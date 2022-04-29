«Пипец 2»: Моральный Трындец

Неудачный сиквел задорного кинокомикса
После того как Дэйв, школьник с отбитыми нервными окончаниями (Аарон Джонсон
), завалил криминального босса выстрелом из базуки, ему снова стало скучно жить — пришлось возвращаться за парту и получать нагоняй от отца. Его четырнадцатилетняя подруга Минди (Хлоя Морец
), перебившая в одиночку с полсотни уродов и оказавшаяся в нормальном доме друга отца, также страдает от необходимости ходить в школу. Сын криминального босса, впрочем, готовит ответный удар.
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«Пипец 2» Джеффа Уодлоу
Первый «Пипец»
был успешен за счет того, что максимально подробно воплотил на экране комикс Марка Миллара
и не отказывал себе в здоровом цинизме. Его особой удачей была пара Папани (Николас Кейдж
) и Убивашки (Хлоя Грейс Морец). Кейдж идеально подходил для роли папаши-неудачника, решившего в костюме Бэтмена отомстить всему миру за перманентную неудовлетворенность жизнью.
«Пипец-2»
постоянно провисает там, оригинал шел на максимальных оборотах: диалоги напрочь провалены, экшен вытеснен в монтажные перебивки, а второстепенные персонажи, которых хватило бы на сборную по регби, совсем не прописаны. Единственный лучик солнца — герой, который мог бы спасти ситуацию — Полковник Америка (Джим Керри
), да и тот загублен русским дубляжом.
Решение режиссера первой части франшизы англичанина Мэттью Вона
уступить кресло малоизвестному американцу Джэффу Уэдлоу
казалось шагом рискованным, но в общем-то оправданным, тем более, что за последним ничего не числилось, кроме нескладного триллера «Волк одиночка»
. Почти все спродюссированные Воном фильмы, кроме «Унесенных» с Мадонной в главной роли, были достаточно хороши, если не сказать больше. Его имя в титрах гарантировало подчеркнуто английское чувство юмора и здоровый градус цинизма.
Рецепт успеха первого «Пипца» и заключался в максимально ироничном отношении к предмету — комиксу про супергероев, который придумали янки. Ведь у бритов к этому жанру свое отношение (может быть, кто-то смотрел злой сериал «Отбросы»
от Channel 4). Оригинальный «Kick-Ass» тоже о том, как неудачник почувствовал себя героем комикса, но при этом переживает столкновение с реальностью. Во второй же части под реальностью нам впаривают пустые трюизмы и бесконечные моралите, из-за которых диалоги невозможно воспринимать. Когда Убивашка откровенно плачется дяде и Дейву об одноклассницах, она делает харакири своей крутизне. В какой-то момент режиссеру окончательно отказывает чувство меры, и он забывает о том, как нужно снимать, но ругать Уэдлоу как-то бессмысленно, просто жаль упущенные возможности. По окончании сиквела вдруг понимаешь, что лучший момент за весь фильм — портрет Кейджа, висящий на стене.
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