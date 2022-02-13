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«Самолёты»: Літачки

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13 февраля 2022
Приключенческий мультфильм, отматывающий время назад

Кадр из мультфильма «Самолёты»

Кукурузник Дасти Полейполе мечтает о гонках, а вынужден работать сельхозтехникой — распылять суперфосфат по грядкам. Рассудив, что так больше продолжаться не может, отважный самолётик решает оставить агропром и принять участие в квалификационном этапе больших воздушных соревнований. Чудом выиграв (оказавшейся строчкой выше самолёт попался на допинге), Дасти начинает тренироваться под чутким руководством отставного истребителя по имени Шкипер. И неожиданно, благодаря своей маневренности, становится настоящей сенсацией соревнований…

Слоган картины «В небе, под которым живут «Тачки» прозрачно намекает на связь с известной «пиксаровской» франшизой, однако «Самолёты» делал не Pixar (хотя в роли одного из кураторов проектора и значится Джон Лассетер), а специальное подразделение студии «Дисней» — DisneyToon Studios. Но вышло, право слово, ничуть не хуже, чем гипотетически могло получиться у самого «Пиксара». Если первые «Тачки» были историей в духе фрэнк-капровских пасторальных картин, а вторые — шпионским триллером в эстетике фильмов про Джеймса Бонда, то «Самолёты» — это настоящие «Большие гонки» (жаль, конечно, что главных героев в оригинале озвучивают не Джек Леммон и Тони Кёртис).

Кадр из мультфильма «Самолёты»

Это приключенческий мультфильм, отматывающий время назад: куда-то в эпоху «Вокруг света за 80 дней» Жюля Верна. Кругосветные соревнования в «Самолётах» хороши ещё тем, что позволяют ненавязчиво обыграть различные геополитические курьёзы: так, создатели анимационной картины то ли в шутку, то ли всерьёз женят Россию (самолёт Таня) и Мексику (Эль Чупакабра). А главного героя оставляют один на один с такой прекрасной, но бесконечно изменчивой и амбивалентной Индией (Ишани): их совместный полёт над Тадж-Махалом врезается в память.

В мультфильме очень много крутых ракурсов, создающих подчас ощущение того, что это ты сидишь за штурвалом самолёта. За аутентичность картинки говорят факты: на съёмки «Самолётов» был приглашён авиационный консультант, а за кадром использовались звуки работы моторов реальных самолётов (так Дасти, в частности, «озвучил» настоящий кукурузник).

Кадр из мультфильма «Самолёты»

Также кинематографисты предприняли несколько исследовательских вылазок (например, на американский авианосец), которые обогатили ленту изрядной долей правдоподобности. А ещё в картине, не сказать, чтобы в огромных дозах, но периодически присутствует ирония (см., например, эпизод с тачкой, превращающейся в самолёт, — как становится понятно, из-за таких трансформаций, она страдает шизофренией).

Смотреть онлайн «Самолёты» Клэя Холла

В общем, «Самолёты» это невероятно захватывающие полтора часа, в ходе которых отчётливо понимаешь, что небеса не подождут. И что на самом деле нет ничего прекрасней «самолёта с серебристым крылом, что взлетая, оставляет земле лишь тень».


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обсуждение >>
№ 4
О.   6.09.2013 - 14:41
... Для меня всё, что на мове - смешно, если честно. Но, по-моему, странный способ смешить. читать далее>>
№ 3
Евгений Ткачёв   2.09.2013 - 21:57
... Вынос делал не я, но могу предположить, что он там появился, потому что он смешной. Разве нет?) читать далее>>
№ 2
Маховецкий   31.08.2013 - 23:21
Будем ждать продолжения о кораблях с глазками, подводных лодках, мотоциклах и т.п. Глазастая тема обширна! А літачки - це анімаційна комедія! А в якому фільмі літачок відправляється служити... читать далее>>
№ 1
О.   31.08.2013 - 14:06
Уважаемый автор, почему на главной странице //www.kino-teatr.ru/ подзаголовок статьи Літачки ? Сайт, вроде бы, русскоязычный всегда был. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Кадр из мультфильма «Самолёты»
Кадр из мультфильма «Самолёты»
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