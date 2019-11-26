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«Два ствола»: Парные неприятности

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26 ноября 2019
Buddy-movie c Марком Уолбергом и Дензелом Вашингтоном

Кадр из фильма «Два ствола»

Два крутых парня, Бобби Тренч (Дензел Вашингтон) и Майкл Стигман (Марк Уолберг) грабят банки, не зная друг о друге самого главного: один из них работник управления по борьбе с наркотиками, а другой – агент разведки ВМС. Еще они никак не могут знать, что деньги, которые они уносят из банка и которых на 40 миллионов больше, чем они ожидали, принадлежат очень серьезным людям. Начальство отрекается от лихой парочки, и Тренч со Стигманом вынуждены действовать на свой страх и риск. Как выясняется, мексиканский наркобарон (Эдвард Джеймс Олмос) – лишь одна из фигур, представляющих опасность для главных героев. Более того, его поведение вполне подпадает под издержки профессии. В многофигурной комбинации, в которую угодили горе-напарники, есть место и для femme fatale (Паула Пэттон), и для циничной сволочи-цэрэушника (Билл Пэкстон), и для ненадежного адмирала (Фред Уорд).

«Два ствола»: Парные неприятности

Исландец Балтазар Кормаркур снова после «Контрабанды» с тем же Уолбергом в главной роли берется за зрелищное и стопроцентно американское криминальное кино, на этот раз пробуя себя в жанре buddy-movie. Ассоциации со «Смертельным оружием» и «48-ю часами» очевидны, и тут важно, что между Вашингтоном и Уолбергом существует та самая пресловутая химия. Этому еще больше помогает тот факт, что «Два ствола» еще и экранизация комикса некоего Стивена Гранта. Вероятно, именно оттуда еще большая доля цинизма и ласкающих слух неполиткорректных шуток. В иные моменты хитросплетения сюжета напоминают лучшие экранизации романов Элмора Леонарда. Удачным можно назвать и тот факт, что Кормаркур и сценарист фильма Блэйк Мастерс подкрепили сюжет фильма не только вербальными шутками, например, в эпизоде с дверью гаража.

«Два ствола»: Парные неприятности

С момента выхода «Смертельного оружия» фильмы про двух напарников, поначалу ненавидящих друг друга, но потом становящихся лучшими друзьями, перестали быть боевиками как таковыми. Это комедии, где стрельба и погони лишь оттеняют противоречия героев и дают передохнуть зрителям от постоянных пререканий и шуточек на экране. Кормакур четко следует проложенным до него курсом и, надо сказать, он очень органично вписывается в традицию выбранного жанра. Никаких откровений здесь ждать не приходится, но определенную долю удовольствия и радости узнавания архитипичных персонажей и ситуаций зритель непременно получит. По крайней мере, тот зритель, что рос на подобных фильмах.


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Кадр из фильма «Два ствола»
Кадр из фильма «Два ствола»
Кадр из фильма «Два ствола»
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