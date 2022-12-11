«Паранойя»: Младший брат Тора отжимает телефон

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Новости кино В Санкт-Петербурге состоится показ первой серии второго сезона «Вампиров средней полосы» Продолжение сериала на большом экране покажет 12 декабря Киноклуб Киноафиши

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Интервью Светлана Иванова: «Сильная женщина для меня загадочное понятие» Популярная актриса – о Наталье Владимировне Бахметьевой из «Теста на беременность», знаковых ролях и возможностях российской киноиндустрии

Интервью Федор Федотов: «Быть влюбленным в главную героиню – мой актерский крест» Популярный актер — об озвучивании мультфильма «Щелкунчик и волшебная флейта», грядущих проектах и вызовах «марафонской» профессии

Новости кино Якутские фильмы «Не хороните меня без Ивана» и «Айта» получили главные награды фестиваля «Зимний» Лучшей актрисой назвали Анну Слю за «Наводнение»