«Одноклассники 2»: Чих, рыг и пук Адама Сэндлера

Лёгкая похабщина, вызывающая приступы гомерического хохота
Так повелось, что раньше практически ни одно лето не проходило без очередного киносюрприза от Адама Сэндлера
. В 2012 году это был неудачный «Папа-досвидос»
, а год спустя на киноэкраны вышел пока единственный в карьере Адама сиквел – «Одноклассники 2»
.
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«Одноклассники 2» Денниса Дугана
Спустя некоторое время после событий первой части, уже знакомые нам герои живут в своем тихом и уютном городке. Ленни (Адам Сэндлер) всячески противится идее его очаровательной и настойчивой жены Роксаны (Сальма Хайек
) завести четвертого ребенка. Эрик (Кевин Джеймс
) пытается скрыть свое общение с мамой. Жена Курта (Крис Рок
) напрочь забыла о годовщине свадьбы, чем он спешит непременно воспользоваться и творить, что душе угодно. Маркус (Дэвид Спейд
) узнает о существовании своего 18-летнего сына, который проведет с ним лето. Но тем временем школа еще не окончена, остался последний день, конец которого ознаменуется нереальной вечеринкой в доме Ленни.
«Одноклассники»
2010 года пленили своего зрителя непринужденной, легкой, семейной атмосферой. Простецкий, но не скатывающийся в пошлость, набор шуток и гэгов, помноженный на достаточно удачные комические эпизоды, обеспечили картине хороший кассовый сбор. «Одноклассники 2» пошли по тому же незатейливому пути: присущая сэндлеровской комедийности легкая похабщина, вызывающая приступы гомерического хохота, отсутствие сюжета и обаятельный актерский состав.
Совершенно в духе Адама Сэндлера фильм переполнен второстепенными героями: баскетболист Шакил О’Нил
и Питер Данте
в амплуа двух забавных копов-«тусовщиков», звезда сумеречной саги Тэйлор Лотнер
и достаточно зрелый бывший «герой» Майло Вентимильи
, с пристрастием переигрывающие роли отвязных студентов-задир. Но даже они не спасают фильм от сцен где олень писает в рот Сэндлеру и трижды повторенного прикола про «чихрыгпук», и уже на десятой минуте фильм скатывается в унылую смесь последнего «Американского пирога
», худших моментов из «Муви 43
» и гипнотических сисек Эйприл Роуз.
Наиболее часто за время просмотра вспоминается очень удачная цитата Сэндлера из первой части «Одноклассников»: «Давай, сынок! Брось камень. Брось его, куда угодно. Брось его в дерево. Брось его в брата. Ударь им себя»
. Зрителю с появлением титров предлагаем сделать последнее.
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