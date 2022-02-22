Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Тест – какой твой фильм 2022
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Перси Джексон: Море чудовищ»: Магия со скидкой

Спутник телезрителя >>
22 февраля 2022

Дешевая альтернатива «поттерианы»

Кадр из фильма «Перси Джексон: Море чудовищ»

Повзрослевший сын Посейдона Перси Джексон (Логан Лерман) живет в лагере для детей древнегреческих богов, где участвует в различных соревнованиях, но регулярно проигрывает дочке Ареса (Ливэн Рамбин). Идиллия рушится, когда авторы решают превратить школьную вечеринку в захватывающий приключенческий фильм. Полубогам угрожает неприятель извне, а дерево, которое раньше защищало лагерь от угрозы невидимым щитом, оказывается отравленным. Покопавшись в древнегреческом iPad’е, Аннабет (Александра Дадарио), дочь Афины, находит лекарство: героям предстоит найти Золотое руно, лишь оно может избавить от напасти. Помогать Перси будет еще один сын Посейдона — взявший из ниоткуда циклоп Тайсон (Дуглас Смит). Так франшиза переходит от проблемы «отцов и детей» к взаимоотношениям братьев.

Сиквел «Перси Джексона» напоминает карточный долг: здравый смысл и кассовые сборы были не на стороне продолжения, но кто-то уверовал в его необходимость. За три года альтернатива «поттерианы» стала дешевле, спецэффекты ухудшились, а актерский состав лишился почти всех звезд (даже Пирса Броснана в роли Хирона заменили, небезуспешно, на Энтони Хеда). К тому же без Криса Коламбуса история про Перси Джексона перестала походить на фантастику 90-х, зато обрела свой истинный облик: киноверсии романов Рика Риордана — это пресный ТВ-продукт, чьи недостатки на большом экране обнажаются совсем уж очевидно.

Кадр из фильма «Перси Джексон: Море чудовищ»

Изменения, затронувшие вторую часть, и ослабили ее, и сделали сильнее. Там, где режиссеру Тору Фройденталю не хватает мастерства в «большом стиле», на помощь приходит изобретательность, которой в сиквеле на порядок больше, чем в первом фильме. Аккуратное совмещение повседневной реальности и мира древнегреческих богов тоже осталось позади. «Море чудовищ» — это торжество масскульта, способного съесть и переварить все, что угодно. Здесь смешались цитаты из «Гарри Поттера», история про Золотое руно, напоминающее почему-то позолоченную тряпку, и намеки на военные драмы, где американские солдаты браво «строчат» из мощных пушек. Закрадываются подозрения, что, если третьей части «Перси Джексона» еще сократят бюджет, то создатели придумают что-то действительно захватывающее. Пока же экранизации романов Рика Риордана уступают по увлекательности сюжету линейного «шутера».

«Море чудовищ» — наглядная иллюстрация фразы «Сон разума рождает чудовищ». «Перси Джексон» находится в таком глубоком забытьи, что ни Стэнли Туччи, ни Натан Филлион не способны его пробудить своими интересными, но крохотными ролями. Наконец, отсутствие любовных линий в мальчишеской дилогии, где есть привлекательные девушки и, на минутку, любвеобильный от природы сатир Гровер (Брэндон Т. Джексон), выглядит довольно подозрительно.


версия для печати

обсуждение >>
№ 8
fuji (Иркутск)   4.11.2016 - 19:24
что ж так сурово, вполне ничего себе для фентези-фильма читать далее>>
№ 7
Сергей РГ (Алма-Ата)   5.02.2014 - 13:41
не знал, что у бога морей Посейдона была фамилия - Джексон, а главгер, выходит - Перси Посейдонович! Это "кино" очень хорошо, в качестве гарнира, сочетается с попкорном и колой. Браво Голливуд! читать далее>>
№ 6
СУЛТАН (москва)   6.09.2013 - 09:34
бредовый фильм только зря деньги отдал 1й фильм да норм а 2я чясть просто катострофическая бесмыслица , короче не теряйте деньги читать далее>>
№ 5
Оля Сумская (Киев)   1.09.2013 - 09:38
Поддерживаю На-стюлю и Просто Я, фильм очень классный, чего только стоит эпизод возрождения Кроноса и битвы с ним! или там, где Перси серфил без доски)))) читать далее>>
№ 4
на-стюля (Сыктывкар)   1.09.2013 - 06:13
Перси джексон гениальный фильм просто офигенный даже слов нехватает и логан лерман в роли перси токой красавчик просто оооох читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Натану Филлиону исполнилось 50 лет
Для Disney+ создадут новую версию «Перси Джексона»
Количество не всегда делает «кассу»
Перси Джексон в Пасадене
13 фильмов августа'13
Перси Джексон в Италии
Поиск по меткам
Алексей Филипповфэнтези
персоны
Джейк АбельШон БинИветт Николь БраунАлександра ДаддариоБрэндон Ти ДжексонДэниэл КадморМелина КанакаредесКрис КоламбусЛоган ЛерманДерек МирсРоберт МэйллетМисси ПайлАлекс ПауновичКристофер РедмэнДуглас СмитСтэнли ТуччиНатан ФиллионТор ФройдентальЭнтони Хед
фильмы
Перси Джексон: Море чудовищ

фотографии >>
«Перси Джексон: Море чудовищ»: Магия со скидкой фотографии
Кадр из фильма «Перси Джексон: Море чудовищ»
Кадр из фильма «Перси Джексон: Море чудовищ»
Кадр из фильма «Перси Джексон: Море чудовищ»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Мёртвые земли»

Скорбим

Владимир Кабалин
21 февраля ушёл из жизни актёр Владимир Кабалин.
Николай Литус
21 февраля ушёл из жизни режиссёр Николай Литус.
Борис Невзоров
18 февраля ушёл из жизни актёр Борис Невзоров.
Геннадий Юхтин
18 февраля ушёл из жизни актёр Геннадий Юхтин.

День рождения >>

Ольга Будина
Илья Денискин
Эвклид Кюрдзидис
Елена Лагута
Алла Мещерякова
Дарья Михайлова
Юлия Михайлова
Александр Серский
Исамат Эргашев
Дрю Бэрримор
Мигель де Леон
Джульетта Мазина
Кайл Маклахлен
Миу-Миу
Джули Уолтерс
Роберт Янг
все родившиеся 22 февраля >>

Афиша кино >>

Крёстный отец
гангстерская сага, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 1972
Волк и лев
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Канада, Франция, 2021
Сирано
драма, музыкальный фильм, экранизация
Великобритания, Италия, Канада, США, 2021
Семейка вампиров
детский фильм, приключения, фэнтези
Франция, 2020
Авантюристки
комедия, мелодрама
Италия, Марокко, 2020
Клаустрофобы. Начало
мистика, фильм ужасов
Италия, Франция, 2022
Первый снег
Россия, 2021
Шкатулка Дьявола: Пробуждение зла
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Три цвета: Синий
драма, музыкальный фильм
Польша, Франция, Швейцария, 1993
Удовольствие
драма
Швеция, Нидерланды, Франция, 2021
Игра теней
боевик, триллер
Австралия, Китай, США, 2022
Лулу и Бриггс
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
США, Италия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен