Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Гадкий Я - 2»: Про миньонов и детей

Спутник телезрителя >>
7 января 2024
Сиквел «Гадкого я», акцент в котором смещен с быта и изобретений Грю на жизнь других, что позволило мультфильму сохранить драйв, который должен был исчезнуть при смене профессии главного героя.

Кадр из мультфильма «Гадкий Я - 2»

Завершивший карьеру злого гения, Грю (голос Стива Карелла или Сергея Бурунова) возится с тремя подрастающими девочками, которые давно прикипели к нему, как к родному отцу, производит всякие сласти и иногда покрикивает на миньонов. Желтые человечки с мимикой и повадками кроликов из игры «Rayman: Raving Rabbids» то в гольф играют, то суют свои неумные головы в банки из-под джема. Над миром же нависает угрожающая тень: кто-то украл сыворотку, которая превращает даже безобидную зверушку в машину по истреблению всего живого. Чтобы найти и обезвредить загадочного негодяя, Анти-Злодейская Лига под руководством Сайласа Найспопса (Стив Куган) призывает Грю использовать весь свой былой опыт и недавно проснувшуюся любовь к человечеству.

Пока обладатель крючковатого носа пытается быть лучшим папой на свете, Вселенная готовит для него всё новые и новые испытания. Девочки повзрослели, и старшая уже задумалась о мальчиках. Экс-соратник захотел вновь «ломать, крушить и рвать на части», а посему ушел к другому работодателю. Миньоны стали еще игривее и еще безответственнее. Вдобавок где-то кто-то хочет совершить злодеяние века. Правда, это не столько пробуждает в Грю ревность к неизвестному коллеге, сколько способствует его превращению в нормального члена общества и – как перспектива – идеального семьянина. За любовную линию отвечает агент Люси (Кристен Уиг) – рыжеволосая обладательница бирюзового пальто, развевающегося на ветру легкомыслия и бронебойного обаяния, которое подкупает и миньонов, и детей. Вовлеченный в этот водоворот, холостяк при трех воспитанницах решает проблемы как характерные для его возраста и пола, так и знакомые простым смертным лишь по голливудским фильмам.

Кадр из мультфильма «Гадкий Я - 2»

Режиссеры Пьер Коффен и Крис Рено в «Гадком я - 2» продемонстрировали последовательность не только в развитии характера главного персонажа, но и в обрамлении его похождений. Сюжетная линия про спасение мира перемежается со сценами из отцовской жизни, а регулярные скетчи с участием миньонов не дают заскучать уставшим от проблем семьи и мира. Конечно, без желтых весельчаков и балагуров, живущих под девизом «сам шучу – сам смеюсь», дилогия «Гадкий я» потеряла бы в динамике. Однако ни на минуту не приходится сомневаться, что они лишь второстепенные герои, а полуторачасовая история исключительно про миньонов превратилась бы в кашу из забавных сцен.

В меру пафосный сиквел истории Грю, его «дочерей» и его же армии миньонов завершается музыкальным номером, где звучит столь близкое русскому уху слово «труселя». Пока что детище Коффена и Рено держит планку, чему абсолютно не мешают ни замена Леонида Ярмольника на Сергея Бурунова, ни понижения градуса злой гениальности.


версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Jeka (Пушкин)   15.12.2013 - 13:25
Классный мультик! читать далее>>
№ 1
Emma Roberts   16.08.2013 - 13:30
Классный мультфильм! Я еще пока не смотрела гадкий я 2 но скоро посмотрю! читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
Алексей ФилипповАмериканское киноАнимацияДетское кино / Детисиквел
персоны
Мойзес АриасРасселл БрэндСергей БуруновСтив КареллСтив КуганАль ПачиноКрис РеноКристен Уиг
фильмы
Гадкий я - 2

фотографии >>
Кадр из мультфильма «Гадкий Я - 2»
Кадр из мультфильма «Гадкий Я - 2»
Кадр из мультфильма «Гадкий Я - 2»
«Гадкий Я - 2»: Про миньонов и детей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Олег Рябоконь
6 января ушёл из жизни режиссёр Олег Рябоконь.
Виктор Екимовский
6 января ушёл из жизни композитор Виктор Екимовский.
Константин Желдин
4 января ушёл из жизни актёр Константин Желдин.
Елена Демидова
4 января ушла из жизни режиссёр Елена Демидова.

День рождения >>

Степан Абрамов
Наталья Гвоздикова
Владимир Гуськов (II)
Александр Дробитько
Светлана Меткина
Рустам Мосафир
Светлана Савёлова
Нина Сазонова
Виктор Степаненко (II)
Анн Вернон
Эсси Дэвис
Дэвид Карузо
Николас Кейдж
Джереми Реннер
Макс Римельт
Линдси Фонсека
все родившиеся 7 января >>

Афиша кино >>

Последний наёмник
криминальный фильм, триллер
Ирландия, 2023
Стальная хватка
биография, драма, спортивный фильм
Великобритания, США, 2023
Проклятие дома с призраками
фильм ужасов
Великобритания, 2022
Спасти Санту
комедия, семейное кино
Испания, 2023
Турбозавры. Год Дракона
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Ада
драма, молодежный фильм
Россия, 2023
Человек-невидимка. Возвращение
научная фантастика, триллер
Великобритания, 2023
Астрал. Новые души
мистика, фильм ужасов
Индонезия, 2022
Каменщик
боевик, триллер, экранизация
Болгария, Греция, США, 2023
Отпуск по-корейски
комедия
Сингапур, Южная Корея, 2022
Бременские музыканты
приключения, сказка
Россия, 2023
Холоп 2
комедия
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен