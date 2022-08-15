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«Мы - Миллеры»: Поддельные родственники

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15 августа 2022
История про фиктивную семью со стриптизом от Дженнифер Энистон

Кадр из фильма «Мы - Миллеры»

Сорокалетний холостяк и торговец наркотиками Дэвид Кларк (Джейсон Судейкис) сидит дома, смотрит устаревшие приколы на youtube и изредка выходит на улицу, чтобы продать дури какому-нибудь бизнесмену или молодой мамаше. Соседи у Дэвида соответствующие — стриптизерша Роуз (Дженнифер Энистон) и девственник Кенни (Уилл Поултер), простодушию которого семья Миллеров и обязана своим появлением. Именно Кенни бросается спасать Кейси (Эмма Робертс), когда незнакомцы с ножами пытаются отобрать у нее iPhone. Дэвид тоже вмешивается, но терпит поражение, и ребята из подворотни забирают у него все деньги и наркотики. Работодателю Кларка (Эд Хелмс) ошибка лучшего барыги в Детройте явно не по душе, и он предлагает тому загладить вину. Для этого Дэвиду нужно съездить в Мексику, наполнить фургончик дурью и вновь пересечь границу, не вызвав подозрений у стражей порядка и их собак. Чтобы облегчить прохождение таможенного контроля, главный герой и придумывает Миллеров – семью, которая объединяет его, Роуз, Кенни и Кейси.

Сюжет «Миллеров», казалось бы, относится к тем нелепым анекдотам, что перестают быть смешными аккурат в момент рассказа. Вроде истории про трех зануд, которых третируют начальники, и они решают от злых господ избавиться насильственным путем. Или трех друзьях, которые отправились в Вегас, чтобы напиться и повеселиться, да так в этом преуспели, что самим стало страшно. Однако картина Роусона Маршалла Тербера, начинаясь как тот пресловутый анекдот, доводит ситуацию до абсурда, а потом выезжает на семейное шоссе, где давно окопались картины Джадда Апатоу. Чем закончится история про фиктивную семью ясно с самого начала, но создатели «Миллеров» оттягивают финал многочисленными миниатюрами и внезапными чрезвычайными происшествиями, которые, как бог из машины, оживляют и подгоняют застопорившийся сюжет.

Кадр из фильма «Мы - Миллеры»

Удачных скетчей в «Миллерах» немало, да и каждый выход Ника Оффермэна из «Парков и зон отдыха» напоминает укол ботокса чуть увядшей моднице. Однако запоминающихся сцен и шуток вряд ли наберется на увлекательный пересказ. При всей своей пошлости и абсурдности «Миллеры» не похожи на ту сальную шутку, которую можно рассказывать со смесью стыда и удовольствия. Ни кровожадная касатка в доме наркобарона, ни «прикрепившиеся» к днищу фургона мексиканцы, ни коп-свингер, ни распухшие от укуса паука гениталии девственника не компенсируют того, что сюжет — сводится к Е2-Е4 без последующих гамбитов и виртуозных многоходовок. «Миллеры», в лучшем случае, запомнятся, как фильм, где Дженнифер Энистон станцевала стриптиз и чуть не убила мексиканца. Вся неполиткорректность же сводится к тому, что американский закон умеет закрывать глаза на крупные нарушения, чтобы потом пресечь еще более крупные, а также помогает остепениться холостякам-барыгам.


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обсуждение >>
№ 1
Иван Склянкин (Гомель)   21.08.2013 - 09:58
Очень смешной фильм. Давно так не смеялся. Хелмс просто душечка. читать далее>>
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Кадр из фильма «Мы - Миллеры»
Кадр из фильма «Мы - Миллеры»
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