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«Одноклассники 2»: Чих, рыг и пук Адама Сэндлера

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7 сентября 2022

Лёгкая похабщина, вызывающая приступы гомерического хохота

Кадр из фильма «Одноклассники 2»

Так повелось, что раньше практически ни одно лето не проходило без очередного киносюрприза от Адама Сэндлера. В 2012 году это был неудачный «Папа-досвидос», а год спустя на киноэкраны вышел пока единственный в карьере Адама сиквел – «Одноклассники 2».

Смотреть онлайн «Одноклассники 2» Денниса Дугана
Спустя некоторое время после событий первой части, уже знакомые нам герои живут в своем тихом и уютном городке. Ленни (Адам Сэндлер) всячески противится идее его очаровательной и настойчивой жены Роксаны (Сальма Хайек) завести четвертого ребенка. Эрик (Кевин Джеймс) пытается скрыть свое общение с мамой. Жена Курта (Крис Рок) напрочь забыла о годовщине свадьбы, чем он спешит непременно воспользоваться и творить, что душе угодно. Маркус (Дэвид Спейд) узнает о существовании своего 18-летнего сына, который проведет с ним лето. Но тем временем школа еще не окончена, остался последний день, конец которого ознаменуется нереальной вечеринкой в доме Ленни.

Кадр из фильма «Одноклассники 2»

«Одноклассники» 2010 года пленили своего зрителя непринужденной, легкой, семейной атмосферой. Простецкий, но не скатывающийся в пошлость, набор шуток и гэгов, помноженный на достаточно удачные комические эпизоды, обеспечили картине хороший кассовый сбор. «Одноклассники 2» пошли по тому же незатейливому пути: присущая сэндлеровской комедийности легкая похабщина, вызывающая приступы гомерического хохота, отсутствие сюжета и обаятельный актерский состав.

Совершенно в духе Адама Сэндлера фильм переполнен второстепенными героями: баскетболист Шакил О’Нил и Питер Данте в амплуа двух забавных копов-«тусовщиков», звезда сумеречной саги Тэйлор Лотнер и достаточно зрелый бывший «герой» Майло Вентимильи, с пристрастием переигрывающие роли отвязных студентов-задир. Но даже они не спасают фильм от сцен где олень писает в рот Сэндлеру и трижды повторенного прикола про «чихрыгпук», и уже на десятой минуте фильм скатывается в унылую смесь последнего «Американского пирога», худших моментов из «Муви 43» и гипнотических сисек Эйприл Роуз.

Наиболее часто за время просмотра вспоминается очень удачная цитата Сэндлера из первой части «Одноклассников»: «Давай, сынок! Брось камень. Брось его, куда угодно. Брось его в дерево. Брось его в брата. Ударь им себя». Зрителю с появлением титров предлагаем сделать последнее.


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обсуждение >>
№ 2
Ksenia Cassini   13.09.2013 - 11:22
... Самый удачный для Адама Сэндлера, на моей памяти, "Билли Мэдисон". Хотя, возможно, я так считаю только из-за детских воспоминаний об этом фильме. "Папа-досвидос", как и "Близнецы"... читать далее>>
№ 1
пантелемон (тула)   3.09.2013 - 11:55
Почему папа досвидос неудачный? Самый удачный как раз и убойный юмор есть а вот неудачный это про близнецов читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Кадр из фильма «Одноклассники 2»
Кадр из фильма «Одноклассники 2»
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