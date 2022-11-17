«Орудия смерти: Город костей» // Всем выйти из «Сумерек»

Готичное подростковое фэнтези с изощренно придуманным миром
Миловидная простушка Клэри (Лили Коллинз
, дочь Фила Коллинза
) неожиданно для себя самой начинает видеть вампиров и тенеловов, ее соседка оказывается ведьмой, а друг семьи — оборотнем. А в свой день рождения девушка встречает загадочного парня ангельского вида по имени Джейс (Джейми Кэмпбелл Бауэр
), который на ее глазах убивает бесноватого. Наутро таинственно исчезает ее мать Джоселин (Лена Хэди
), а главный бес (Кевин Дюран
) ищет в их квартире какой-то магический кубок. Причиной столь бурного потустороннего вмешательства оказывается то, что Клэри — часть древнего таинственного ордена Сумеречных охотников — воинов-полуангелов, защищающих наш мир от демонов. Теперь ей предстоит приспособиться к жизни в мире, наполненном магией и опасностью, а между делом спасти свою мать, скрывающую важный для Вселенной артефакт.
Смотреть онлайн
«Орудия смерти: Город костей» Гарольда Цворта
«Город костей»
— экранизация первого романа фэнтезийной серии «Орудия смерти» американской писательницы Кассандры Клэр, у которой в 2014 году выйдет уже шестая книга. Кассандра пришла из мира фанфиков на базе миров «Властелина колец»
и «Гарри Поттера»
, и пока «Перси Джексон»
претендует на лавры последнего, «Город костей» будет утолять жажду перевозбужденных любителей уже отшумевших и почивших в девичьих слезах «Сумерек»
и делить поляну с «Прекрасными созданиями»
, «Рубиновой книгой»
и даже «Гостьей»
.
Главная положительная сторона «Города костей» — это его изощренно придуманная вселенная, способная утянуть за собой любого зрителя. Режиссёр Гарольд Цворт
создает ее, в попытках спрятать хромающий и лишенный причинно-следственной связи сюжет с копеечными, хотя местами достаточно комичными, диалогами. Все выглядит убедительно красиво: старые замки охотников, дискотека вампиров, зловещий раскладной ротвейлер, оборотни, рвущие тельняшки на своем теле, охота на демонов с огнеметами и решение семейных вопросов на мечах. Готики и мистического антуража тут в сто раз больше, чем в «Сумерках».
Но на ноте порой пугающих спецэффектов и завораживающей картинки позитивная часть исчерпывается. Как и положено для подобных лент, развязка слишком предсказуема, а ближе к финалу картина и вовсе скатывается к примитивному вопросу выбора главной героини между эталонным мальчиком с внешностью дольче-габбановской модели и типичным лузером, которого на удачу куснул вампир и прибавил ему кармы.
«Город костей» — мутант, слепленный из «Константина»
, «Сумеречной саги
» и «Стального алхимика»
с элементами «Ночного Дозора» Бекмамбетова
. Картина красочная и, разумеется, располагает некоторыми основами воспитания толерантности и терпимости: церковь здесь борется со злом, гей — друг человека, без которого не спасти мир, а расовые дискриминации неприемлемы.
обсуждение >>