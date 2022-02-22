«Перси Джексон: Море чудовищ»: Магия со скидкой

Дешевая альтернатива «поттерианы»
Повзрослевший сын Посейдона Перси Джексон (Логан Лерман
) живет в лагере для детей древнегреческих богов, где участвует в различных соревнованиях, но регулярно проигрывает дочке Ареса (Ливэн Рамбин
). Идиллия рушится, когда авторы решают превратить школьную вечеринку в захватывающий приключенческий фильм. Полубогам угрожает неприятель извне, а дерево, которое раньше защищало лагерь от угрозы невидимым щитом, оказывается отравленным. Покопавшись в древнегреческом iPad’е, Аннабет (Александра Дадарио
), дочь Афины, находит лекарство: героям предстоит найти Золотое руно, лишь оно может избавить от напасти. Помогать Перси будет еще один сын Посейдона — взявший из ниоткуда циклоп Тайсон (Дуглас Смит
). Так франшиза переходит от проблемы «отцов и детей» к взаимоотношениям братьев.
Сиквел «Перси Джексона»
напоминает карточный долг: здравый смысл и кассовые сборы были не на стороне продолжения, но кто-то уверовал в его необходимость. За три года альтернатива «поттерианы» стала дешевле, спецэффекты ухудшились, а актерский состав лишился почти всех звезд (даже Пирса Броснана
в роли Хирона заменили, небезуспешно, на Энтони Хеда
). К тому же без Криса Коламбуса
история про Перси Джексона перестала походить на фантастику 90-х, зато обрела свой истинный облик: киноверсии романов Рика Риордана
— это пресный ТВ-продукт, чьи недостатки на большом экране обнажаются совсем уж очевидно.
Изменения, затронувшие вторую часть, и ослабили ее, и сделали сильнее. Там, где режиссеру Тору Фройденталю
не хватает мастерства в «большом стиле», на помощь приходит изобретательность, которой в сиквеле на порядок больше, чем в первом фильме. Аккуратное совмещение повседневной реальности и мира древнегреческих богов тоже осталось позади. «Море чудовищ»
— это торжество масскульта, способного съесть и переварить все, что угодно. Здесь смешались цитаты из «Гарри Поттера»
, история про Золотое руно, напоминающее почему-то позолоченную тряпку, и намеки на военные драмы, где американские солдаты браво «строчат» из мощных пушек. Закрадываются подозрения, что, если третьей части «Перси Джексона» еще сократят бюджет, то создатели придумают что-то действительно захватывающее. Пока же экранизации романов Рика Риордана уступают по увлекательности сюжету линейного «шутера».
«Море чудовищ»
— наглядная иллюстрация фразы «Сон разума рождает чудовищ». «Перси Джексон» находится в таком глубоком забытьи, что ни Стэнли Туччи
, ни Натан Филлион
не способны его пробудить своими интересными, но крохотными ролями. Наконец, отсутствие любовных линий в мальчишеской дилогии, где есть привлекательные девушки и, на минутку, любвеобильный от природы сатир Гровер (Брэндон Т. Джексон
), выглядит довольно подозрительно.
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