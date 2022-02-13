«Самолёты»: Літачки

Приключенческий мультфильм, отматывающий время назад
Кукурузник Дасти Полейполе мечтает о гонках, а вынужден работать сельхозтехникой — распылять суперфосфат по грядкам. Рассудив, что так больше продолжаться не может, отважный самолётик решает оставить агропром и принять участие в квалификационном этапе больших воздушных соревнований. Чудом выиграв (оказавшейся строчкой выше самолёт попался на допинге), Дасти начинает тренироваться под чутким руководством отставного истребителя по имени Шкипер. И неожиданно, благодаря своей маневренности, становится настоящей сенсацией соревнований…
Слоган картины «В небе, под которым живут «Тачки»
прозрачно намекает на связь с известной «пиксаровской» франшизой, однако «Самолёты»
делал не Pixar (хотя в роли одного из кураторов проектора и значится Джон Лассетер
), а специальное подразделение студии «Дисней» — DisneyToon Studios. Но вышло, право слово, ничуть не хуже, чем гипотетически могло получиться у самого «Пиксара». Если первые «Тачки»
были историей в духе фрэнк-капровских пасторальных картин, а вторые
— шпионским триллером в эстетике фильмов про Джеймса Бонда, то «Самолёты» — это настоящие «Большие гонки»
(жаль, конечно, что главных героев в оригинале озвучивают не Джек Леммон
и Тони Кёртис
).
Это приключенческий мультфильм, отматывающий время назад: куда-то в эпоху «Вокруг света за 80 дней» Жюля Верна. Кругосветные соревнования в «Самолётах» хороши ещё тем, что позволяют ненавязчиво обыграть различные геополитические курьёзы: так, создатели анимационной картины то ли в шутку, то ли всерьёз женят Россию (самолёт Таня) и Мексику (Эль Чупакабра). А главного героя оставляют один на один с такой прекрасной, но бесконечно изменчивой и амбивалентной Индией (Ишани): их совместный полёт над Тадж-Махалом врезается в память.
В мультфильме очень много крутых ракурсов, создающих подчас ощущение того, что это ты сидишь за штурвалом самолёта. За аутентичность картинки говорят факты: на съёмки «Самолётов» был приглашён авиационный консультант, а за кадром использовались звуки работы моторов реальных самолётов (так Дасти, в частности, «озвучил» настоящий кукурузник).
Также кинематографисты предприняли несколько исследовательских вылазок (например, на американский авианосец), которые обогатили ленту изрядной долей правдоподобности. А ещё в картине, не сказать, чтобы в огромных дозах, но периодически присутствует ирония (см., например, эпизод с тачкой, превращающейся в самолёт, — как становится понятно, из-за таких трансформаций, она страдает шизофренией).
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«Самолёты» Клэя Холла
В общем, «Самолёты» это невероятно захватывающие полтора часа, в ходе которых отчётливо понимаешь, что небеса не подождут. И что на самом деле нет ничего прекрасней «самолёта с серебристым крылом, что взлетая, оставляет земле лишь тень»
.
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