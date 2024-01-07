«Гадкий Я - 2»: Про миньонов и детей

Сиквел «Гадкого я», акцент в котором смещен с быта и изобретений Грю на жизнь других, что позволило мультфильму сохранить драйв, который должен был исчезнуть при смене профессии главного героя.
Завершивший карьеру злого гения, Грю (голос Стива Карелла
или Сергея Бурунова
) возится с тремя подрастающими девочками, которые давно прикипели к нему, как к родному отцу, производит всякие сласти и иногда покрикивает на миньонов. Желтые человечки с мимикой и повадками кроликов из игры «Rayman: Raving Rabbids»
то в гольф играют, то суют свои неумные головы в банки из-под джема. Над миром же нависает угрожающая тень: кто-то украл сыворотку, которая превращает даже безобидную зверушку в машину по истреблению всего живого. Чтобы найти и обезвредить загадочного негодяя, Анти-Злодейская Лига под руководством Сайласа Найспопса (Стив Куган
) призывает Грю использовать весь свой былой опыт и недавно проснувшуюся любовь к человечеству.
Пока обладатель крючковатого носа пытается быть лучшим папой на свете, Вселенная готовит для него всё новые и новые испытания. Девочки повзрослели, и старшая уже задумалась о мальчиках. Экс-соратник захотел вновь «ломать, крушить и рвать на части», а посему ушел к другому работодателю. Миньоны стали еще игривее и еще безответственнее. Вдобавок где-то кто-то хочет совершить злодеяние века. Правда, это не столько пробуждает в Грю ревность к неизвестному коллеге, сколько способствует его превращению в нормального члена общества и – как перспектива – идеального семьянина. За любовную линию отвечает агент Люси (Кристен Уиг
) – рыжеволосая обладательница бирюзового пальто, развевающегося на ветру легкомыслия и бронебойного обаяния, которое подкупает и миньонов, и детей. Вовлеченный в этот водоворот, холостяк при трех воспитанницах решает проблемы как характерные для его возраста и пола, так и знакомые простым смертным лишь по голливудским фильмам.
Режиссеры Пьер Коффен
и Крис Рено
в «Гадком я - 2»
продемонстрировали последовательность не только в развитии характера главного персонажа, но и в обрамлении его похождений. Сюжетная линия про спасение мира перемежается со сценами из отцовской жизни, а регулярные скетчи с участием миньонов не дают заскучать уставшим от проблем семьи и мира. Конечно, без желтых весельчаков и балагуров, живущих под девизом «сам шучу – сам смеюсь», дилогия «Гадкий я» потеряла бы в динамике. Однако ни на минуту не приходится сомневаться, что они лишь второстепенные герои, а полуторачасовая история исключительно про миньонов превратилась бы в кашу из забавных сцен.
В меру пафосный сиквел истории Грю, его «дочерей» и его же армии миньонов завершается музыкальным номером, где звучит столь близкое русскому уху слово «труселя». Пока что детище Коффена и Рено держит планку, чему абсолютно не мешают ни замена Леонида Ярмольника
на Сергея Бурунова, ни понижения градуса злой гениальности.
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