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«Пипец 2»: Моральный Трындец

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29 апреля 2022
Неудачный сиквел задорного кинокомикса

Кадр из фильма «Пипец 2»

После того как Дэйв, школьник с отбитыми нервными окончаниями (Аарон Джонсон), завалил криминального босса выстрелом из базуки, ему снова стало скучно жить — пришлось возвращаться за парту и получать нагоняй от отца. Его четырнадцатилетняя подруга Минди (Хлоя Морец), перебившая в одиночку с полсотни уродов и оказавшаяся в нормальном доме друга отца, также страдает от необходимости ходить в школу. Сын криминального босса, впрочем, готовит ответный удар.

Смотреть онлайн «Пипец 2» Джеффа Уодлоу
Первый «Пипец» был успешен за счет того, что максимально подробно воплотил на экране комикс Марка Миллара и не отказывал себе в здоровом цинизме. Его особой удачей была пара Папани (Николас Кейдж) и Убивашки (Хлоя Грейс Морец). Кейдж идеально подходил для роли папаши-неудачника, решившего в костюме Бэтмена отомстить всему миру за перманентную неудовлетворенность жизнью.

Кадр из фильма «Пипец 2»

«Пипец-2» постоянно провисает там, оригинал шел на максимальных оборотах: диалоги напрочь провалены, экшен вытеснен в монтажные перебивки, а второстепенные персонажи, которых хватило бы на сборную по регби, совсем не прописаны. Единственный лучик солнца — герой, который мог бы спасти ситуацию — Полковник Америка (Джим Керри), да и тот загублен русским дубляжом.

Решение режиссера первой части франшизы англичанина Мэттью Вона уступить кресло малоизвестному американцу Джэффу Уэдлоу казалось шагом рискованным, но в общем-то оправданным, тем более, что за последним ничего не числилось, кроме нескладного триллера «Волк одиночка». Почти все спродюссированные Воном фильмы, кроме «Унесенных» с Мадонной в главной роли, были достаточно хороши, если не сказать больше. Его имя в титрах гарантировало подчеркнуто английское чувство юмора и здоровый градус цинизма.

Кадр из фильма «Пипец 2»

Рецепт успеха первого «Пипца» и заключался в максимально ироничном отношении к предмету — комиксу про супергероев, который придумали янки. Ведь у бритов к этому жанру свое отношение (может быть, кто-то смотрел злой сериал «Отбросы» от Channel 4). Оригинальный «Kick-Ass» тоже о том, как неудачник почувствовал себя героем комикса, но при этом переживает столкновение с реальностью. Во второй же части под реальностью нам впаривают пустые трюизмы и бесконечные моралите, из-за которых диалоги невозможно воспринимать. Когда Убивашка откровенно плачется дяде и Дейву об одноклассницах, она делает харакири своей крутизне. В какой-то момент режиссеру окончательно отказывает чувство меры, и он забывает о том, как нужно снимать, но ругать Уэдлоу как-то бессмысленно, просто жаль упущенные возможности. По окончании сиквела вдруг понимаешь, что лучший момент за весь фильм — портрет Кейджа, висящий на стене.

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№ 1
GaryVan (Санкт-Петербург)   7.09.2013 - 10:26
Да-а-а-.... Рецензия удручающая... Если, всё действительно так плохо, то идти смотреть, наверное и не стоит. Лучше диск у пиратов купить. А так хотелось достойного продолжения! Ведь, первый фильм -... читать далее>>
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Кадр из фильма «Пипец 2»
Кадр из фильма «Пипец 2»
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