«Ледяной»: Театр одного Шэннона

Реальная история наёмного убийцы
Сын польских эмигрантов Ричард Куклински (Майкл Шэннон
) – человек неразговорчивый, что, однако, не помешало ему очаровать официантку-простушку (Вайнона Райдер
) и создать с ней ячейку общества. Волею случая Куклински лишается работы в деле тиражирования порнофильмов и оказывается в рядах хозяев ночи. Поляк преуспевает на поприще наемных убийств, выполняя приказы босса (Рэй Лиотта
), но затем отказывается убивать девочку-проститутку, - и весь мир идет на него войной. Газеты пестрят новостями о серийном убийце по кличке «The Iceman», полиция прочесывает город, бандиты тоже не дремлют, а Ричард (даром что не Львиное сердце) готов дать бой всем и сразу.
В основе «Ледяного»
- реальная история Ричарда Куклински, наемного убийцы, который за тридцать лет отправил на тот свет более двухсот человек. Лишать людей жизни для него было делом механическим (первую жертву он настиг в тринадцать лет). Дурная наследственность подвела и его младшего брата – тот, правда, сел в тюрьму намного раньше и за изнасилование. Авторы сценария дают этой истории такое объяснение: ребят в детстве бил отец, вот из них и выросли изверги. Как при этом старший Куклински заботился о двух дочерях и хрупкой жене, а еще придерживался своеобразного кодекса, в картине не объясняют. Вот такие они, маньяки, загадочные.
Вероятно, этот шитый белыми нитками байопик, где у Криса Эванса
небольшая роль, а у Джеймса Франко
– крошечная, развалился бы без Майкла Шэннона, которому не привыкать к ролям безумцев и психопатов. Его Куклински (со всеми истериками и биографическими банальностями) напоминает скалу, цельного персонажа уровня Дэниэла Плейнвью из «Нефти»
. Только в «Ледяном» Шэннону очевидным образом мало места, и конкурировать с Дэй-Льюисом
он не может.
Картину «Ледяной»
, в соответствии с названием, одновременно можно описать как «отмороженную», и «замерзшую», то есть неспешной, мрачной, погруженной в ретро-стилистику. Но история польского убийцы рассказывает не совсем про Америку времен «холодной войны» или внутренних демонов семьянина и наемного убийцы. Главный противник для Куклински – сам Господь Бог, которого он однажды призывает спуститься с небес, чтобы помешать свершиться убийству. Чуда не происходит, но именно с этого момента у Ричарда начинаются проблемы. Именно эта сцена – один из двух эпизодов, в которых чувствуется режиссерская рука Ариэля Вромена
. Второй столь же сильный момент, по счастью, - развязка фильма. И все же, если бы не "специалист по психам" Майкл Шэннон, то цирк бы давно опустел. Не спас бы даже Дэвид Швиммер
со смешными усами.
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