отношению к сослуживцам. Массивный майор в исполнении Шведова — это утрированный Гамлет, стиснутый в прокрустовом ложе выбора: быть (совершить сделку с совестью) или не быть (принять наказание за вину). Только красивая дилемма шекспировского героя плохо уживается с российской действительностью: «не быть» коснется не только Соболева, но и затронет его семью, что заставляет его крепко задуматься над выбором, которого у него, в общем-то, и нет. Сюжетная линия ведет героя в пункт назначения, где его ждет так и не разрешенный вопрос «Кому на Руси жить хорошо?». Отвечать на него можно до бесконечности: проблематика «Майора» была бы одинаково остра и в форме рассказа, и как живописное полотно, но в кинематографической реинкарнации ей как раз и не хватает кинематографичности.
Фильм избегает метафор и любой туманности, предельно четко выписывая столкновение человека и Закона, совести и убаюкивающего самообмана. Слова в картине превалируют над изображением. Добротный триллер с интересными актерскими работами не вгрызается в самые темные уголки человеческого характера, а сходу преподносит их во всем многообразии российской глубинки. Нерв картины сопряжен не с возникающим напряжением, а со страхом перед описанной ситуацией.
Правда, между жанровой составляющей и остросоциальным посылом фильма возникает любопытный конфликт. В «Майоре» показана ситуация, в которой замешаны условные «люди с властью» и «люди без власти». Последние прописаны не очень подробно, хотя Ирина Низина и эмоционально «бьется» среди героев-мужчин, как сердце в грудной клетке. Первые, наоборот, вырисованы старательно, однако совершают чаще всего нехорошие поступки. При этом по законам жанра «людям с властью» (полицейским) зрителю положено сопереживать, так как это основные персонажи, подвергающиеся и драме, и эволюции характера. Получается, что аудитория должна вступить с фильмом в несколько противоестественные отношения, именуемые Стокгольмским синдромом. Наказать нельзя смириться.
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