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«Паранойя»: Младший брат Тора отжимает телефон

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11 декабря 2022

Пугающая история про власть мобильника над бытом современного человека

Кадр из фильма «Паранойя»

Амбициозный Адам Кэссиди (Лайэм Хемсворт) мечтает о собственном кабинете и хорошей зарплате, которая позволила бы ему отрываться в престижных клубах, оплачивать медицинскую страховку больного отца (Ричард Дрейфус) и угощать девушек дорогими блюдами, а не пресловутой картошкой фри. Возможность попасть в «дамки» он получает после провальной презентации проекта, который считал своим звездным часом. Глава фирмы Wyatt (Гэри Олдман), в которой работал Кэссиди, сначала уволил заносчивого юнца, а потом предложил тому устроиться на аналогичную должность к конкуренту — Джоку Годдарду (Харрисон Форд). От Адама требуется лишь украсть прототип телефона, чье появление на рынке должно «убрать» всех конкурентов Годдарда и навсегда изменить мир. Миссия, казалось бы, невыполнима, да и осложняется тем, что на Джока работает девушка Эмма (Эмбер Херд). С ней Кэссиди познакомился, когда праздновал свое увольнение за счет компании Wyatt. Как водится, сначала переспали, а потом случилась любовь. Так что у молодого Адама и в личной, и в профессиональной жизни все сложно.

Смотреть онлайн «Паранойя» Роберта Лукетича
Роберт Лукетич зарядил в привычную мелодраматическую двустволку Лайэма Хемсворта и Эмбер Херд, которая заменила на этой позиции любимицу режиссера — Кэтрин Хейгл. Другое исключение из привычной формулы — скучная любовь-морковь младшего брата Тора и испепеляющей блондинки оказалась на втором плане: предсказуемую ярмарку тщеславия спрятали за тем, как персонажи Харрисона Форда и Гэри Олдмана обмениваются многозначительными взглядами и неправдоподобно уважительными улыбками. Лукетич снял более гламурную версию «Счастливого числа Слевина», без резких поворотов и запоминающихся фрагментов, но с выскакивающим, как черт из табакерки, Джошом Холлоуэем. Едва ли не первая со времен «Остаться в живых» действительно запоминающаяся роль «Сойера» в большом кино — хороший повод обратить внимание на «Паранойю», где не столько важно, что и как сыграно, сколько — кем роль вообще исполнена.

Кадр из фильма «Паранойя»

Бритоголовый Форд осматривает собеседника взглядом постаревшего Хана Соло, с не покидающей лица озорной ухмылкой. Олдман со скучающим видом попивает остывший чай и с таким же настроем исполняет очередную роль не самого положительного героя (к тому же — за последние годы одного из самых скучных персонажей в своей карьере). Херд кривит и покусывает губы, следуя сложившимся представлениям о карьеристке и самостоятельной современной женщине. Наконец, Ричард Дрейфус — некогда любимец Стивена Спилберга — озорно подмигивает молоденькой медсестре, курит сигару и изображает сторожа с многолетним стажем. В этой компании Хемсворту было важно не потеряться, и он выглядит намного уместнее, чем его брат Крис в строю «Мстителей».

«Паранойя» — удивительно ровная картина, создатели которой не придумали ничего запоминающегося, кроме шипящей и подергивающейся сцены с убегающим Адамом. Её, вероятно из гордости, даже повторили два раза, отчего неизобретательность всех остальных эпизодов только еще сильнее бросается в глаза. «Пугающую» историю про власть мобильника над бытом современного человека выстраивают так, что нужно постоянно повторять про себя «паранойя», чтобы не забыть, какие эмоции должна родить устрашающая новая технология. Тут Лукетич не создал даже какого-то подобия гнетущей атмосферы, что удавалось даже при более слабой фабуле авторам «Чертового мобильника» — едкой и действительно пугающей французской комедии о братьях наших карманных. Впрочем, антикарьеристский посыл в голливудском фильме тоже кажется фейком и напоминает попрошайничество миллиардера.


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Самое интересное

обсуждение >>
№ 3
Princesa_ptichka   11.12.2022 - 17:07
как-то смотрела частями этот фильм. не сказать, что я прям в восторге осталась. так - на разок. Но Хермствор как всегда прекрасен читать далее>>
№ 2
Lusia Happy   11.12.2022 - 16:48
даже кстати никогда не слышала об этом фильме. странно. потому что Лиама Хемсворта я бы ни за что не пропустила. последний раз кажется вообще его видела в голодных играх как будто читать далее>>
№ 1
Маховецкий   23.08.2013 - 13:56
"«Пугающую» историю про власть мобильника над бытом современного человека..." А вот в этом есть большая доля правды! читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Алексей ФилипповАмериканское кинотриллер
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«Паранойя»: Младший брат Тора отжимает телефон фотографии
Кадр из фильма «Паранойя»
Кадр из фильма «Паранойя»
Кадр из фильма «Паранойя»
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