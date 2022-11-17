Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Орудия смерти: Город костей» // Всем выйти из «Сумерек»

Спутник телезрителя >>
17 ноября 2022
Готичное подростковое фэнтези с изощренно придуманным миром

Кадр из фильма «Орудия смерти: Город костей»

Миловидная простушка Клэри (Лили Коллинз, дочь Фила Коллинза) неожиданно для себя самой начинает видеть вампиров и тенеловов, ее соседка оказывается ведьмой, а друг семьи — оборотнем. А в свой день рождения девушка встречает загадочного парня ангельского вида по имени Джейс (Джейми Кэмпбелл Бауэр), который на ее глазах убивает бесноватого. Наутро таинственно исчезает ее мать Джоселин (Лена Хэди), а главный бес (Кевин Дюран) ищет в их квартире какой-то магический кубок. Причиной столь бурного потустороннего вмешательства оказывается то, что Клэри — часть древнего таинственного ордена Сумеречных охотников — воинов-полуангелов, защищающих наш мир от демонов. Теперь ей предстоит приспособиться к жизни в мире, наполненном магией и опасностью, а между делом спасти свою мать, скрывающую важный для Вселенной артефакт.

Смотреть онлайн «Орудия смерти: Город костей» Гарольда Цворта
«Город костей» — экранизация первого романа фэнтезийной серии «Орудия смерти» американской писательницы Кассандры Клэр, у которой в 2014 году выйдет уже шестая книга. Кассандра пришла из мира фанфиков на базе миров «Властелина колец» и «Гарри Поттера», и пока «Перси Джексон» претендует на лавры последнего, «Город костей» будет утолять жажду перевозбужденных любителей уже отшумевших и почивших в девичьих слезах «Сумерек» и делить поляну с «Прекрасными созданиями», «Рубиновой книгой» и даже «Гостьей».

Кадр из фильма «Орудия смерти: Город костей»

Главная положительная сторона «Города костей» — это его изощренно придуманная вселенная, способная утянуть за собой любого зрителя. Режиссёр Гарольд Цворт создает ее, в попытках спрятать хромающий и лишенный причинно-следственной связи сюжет с копеечными, хотя местами достаточно комичными, диалогами. Все выглядит убедительно красиво: старые замки охотников, дискотека вампиров, зловещий раскладной ротвейлер, оборотни, рвущие тельняшки на своем теле, охота на демонов с огнеметами и решение семейных вопросов на мечах. Готики и мистического антуража тут в сто раз больше, чем в «Сумерках».

Но на ноте порой пугающих спецэффектов и завораживающей картинки позитивная часть исчерпывается. Как и положено для подобных лент, развязка слишком предсказуема, а ближе к финалу картина и вовсе скатывается к примитивному вопросу выбора главной героини между эталонным мальчиком с внешностью дольче-габбановской модели и типичным лузером, которого на удачу куснул вампир и прибавил ему кармы.

«Город костей» — мутант, слепленный из «Константина», «Сумеречной саги» и «Стального алхимика» с элементами «Ночного Дозора» Бекмамбетова. Картина красочная и, разумеется, располагает некоторыми основами воспитания толерантности и терпимости: церковь здесь борется со злом, гей — друг человека, без которого не спасти мир, а расовые дискриминации неприемлемы.


версия для печати

обсуждение >>
№ 9
Igor D.88   17.11.2022 - 14:35
Сколько открытий для маленькой худышки. Соседи не те кто есть. В городе оказывается творится черт знает что. А еще и она сама не простачка. читать далее>>
№ 8
Lexx   1.09.2013 - 20:36
... Ох, как бы он не предпочел пинка с минусом.... читать далее>>
№ 6
СветланаР.   30.08.2013 - 07:56
... Зря))), недосмотрели до конца!)))) Там в конце фильма вышел неожиданный телесериальный замес сюжета.))) Там и папа главной героини появится и еще кое-что выяснится... )))) Рассказывать, наверно,... читать далее>>
№ 5
Lexx   29.08.2013 - 21:39
... У нас то же самое. Создается впечатление, что смотришь комедию абсурда, да еще и гомосятиной приправленную.... Короче, это единственный фильм со времен "Сибирского цирюльника", который я... читать далее>>
№ 4
СветланаР.   29.08.2013 - 08:07
У нас зал лежал... от хохота! И Клери еще нормальная девочка, в общем-то! Но, вот когда главный герой после ОДНОГО всего лишь поцелуя посчитал, что она предала их любовь, зал упал... от хохота... читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
13 фильмов августа. Выбор редакции kino-teatr.ru
Зарубежные экранизации 2013
Поиск по меткам
БоевикДетективмистикафэнтези
персоны
Джейми Кэмпбелл БауэрКевин ЗегерсЛили КоллинзРоберт МэйллетСи Си Эйч ПаундерЭйдан ТёрнерДжемайма УэстЛина ХидиРоберт Шиэн
фильмы
Орудия смерти: Город костей

фотографии >>
«Орудия смерти: Город костей» // Всем выйти из «Сумерек» фотографии
Кадр из фильма «Орудия смерти: Город костей»
Кадр из фильма «Орудия смерти: Город костей»
Кадр из фильма «Орудия смерти: Город костей»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Горшков
17 ноября ушёл из жизни фигурист Александр Горшков.
Валерий Фадиев
15 ноября ушёл из жизни актёр Валерий Фадиев.
Надежда Марусалова
13 ноября ушла из жизни актриса, режиссёр Надежда Марусалова.
Александр Сайко
13 ноября ушёл из жизни актёр Александр Сайко.

День рождения >>

Дмитрий Брусникин
Людмила Гаврилова
Марк Горонок
Виргиния Кельмелите
Владимир Малков
Гренада Мнацаканова
Руслана Писанка
Виктор Семёнов
Юрий Шумский
Дэнни ДеВито
Рэйчел Макадамс
Софи Марсо
Хартмут Рек
Анна Сенюк
Мартин Скорсезе
Рок Хадсон
все родившиеся 17 ноября >>

Афиша кино >>

Вокзал для двоих
мелодрама
СССР, 1982
Чёрная орхидея
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Германия, США, Франция, 2006
Жанна
мелодрама
Россия, 2022
1000 дешёвых зажигалок
драма, молодежный фильм
Россия, 2022
Рассвет застилает глаза
мистика, фильм ужасов
Германия, 2021
Эмили
романтический байопик
Великобритания, 2022
Дурной глаз
мистика, триллер
Ирландия, Филиппины, 2022
Переправа
Россия, 2022
Подстава
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2022
Хищник из бездны
боевик, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Чинк: Хвостатый детектив
детектив, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2022
Гриша Субботин
комедия
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен